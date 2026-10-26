Генсек ФСЭГ Мшелбила предрек Европе трудности в случае холодной зимы

Генсек ФСЭГ Мшелбила назвал серьезным вызовом нехватку газа в Европе перед зимой

Tекст: Мария Иванова

«В зиму Европа будет входить с газовыми хранилищами, заполненными меньше чем на 80%. И с учетом высоких цен, да и всего происходящего, это серьезный вызов. И то, как Европа переживет зиму, будет зависеть от погоды, скажем так», – заявил Мшелбила, передает ТАСС.

Мшелбила добавил, что решающим фактором станет температура воздуха. По его словам, если зима выдастся мягкой, то европейцы смогут справиться за счет импорта, который будет продолжаться зимой.

«А вот в случае холодной зимы, думаю, Европе придется трудно», – отметил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник биржевые цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года превысили отметку в 1100 долларов за тысячу кубических метров.

В четверг отбор газа из европейских подземных хранилищ превысил закачку на фоне исторических минимумов запасов топлива.

В тот же день глава «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога заявил о повышенной нагрузке на ПХГ в Европе из-за отказа от поставок российского газа.