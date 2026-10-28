Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.0 комментариев
Европа провалила план по заполнению газовых хранилищ перед зимой
Страны Европы смогли заполнить подземные хранилища газа к зиме лишь на 75%
Европейские страны к концу октября смогли заполнить подземные хранилища газа лишь на 75,5%, что стало самым низким показателем с 2011 года на фоне максимальных за четыре года цен на энергоносители.
Европейские страны в конце октября продолжают закачивать небольшие объемы газа в подземные хранилища перед грядущими холодами на фоне высоких цен, передает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
Ряд государств уже вторую неделю осуществляет отбор топлива, объемы которого превышают закачку, что знаменует постепенный старт отопительного сезона в регионе. К настоящему времени Европа смогла закачать лишь 51 млрд кубометров газа.
По состоянию на 26 октября уровень заполненности европейских хранилищ оказался на 14,65 процентного пункта ниже средних значений за последние пять лет и стал минимальным за всю историю наблюдений с 2011 года. В резервуарах Евросоюза находится около 82,1 млрд кубометров топлива, что на 9,4 млрд кубометров меньше показателей прошлого года.
Согласно требованиям Еврокомиссии, страны объединения должны обеспечивать заполнение хранилищ на 90% в период с 1 октября по 1 декабря. Однако ведомство в надежде на очень теплую зиму готово снизить этот показатель до 80%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа Филип Мшелбила предупредил о серьезных вызовах для Европы из-за заполненности хранилищ менее чем на 80%.
На прошлой неделе отбор газа из европейских запасов официально превысил закачку.
Глава «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога заявил о повышенной нагрузке на газовую инфраструктуру региона после отказа от российских энергоносителей.