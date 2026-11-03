Tекст: Вера Басилая

Лидер украинской радикальной националистической группировки «С 14» (признана экстремистской и запрещена в России) Евгений Карась опубликовал видео с акции у дома в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области, где удерживались мобилизованные и военные. На записи толпа мужчин идет по улице, выкрикивая националистические лозунги, передает РИА «Новости».

«На место стянулось немало военных. Они под лозунгом: «Слава Украине» быстро расчистили улицы», – написал Карась.

Ранее состоявший в террористическом батальоне «Азов*» (запрещен в РФ) украинский военный Иван Зализняк сообщил, что на место прибыли бывшие и действующие военные, которые читали вслух «Молитву украинского националиста». Близкий к главе офиса Владимира Зеленского Кириллу Буданову** (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) Telegram-канал Ukraine context написал, что военные «провели воспитательную и разъяснительную работу с местными», после чего протестующие «начали расходиться».

Накануне у дома под Киевом, где в подвале удерживали военнослужащих, собрались протестующие. Они требовали отпустить насильно удерживаемых людей. Акция переросла в стычки с правоохранителями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил об избиении и обстреле протестующих у неофициальной тюрьмы в Киевской области.

В тот же день украинские СМИ сообщили о нападении неизвестных в штатском на участников акции протеста в селе Петропавловская Борщаговка.

В понедельник жители села подверглись воздействию слезоточивого газа при попытке проникнуть в здание.