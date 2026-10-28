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    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Грядки умеют ждать

    Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    28 октября 2026, 06:51 • Новости дня

    Гособвинение запросило 13,5 лет колонии экс-прокурору Приморья за растрату

    Для экс-прокурора Приморского края запросили 13,5 лет лишения свободы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Первомайском районном суде Владивостока гособвинение запросило 13 лет и шесть месяцев колонии строгого режима для бывшего прокурора Приморского края Валерия Василенко по делу о хищениях на «Восточной верфи».

    В ходе прений сторон прокурор попросил назначить бывшему руководителю надзорного ведомства региона длительный срок лишения свободы и штраф в 900 тыс. рублей, передает ТАСС со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов Приморского края Елену Оленеву.

    «Прокуратура запросила для Василенко 13 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 900 тыс. рублей, ограничением свободы на 1,5 года и лишением госнаград», – сообщила Оленева.

    Также обвинение запросило сроки для других фигурантов уголовного дела. Олегу Зубахину попросили назначить 11 лет и шесть месяцев колонии общего режима со штрафом 1,2 млн рублей, Яне Поливоде – девять лет и шесть месяцев колонии со штрафом 800 тыс. рублей. Виталию Широкову и Сергею Кралевичу прокуратура запросила семь лет и шесть месяцев и семь лет лишения свободы соответственно, а также штрафы по 400 тыс. рублей каждому.

    Подсудимые обвиняются в создании преступного сообщества, мошенничестве, растрате имущества АО «Восточная верфь» и легализации незаконных доходов. Гособвинение потребовало конфисковать полученные преступным путем 46 млн рублей и сохранить арест на имущество фигурантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Генпрокуратура потребовала конфисковать активы бывшего прокурора Приморского края Валерия Василенко.

    26 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    Генпрокурор потребовал запретить украинское движение «Желтая лента»

    Генпрокурор Гуцан потребовал признать украинскую «Желтую ленту» экстремистской

    Tекст: Денис Тельманов

    Генпрокурор Александр Гуцан обратился в Верховный суд с иском о признании украинского общественного объединения «Желтая лента» экстремистским и запрете его деятельности на территории страны.

    Верховный суд России рассмотрит административное дело по иску Генпрокуратуры 12 ноября, заседание начнется в 10:00, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минюст. Иск подан в отношении украинского общественного объединения «Громадська органiзацiя «Жовта Стрiчка» («Общественная организация «Желтая Лента»).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле генпрокурор Александр Гуцан заявил об увеличении в два раза за прошедший год количества детей, вовлеченных в экстремистскую и террористическую деятельность.

    В прошлом году он подал иск в Верховный суд с требованием признать польскую организацию «Съезд народных депутатов» террористической и запретить ее деятельность в стране.

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    26 октября 2026, 20:52 • Новости дня
    У бывшего замглавы МВД Ставрополья потребовали изъять активы на 1,2 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Промышленный районный суд Ставрополя принял к рассмотрению иск об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя начальника главного управления МВД по региону Виталия Ченцова на сумму более 1,2 млрд рублей.

    Иск был подан исполняющим обязанности прокурора Ставропольского края. Помимо Ченцова, ответчиками выступают еще четыре человека, следует из данных судебной картотеки, которые приводит ТАСС.

    Предварительное судебное заседание назначено на 2 ноября.

    Как сообщили в оперативных службах региона, речь идет о взыскании имущества общей стоимостью свыше 1,2 млрд рублей. «Речь идет о взыскании имущества в доход государства общей стоимостью совокупно свыше 1,2 млрд рублей», – рассказал источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Петроградский суд Петербурга обратил в доход государства более 170 млн рублей, недвижимость и автомобили разыскиваемого бывшего главы управления собственной безопасности регионального главка МВД Алексея Васильева.

    В начале месяца Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства активов бывшего судьи Темрюкского районного суда Краснодарского края Евгения Метелкина.

    В прошлом месяце прокуратура потребовала взыскать незаконно полученные активы на сумму более 1,4 млрд рублей с бывшего мэра Ессентуков Константина Скоморохина.

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    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    27 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Схему вывоза военных-дезертиров за границу раскрыли на Украине

    На Украине военным помогали бежать за границу за 12 тыс. долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) раскрыла схему вывоза дезертиров за границу, участники которой брали по 12 тыс. долларов с человека за помощь в побеге.

    Группа лиц из Харьковской области помогала военным дезертировать, вывозила их из зоны боевых действий и организовывала незаконное пересечение границы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на украинскую погранслужбу.

    Услуги предлагал администратор тематического Telegram-канала. Подозреваемые доставляли военных на автомобилях к месту сбора в городе Умань Черкасской области, откуда планировалось везти их к приграничью.

    Двух организаторов перевозок задержали и обвинили в содействии дезертирству, прокуратура запросила для них арест. Администратор канала и другие соучастники разыскиваются, следствие продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении сроков действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней.

    В пятницу премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о введении мобилизационных планов для предприятий с возможностью бронирования работников.

    В четверг уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о покупке украинскими военнообязанными детей у многодетных семей для выезда за границу и уклонения от мобилизации.

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    26 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    Рабочий погиб при падении с высоты на предприятии в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    На предприятии, расположенном на северо-востоке Москвы, рабочий сорвался с высоты и получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

    «По предварительным данным, 26 октября на территории предприятия на северо-востоке Москвы рабочий упал с высоты. Мужчина скончался», – говорится в сообщении ведомства в Max.

    В настоящее время по факту несчастного случая проводится процессуальная проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в результате падения с высоты девятого этажа на строительной площадке на севере столицы погиб рабочий.

    В апреле один человек скончался из-за срыва сотрудников подрядной организации с высоты на объекте по улице Автозаводской.

    Весной в прокуратуре города сообщили о гибели двух человек в результате падения с высоты на одном из строительных объектов Москвы.

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    27 октября 2026, 14:02 • Новости дня
    Прокурор запросил пожизненный срок за убийство семьи бизнесмена Казаряна

    Гособвинение запросило пожизненный срок за убийство семьи бизнесмена в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Прокуратура попросила суд приговорить к пожизненному лишению свободы Алексея Мельничука, обвиняемого в жестоком убийстве жены и дочери столичного бизнесмена Хорена Казаряна в 2015 году.

    Прокурор просит суд назначить пожизненное обвиняемому в убийстве жены и дочери бизнесмена в Москве Алексею Мельничуку. Следствие установило обстоятельства расправы над родственниками предпринимателя Хорена Казаряна в квартире на Шаболовке в столице.

    «Гособвинение просит на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений окончательное назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы со штрафом в размере 900 тыс. рублей», – заявила РИА «Новости» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

    По словам Нефедовой, гособвинение также попросило суд назначить фигуранту дела отбывание наказания в исправительной колонии особого режима.

    По версии следствия, в 2015 году обвиняемый проник в квартиру с целью ограбления. Внутри находились 41-летняя женщина и ее дочь. Преступник избил потерпевшую, нанес ей не менее 22 ударов колюще-режущим предметом, после чего ударил дочь не менее 16 раз тем же оружием и похитил ценности. Мужчина обвиняется в убийстве двух лиц с особой жестокостью, сопряженном с разбоем, и в разбое с незаконным проникновением в жилище.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил о восьми фигурантах дела об убийстве москвички по указанию мошенников.

    Ранее адвокат Игорь Сочиянц заявил о полном прекращении уголовного дела об убийстве в отношении бизнесмена Ильи Трабера.

    В июле следователи задержали подозреваемого в заказном убийстве пермского бизнесмена Александра Лукова.

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    26 октября 2026, 17:37 • Новости дня
    Ребенок выжил при падении из окна третьего этажа в Москве

    В Москве двухлетняя девочка выжила при падении из окна третьего этажа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Двухлетний ребенок остался жив после падения из окна квартиры на улице Полярной в Москве и был экстренно доставлен в больницу, сообщила столичная прокуратура.

    По факту произошедшего проводится процессуальная проверка, сообщается в канале прокуратуры Москвы в Max. Установление всех обстоятельств инцидента взято на контроль.

    Ведомство призвало родителей не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Взрослым рекомендовали отодвинуть мебель от подоконников и установить специальные блокираторы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Ульяновске правоохранительные органы начали проверку после падения ребенка из окна восьмого этажа.

    В прошлом месяце в Ханты-Мансийском автономном округе полуторагодовалый ребенок выпал из окна девятого этажа.

    Летом в Саратове двухлетний мальчик выжил после падения из окна квартиры на третьем этаже.

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    26 октября 2026, 21:55 • Новости дня
    Суд утвердил конфискацию 10,6 млн рублей у экс-главы Минсельхоза Карелии

    Tекст: Денис Тельманов

    Верховный суд Карелии оставил без изменения решение суда первой инстанции о конфискации 10,6 млн рублей, полученных в качестве взятки, у бывшего министра сельского хозяйства республики Владимира Лабинова.

    Инстанция отклонила жалобу защиты на решение об обращении незаконно полученных средств в доход государства, передает ТАСС. В феврале 2025 года Петрозаводский городской суд признал Владимира Лабинова виновным по делу о коррупции. Бывшего главу ведомства приговорили к 15 годам колонии строгого режима и оштрафовали на 106,4 млн рублей.

    Общая сумма взяток, полученных экс-министром, составила 10,6 млн рублей. Суд первой инстанции постановил конфисковать эти деньги в полном объеме, после чего защита попыталась оспорить приговор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник обвинение запросило 15 лет колонии строгого режима для бывшего министра здравоохранения Архангельской области Александра Герштанского.

    В апреле суд конфисковал 45 млн рублей у бывшего заместителя министра обороны Павла Попова.

    В феврале бывшего министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева признали виновным в получении взяток и превышении полномочий.

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    26 октября 2026, 20:46 • Новости дня
    Прокурор запросил 15 лет колонии экс-главе Минздрава Архангельской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обвинение запросило 15 лет колонии строгого режима и штраф в размере 400 млн рублей для бывшего министра здравоохранения Архангельской области Александра Герштанского.

    Герштанский обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и подозревается в получении взятки в особо крупном размере, пишет ТАСС. «Запрошено 15 лет колонии строгого режима, штраф в 400 млн рублей, а также запрет занимать госдолжности на 12 лет», – сообщили в Октябрьском районном суде Архангельска.

    Бывший министр возглавлял ведомство с 2020 года и ушел в отставку 19 сентября 2025 года. Через два дня суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Обвинение также запросило 10 лет колонии строгого режима и штраф в 100 млн рублей для бывшего директора регионального ГУП «Фармация» Алексея Литвинюка, которого обвиняют в передаче особо крупной взятки. Ему хотят запретить занимать госдолжности в течение шести лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае суд назначил реальный тюремный срок бывшему министру природных ресурсов Оренбургской области Александру Самбурскому по делу о взятках.

    В апреле бывший руководитель фармдистрибьютора «Профитмед» Дмитрий Свирин получил семь с половиной лет лишения свободы за крупное мошенничество.

    В сентябре прошлого года бывшего главу архангельского Минздрава заключили под стражу на два месяца по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

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    27 октября 2026, 14:10 • Новости дня
    Дорожники задержаны в Челябинске по делу о нарушениях на трассе М-5 «Урал»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Челябинске задержали сотрудников челябинского филиала Уралуправтодора и управления дорог «Южный Урал» по делу о нарушениях на сумму более 110 млн рублей при реконструкции трассы М-5 «Урал».

    Сотрудники региональных управлений ФСБ и ГСУ СК задержали четырех человек. В их числе начальник отдела подготовки строительства, развития и ремонта автомобильных дорог челябинского филиала Уралуправтодора, а также бывший начальник отдела капитального строительства и бывший главный инженер управления дорог «Южный Урал», пишет ТАСС.

    В отношении них возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. По версии силовиков, с 2018 по 2020 год они приняли работы по строительству и реконструкции трассы М-5 «Урал» стоимостью 3,2 млрд рублей с нарушениями и отклонениями от проекта. Ущерб оценивается не менее чем в 110 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Советский районный суд Челябинска вынес приговор бывшему начальнику правового управления регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта за растрату при строительстве трасс.

    В марте в Челябинске задержали двух чиновников по подозрению в злоупотреблении полномочиями с ущербом бюджету в 150 млн рублей.

    В мае прошлого года ФСБ задержала главу правового управления регионального минтранса Анну Курьянову и главу ОГКУ «Челябинскавтодор» Наталью Чеснокову по делу о растрате.

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    26 октября 2026, 21:07 • Новости дня
    Главе «Нармяспрома» продлили арест по делу о поставках тушенки для СВО

    Суд продлил арест гендиректору «Нармяспрома» за хищения на поставках для СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Военный суд продлил до февраля арест генеральному директору ООО «Нармяспром» Алексею Баранову по делу о масштабных хищениях при поставках мясных консервов в зону спецоперации.

    Срок содержания под стражей генерального директора ООО «Нармяспром» Алексея Баранова продлен до 10 февраля 2027 года, передает РИА «Новости».

    Главное военное следственное управление расследует дело о хищении 700 млн рублей. Помимо Алексея Баранова, по делу арестованы бывший начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Виктор Таразевич, коммерческий директор «Нармяспрома» Дмитрий Вислобоков и предприниматель Дмитрий Мизгир.

    В розыск объявлены генеральный директор МПК «Селятино» Артем Барышков и технолог Зинаида Грищук.

    По версии следствия, фигуранты снизили стоимость тушенки за счет использования более дешевых ингредиентов, не предусмотренных стандартами. Комплексная экспертиза подтвердила несоответствие поставленной продукции ГОСТу, однако обвиняемые не признают свою вину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу коммерческого директора компании «Нармяспром» Дмитрия Вислобокова решили отправить на госпитализацию из следственного изолятора.

    В пятницу следствие отклонило ходатайство защиты о переквалификации обвинения Вислобокову.

    На прошлой неделе в рамках расследования назначили судебную бухгалтерскую экспертизу.

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    27 октября 2026, 14:05 • Новости дня
    Чиновников в Ростовской области заподозрили в продаже мест на закрытых кладбищах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В городе Шахты Ростовской области силовики пресекли деятельность муниципальных служащих, которые вместе с коммерсантами за денежное вознаграждение организовывали похороны на закрытых кладбищах, сообщили в региональном управлении ФСБ.

    По версии следствия, подозреваемые в сговоре с представителями коммерческих структур за деньги производили захоронения на недействующих кладбищах города, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

    «В настоящее время проводятся обыски по местам жительства фигурантов уголовного дела и в администрации города Шахты», – рассказали в пресс-службе управления.

    В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. В данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце источник в правоохранительных органах сообщил о возбуждении второго уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Ростовской области Владимира Окунева.

    В прошлом году в связи с превышением им полномочий и ограничением конкуренции началось еще одно расследование.

    В начале прошлого года УФСБ по Ростовской области завело дело о превышении полномочий против министра сельского хозяйства региона Константина Рачаловского.

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    26 октября 2026, 12:28 • Новости дня
    Прокуратура потребовала завести уголовное дело на правозащитницу Каретникову

    Прокуратура потребовала возбудить дело против правозащитницы Каретниковой

    Tекст: Вера Басилая

    Прокуратура Москвы требует возбудить уголовное дело об уклонении от обязанностей иностранного агента в отношении правозащитницы Анны Каретниковой (признана иностранным агентом).

    В следственные органы направлено требование возбудить уголовное дело против правозащитницы Анны Каретниковой из-за уклонения от обязанностей иностранного агента, сообщает в Max прокуратура Москвы.

    Отмечается, что дело предлагается возбудить по статьям об уклонении от исполнения обязанностей об иностранных агентах и об участии в деятельности экстремистской организации.

    Прокуратура Москвы направила в следственные органы материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении журналиста Михаила Зыгаря (признан в России иноагентом).

    Московский мировой суд вынес заочный приговор руководителю издания «Медиазона» (СМИ-иноагент) Сергею Смирнову (иноагент), назначив ему наказание в виде лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.

    В прошлом месяце уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента против актера Семена Трескунова передали в московский суд.


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    27 октября 2026, 19:07 • Новости дня
    Генпрокурор России прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

    Генпрокурор России Гуцан прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный прокурор России Александр Гуцан прибыл в Баку для участия в третьей министерской конференции Организации исламского сотрудничества (ОИС) по противодействию коррупции.

    Глава российского надзорного ведомства планирует провести ряд двусторонних встреч с руководителями антикоррупционных служб государств – членов ОИС, а также встретиться с генеральным прокурором Азербайджана, сообщается в канале Генпрокуратуры в Max.

    Организация исламского сотрудничества была создана в 1969 году. В нее входят 57 государств, Россия имеет статус наблюдателя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Генпрокуратура России составила криминологический портрет типичного российского коррупционера.

    В прошлом году Генпрокуратура России заявила о поддержании постоянных контактов с Генпрокуратурой Азербайджана.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о продолжении диалога между руководителями Следственного комитета России и Генпрокуратуры Азербайджана.

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    26 октября 2026, 11:04 • Новости дня
    Экс-совладельцы концерна «Покровский» заочно получили по 24 года за рейдерство

    Экс-совладельцев концерна «Покровский» заочно приговорили к 24 годам тюрьмы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Суд в Москве заочно приговорил бывших совладельцев концерна «Покровский» Аркадия Чебанова и Андрея Коровайко к 24 годам лишения свободы каждого по делу о рейдерском захвате агрокомплекса «Кущевский», сообщил источник в правоохранительных органах.

    «Коровайко назначено 24 года колонии строгого режима со штрафом около 303 млн рублей, Чебанову – 24 года колонии строгого режима со штрафом около 432 млн рублей», – заявил источник РИА «Новости».

    Коровайко и Чебанов признаны виновными в организации преступного сообщества, вымогательстве, мошенничестве и других преступлениях.

    Кроме того, конфискованы средства в размере почти 178 млн рублей, удовлетворен иск о компенсации морального вреда на 150 млн рублей. Арест на имущество фигурантов сохранен. Ранее активы лидеров ОПГ и связанных с ними лиц на сумму более 500 млрд рублей были обращены в доход государства. В настоящее время Коровайко и Чебанов находятся в международном розыске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд в Москве приговорил участника банды «Покровские» Сергея Ечкалова к 20 годам колонии строгого режима по делу о попытке рейдерского захвата агрокомплекса.

    Бывший вице-губернатор Кубани Андрей Коробка и экс-депутат регионального парламента оказались замешаны в незаконном присвоении активов крупного сельскохозяйственного предприятия. За несколько дней до этого при обыске в усадьбе Коробки обнаружили миллионы в валюте и рублях.

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    27 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    Бывший чиновник в Китае получил смертный приговор за взятки на 65 млн долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший член парткома Госкомитета КНР по регулированию рынка ценных бумаг Ван Хуэймин приговорен к смертной казни с отсрочкой на два года за коррупционные преступления.

    Суд в Китае признал бывшего члена парткома Госкомитета КНР по регулированию рынка ценных бумаг Ван Хуэймина виновным во взяточничестве на сумму более 65,4 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

    Следствие установило, что с 1998 по 2025 год подсудимый пользовался служебным положением на различных должностях для незаконного обогащения. Ван Хуэймин приговорен к пожизненному лишению политических прав, а все его личное имущество подлежит изъятию в пользу государства.

    Отмечается, что если после истечения двухлетней отсрочки смертный приговор будет заменен на пожизненное лишение свободы, бывший чиновник не получит права на условно-досрочное освобождение.

    В январе председатель КНР Си Цзиньпин назвал ситуацию с коррупцией в стране сложной и напряженной. Он призвал решительно искоренять взяточничество на всех уровнях и лишать злоумышленников укрытия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Китая инициировали дела о коррупции в отношении 73 руководителей на уровне провинции или министерства.

    Летом бывшего генерального директора Китайской национальной ядерной корпорации Гу Цзюня исключили из рядов Коммунистической партии по аналогичному обвинению.

    В прошлом году китайский суд назначил смертную казнь другому высокопоставленному чиновнику за взятки на сумму почти 48 млн долларов.

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    Киев дал противникам Маска козырь в борьбе за Starlink

    Starlink стал для ВСУ важнейшим инструментом связи, но его использование в военных целях обернулось проблемой для самого Илона Маска. Миллиардер обвинил украинскую армию в обходе ограничений системы. Как объясняют эксперты, на кону оказались не только репутация и доходы компании, но и контроль над ее технологиями, а также политические позиции Маска в преддверии выборов в Конгресс США. Подробности

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    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

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    Власти Италии испугались одного генерала

    В Италии гремит громкий феминистский скандал, которые многие считают частью предвыборной кампании. В центре внимания – генерал Роберто Ваначчи, которого обвиняют в работе на Россию, а также в сексизме и мачизме. И действительно, как минимум одну женщину он планирует «подсидеть» – премьер-министра Джорджу Мелони. Получится ли? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

    • В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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