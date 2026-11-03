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Британия анонсировала военные учения 11 стран для миссии на Украине
Минобороны Британии: В Польше пройдут учения 2,8 тыс. военных из 11 стран
Около 2,8 тыс. военнослужащих из 11 стран примут участие в учениях под эгидой Многонациональных сил для Украины, которые пройдут в Польше с 9 по 22 ноября, сообщило Министерство обороны Великобритании.
Маневры пройдут под руководством Великобритании и Франции в рамках «коалиции желающих», передает ТАСС. В них будут задействованы военные из Бельгии, Германии, Испании, Литвы, Нидерландов, Польши, Турции, Швеции и Эстонии.
«Эти учения показывают, что Великобритания наряду с Францией и своими союзниками активизирует усилия, готовясь к тому моменту, когда на Украине наступит мир», – заявил министр обороны королевства Уэз Стритинг.
Он подчеркнул, что объединение представляет собой реальную силу, готовую прийти на помощь Украине сразу после прекращения боевых действий и по просьбе правительства страны.
Лондон направит на учения 300 военных, истребители Eurofighter Typhoon и самолет-дозаправщик Voyager для моделирования обеспечения безопасности гражданской авиации. Турция развернет в Стамбуле морской компонент для отработки разминирования акватории и безопасного возобновления коммерческого судоходства в украинских портах.
По данным The Guardian, Франция направит на учения 1,5 тыс. военнослужащих. Командующий многонациональными силами британский генерал-лейтенант Том Бейтман сообщил, что миссия будет действовать вне рамок НАТО при минимальном участии США. Западные войска планируется разместить вдали от линии фронта, однако они получат право открывать ответный огонь в случае нападения российских сил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Лондон и Варшава запланировали проведение совместных военных учений в Балтийском море.
В прошлом месяце Вооруженные силы Германии выделили штабных офицеров и самолеты-заправщики для участия в маневрах «коалиции желающих».
Министр обороны Британии Уэс Стритинг заявил о планах проведения учений в Польше для подготовки к возможному размещению войск на территории Украины.