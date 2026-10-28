ФСБ пресекла работу 126 подпольных оружейников в 53 регионах России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Из незаконного оборота изъято 363 единицы огнестрельного оружия и 323 кг взрывчатки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией в августе – сентябре 2026 г. пресечена противоправная деятельность 126 жителей из 53 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», – заявили в ведомстве.

Силовики закрыли 48 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Среди изъятого арсенала – 45 гранатометов, 9 пулеметов, 98 автоматов, 1436 гранат и более 60 тыс. патронов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ФСБ задержала 86 человек за подпольное изготовление и сбыт оружия в 37 регионах России.

Также силовики задержали 169 подпольных оружейников в 53 регионах.

Кроме того, спецслужба пресекла деятельность 43 человек, причастных к незаконному обороту оружия.