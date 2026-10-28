Российские операторы дронов выявили позиции ВСУ под Харьковом по мусору

Эксперт: Звонок Стубба и Стере Путину лучше, чем молчание

Политолог Данилин: В России никто не обольщается из-за звонка Стубба и Стере Путину

Tекст: Олег Исайченко

«Сам факт телефонного разговора, состоявшегося по инициативе европейской стороны, примечателен. Любое общение лидеров стран – пусть даже и на фоне продолжающегося конфликта – лучше, чем молчание», – отметил политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

Вместе с тем он напомнил про ответственность ЕС и НАТО в украинском конфликте. «Кроме того, Финляндия разорвала большинство связей с Россией, вступила в НАТО и создает различного рода угрозы на северо-западном направлении. От Норвегии тоже можно ожидать неприятных шагов, особенно вокруг Шпицбергена», – рассуждает спикер.

«Россия же неоднократно подтверждала, что готова к конструктивному диалогу с США и ЕС. Мы в целом открыты для контактов. Не Москва разрывала связи с Европой, а она – с нами», – указал эксперт. Таким образом, заметил он, российская сторона вряд ли будет обольщаться по поводу каких бы то ни было заявлений Стубба и Стере.

«Очевидно, что все решения России будут приниматься исходя, в первую очередь, из собственных геополитических и экономических интересов», – полагает собеседник.

Он также предположил, что шаги Хельсинки и Осло продиктованы осознанием Западом провала антироссийского проекта в лице Украины. «Стубб и Стере пытаются, что называется, подстелить соломку и восстановить свои позиции, пошатнувшиеся после их же неразумных антироссийских решений. Кроме того, они хотят понравиться США, якобы следуя в фарватере Белого дома, налаживающего диалог с Москвой», – указал Данилин.

Во вторник Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Как сообщили в Кремле, беседа состоялась по просьбе Хельсинки и Осло. В ходе нее Путин, Стубб и Стере обсудили встречи российского лидера со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, а также финского президента и норвежского премьера с Уиткоффом и Владимиром Зеленским.

«Собеседники приветствовали достигнутую договоренность о возобновлении в первой половине ноября в Абу-Даби трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США, нацеленных, в частности, на вопросы обеспечения безопасности России и Украины после полного окончания боевых действий», – говорится в сообщении Кремля.

Путин в разговоре со Стуббом и Стере дал оценку текущей ситуации в зоне конфликта на Украине, напомнив о его первопричинах, а также подчеркнул, что «достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учете законных интересов Российской Федерации». При этом глава государства обратил внимание на политику стран ЕС и НАТО, ведущую к затягиванию боевых действий.

Кроме того, президент России информировал финского коллегу и норвежского премьера о начале проводимой при посредничестве США гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки, а также введении в этих целях временного «режима тишины» на Херсонском направлении.

Стороны также затронули вопросы обеспечения безопасности в регионах Балтийского моря и Севера Европы. Стубб и Стере в связи с этим подтвердили важность соблюдения международного морского права и принципа свободы судоходства. «Лидеры трех стран условились и далее поддерживать прямые контакты по телефону», – отметили в Кремле.

В свою очередь в канцелярии президента Финляндии заявили, что беседа лидеров трех стран состоялась по согласованию с Киевом и стала продолжением встречи, прошедшей 20 октября в Осло. Целью переговоров стало обсуждение конфликта на Украине, а также «укрепление мира и стабильности» на европейском континенте. «А. Стубб и Й. Г. Стере участвовали в разговоре в качестве лидеров своих стран и не выступали от имени всей Европы», – добавили в канцелярии.

Стубб назвал откровенным и содержательным разговор с Путиным. По его словам, исход конфликта на Украине окажет прямое влияние на «безопасность всей Европы». «Для прекращения войны необходимы прямые переговоры», – заявил политик. Норвежский премьер отметил, в частности, важность деэскалации.

Напомним, телефонный разговор Путина со Стуббом и Стере состоялся на фоне обсуждения кандидатуры переговорщика от Европы для диалога с Россией. Одним из главных кандидатов на эту роль стал президент Финляндии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем будет заключаться тактика Брюсселя в случае вхождения в пул главных переговорщиков и какую позицию европейского представителя сочтет конструктивной Москва.