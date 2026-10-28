Гособвинение запросило 13,5 лет колонии экс-прокурору Приморья за растрату

Для экс-прокурора Приморского края запросили 13,5 лет лишения свободы

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ходе прений сторон прокурор попросил назначить бывшему руководителю надзорного ведомства региона длительный срок лишения свободы и штраф в 900 тыс. рублей, передает ТАСС со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов Приморского края Елену Оленеву.

«Прокуратура запросила для Василенко 13 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 900 тыс. рублей, ограничением свободы на 1,5 года и лишением госнаград», – сообщила Оленева.

Также обвинение запросило сроки для других фигурантов уголовного дела. Олегу Зубахину попросили назначить 11 лет и шесть месяцев колонии общего режима со штрафом 1,2 млн рублей, Яне Поливоде – девять лет и шесть месяцев колонии со штрафом 800 тыс. рублей. Виталию Широкову и Сергею Кралевичу прокуратура запросила семь лет и шесть месяцев и семь лет лишения свободы соответственно, а также штрафы по 400 тыс. рублей каждому.

Подсудимые обвиняются в создании преступного сообщества, мошенничестве, растрате имущества АО «Восточная верфь» и легализации незаконных доходов. Гособвинение потребовало конфисковать полученные преступным путем 46 млн рублей и сохранить арест на имущество фигурантов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Генпрокуратура потребовала конфисковать активы бывшего прокурора Приморского края Валерия Василенко.