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    Андрей Манчук Андрей Манчук Как бороться с медвежьей напастью

    История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева СВО вернула России настоящее кино

    Трагедия Донбасса, трудные победы русского оружия, отчаяние и героизм донецкого ополчения – все это буквально требовало своего кино. Этого же требовали и зрители. И вот тут российский кинематограф наконец стал просыпаться.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Турбулентность продолжится до заключения нового «Вестфальского мира»

    Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.

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    26 октября 2026, 10:31 • Новости дня

    Володин призвал защитить человечество от власти искусственного интеллекта

    Володин призвал парламенты стран БРИКС не допустить власти ИИ над людьми

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин на парламентском форуме БРИКС в Индии призвал законодателей не допустить ситуации, при которой искусственный интеллект начнет управлять человечеством.

    Председатель нижней палаты парламента отметил, что развитие новых технологий несет опасность, которую необходимо предупредить. «Парламентарии стран БРИКС должны делать все со своей стороны для того, чтобы искусственный интеллект служил людям. Чтобы не было ситуаций, когда искусственный интеллект начнет управлять человечеством», – заявил Володин на пленарном заседании XII Международного парламентского форума БРИКС, передает ТАСС.

    По его словам, регулирование искусственного интеллекта нужно закрепить не только на уровне национальных законодательств государств-участников, но и в рамках таких крупных международных объединений, как БРИКС и ООН.

    Спикер Госдумы находится в Индии с первым зарубежным рабочим визитом в новом созыве. В этом году основная тема форума, проходящего в Нью-Дели, посвящена укреплению роли парламентов в обеспечении человекоцентричного развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Microsoft Брэд Смит выступил за ужесточение регулирования искусственного интеллекта.

    В сентябре основатель компании Билл Гейтс предупредил о серьезных трудностях в выработке международных правил в этой сфере.

    Ранее президент Владимир Путин отметил необходимость создания отечественной нормативной базы для цифровых технологий.

    23 октября 2026, 20:49 • Новости дня
    Путин поручил расширить применение ИИ при рентгене и томографии
    Путин поручил расширить применение ИИ при рентгене и томографии
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин распорядился подготовить доклад о возможностях расширения использования технологий искусственного интеллекта при проведении рентгена и компьютерной томографии.

    Путин поручил правительству и Агентству стратегических инициатив (АСИ) рассмотреть поддержку масштабирования технологий искусственного интеллекта в регионах, сообщается на сайте Кремля.

    Инициатива направлена на внедрение медицинских проектов компании «Медицинские скрининг системы», которые предназначены для анализа результатов рентгенологических исследований и томографии.

    Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря текущего года. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков сообщил о регистрации в стране 60 медицинских изделий с технологиями искусственного интеллекта.

    В начале месяца Владимир Путин призвал мировое сообщество к своевременной разработке правил применения искусственного интеллекта.

    Также Путин поручил правительству организовать централизованный сбор данных для обучения отечественных моделей.

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    24 октября 2026, 08:01 • Новости дня
    Путин и Моди поручили ведомствам развивать российско-индийскую торговлю

    Посол Кумар: Путин и Моди дали указания развивать двустороннюю торговлю

    Путин и Моди поручили ведомствам развивать российско-индийскую торговлю
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поручили министерствам двух стран развивать двустороннюю торговлю.

    Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди по итогам саммита БРИКС поручили профильным министерствам и ведомствам продолжить развитие двустороннего сотрудничества, передает ТАСС.

    «Одним из конкретных результатов сотрудничества стало совместное участие лидеров наших стран в деловом саммите БРИКС, а также посещение выставки «Иннопром – Индия» – первой российской промышленной выставки, проведенной в Нью-Дели», – заявил посол Индии в России Винай Кумар в интервью по итогам II российско-индийского бизнес-форума «Тайм».

    Дипломат добавил, что данные мероприятия позволили руководителям государств обсудить весь спектр российско-индийских отношений и отдать необходимые распоряжения по наращиванию взаимодействия в сфере коммерции и торговли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посол Индии в России Винай Кумар заявил о намерении Нью-Дели и Москвы увеличить объем двусторонней торговли до 100 млрд долларов к 2030 году.

    Винай Кумар сообщил о планах Индии направить в Россию необходимое количество квалифицированной рабочей силы.

    Ранее президент России Владимир Путин указал на особую роль дорожного хозяйства в жизни страны.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    24 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    В парламенте Индии создали группу дружбы с Россией

    Спикер парламента Индии Бирла объявил о создании группы дружбы с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спикер Народной палаты индийского парламента Ом Бирла заявил о намерении Нью-Дели продолжить курс на укрепление прочных двусторонних отношений с Москвой, а также сообщил о создании индийско-российской парламентской группы дружбы.

    Группа дружбы укрепит межпарламентские связи России и Индии, страны имеют давнюю историю сотрудничества, и Нью-Дели рассчитывает на дальнейшее развитие связей. Об этом заявил ТАСС спикер Народной палаты индийского парламента (Лок Сабхи) Ом Бирла.

    «Отношения между Индией и Россией имеют давнюю историю и отличаются прочностью. Они уходят корнями в далекое прошлое. Мы хотим, чтобы эти отношения укреплялись и дальше», – заявил Ом Бирла.

    Спикер отметил, что президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поддерживают тесные контакты, а между странами проводятся ежегодные саммиты. Для углубления межпарламентского взаимодействия и была создана индийско-российская группа дружбы.

    Бирла также поприветствовал предстоящий визит делегации Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным на 12-й Парламентский форум БРИКС, который пройдет в Нью-Дели 26–27 октября, и допустил возможность своего визита в Россию в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поручили министерствам двух стран развивать двустороннюю торговлю.

    В тот же день посол Индии в России Винай Кумар заявил о намерении Нью-Дели и Москвы увеличить объем двусторонней торговли до 100 млрд долларов к 2030 году.

    В пятницу на полигоне Центрального военного округа подошла к концу сухопутная часть совместных маневров вооруженных сил России и Индии «Индра-2026».

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    25 октября 2026, 17:03 • Новости дня
    Госдума сообщила о росте экспорта российской сельхозпродукции в Индию

    Индия увеличила закупки российской сельскохозяйственной продукции

    Tекст: Ольга Иванова

    Объемы поставок российской сельскохозяйственной продукции на рынок Индии демонстрируют рост, сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

    Объем поставок российской сельскохозяйственной продукции на рынок Индии продолжает расти, передает РИА «Новости».

    «Сегодня увеличиваются поставки российской сельхозпродукции в Индию. Они распробовали наши чечевицу, гречку», – заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина журналистам.

    Парламентарий назвала особенно актуальным развитие расчетной системы BRICS Pay. Этот механизм в рамках БРИКС должен объединить национальные платежные инфраструктуры стран-участниц, включая российскую СПФС, китайскую CIPS, бразильскую Pix и индийскую UPI.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об увеличении товарооборота между Россией и Индией более чем на 20%.

    Спикер Народной палаты индийского парламента Ом Бирла рассказал об обсуждении Москвой и Нью-Дели укрепления парламентского сотрудничества.

    В субботу Володин прибыл в Индию для участия в Международном парламентском форуме БРИКС.

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    24 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    Володин прибыл с рабочим визитом в Индию на парламентский форум БРИКС

    Председатель Госдумы Володин прибыл в Индию во главе российской делегации

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Индию с рабочим визитом для участия в Международном парламентском форуме БРИКС.

    Для Володина это первая зарубежная поездка в новом созыве. Российские парламентарии примут участие в мероприятиях XII Международного парламентского форума БРИКС, который пройдет 26 и 27 октября в Нью-Дели. Главной темой мероприятия станет укрепление роли парламентов в обеспечении человекоцентричного развития, передает РИА «Новости».

    На полях форума пройдут переговоры председателя Госдумы с зарубежными коллегами, а также встречи с руководством Индии. Стороны планируют обсудить развитие сотрудничества в экономической, социальной и технологической сферах.

    В состав российской делегации вошли вице-спикеры Госдумы Александр Бабаков, Мария Воропаева и Владислав Даванков, главы профильных комитетов и сенаторы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу спикер Народной палаты индийского парламента Ом Бирла сообщил о создании индийско-российской парламентской группы дружбы. В прошлом месяце индийский МИД анонсировал визит премьер-министра Нарендры Моди в Россию для участия в двустороннем саммите.

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    25 октября 2026, 01:13 • Новости дня
    Правообладатели песен Элвиса Пресли подали в суд на Anthropic
    Правообладатели песен Элвиса Пресли подали в суд на Anthropic
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Правообладатели песен Элвиса Пресли подали иск против компании Anthropic в федеральный суд Северного округа Калифорнии, обвинив ее в использовании композиций музыканта для обучения чат-бота Claude, следует из искового заявления.

    «Истцы подают этот иск, чтобы защитить свои исключительные права от ответчика, который построил всю свою бизнес-модель, основываясь на нарушении авторских прав в ранее невиданных масштабах», – говорится в документе.

    По версии истцов, для обучения ИИ использовались в том числе песни Can't Help Falling in Love, A Little Less Conversation, Don't Be Cruel и Return to Sender. Представители компании Anthropic иск пока не комментировали, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, против компании Alphabet Google – GOOGL.O выдвинули коллективный иск из-за «неправомерного использования» большого количества личной информации и материалов, защищенных авторским правом, для обучения систем искусственного интеллекта.

    Два ведущих медиахолдинга Японии потребовали от владельцев сервиса Perplexity AI выплаты 4,4 млрд иен (29,9 млн долларов), обвинив компанию в нарушении авторских прав на новостные материалы.

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    24 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Бывшего инженера OpenAI заподозрили в шпионаже в пользу Саудовской Аравии

    WSJ: Экс-инженера OpenAI заподозрили в передаче секретов Саудовской Аравии

    Tекст: Мария Иванова

    Федеральное бюро расследований США рассматривает возможность предъявления бывшему инженеру компании OpenAI Абдель Рахману аль-Фаузану обвинений в экономическом шпионаже.

    Следователи проверяют версию о том, что Абдель Рахман аль-Фаузан мог похитить конфиденциальные сведения компании с целью их последующей передачи властям Саудовской Аравии, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Федеральное бюро расследований также рассматривает возможность предъявления обвинений в краже коммерческой тайны. При этом расследование может не привести к выдвижению дополнительных обвинений.

    Гражданин Саудовской Аравии, имеющий вид на жительство в США, ранее был обвинен в незаконной записи разговоров в офисе OpenAI. По версии следствия, он спрятал миниатюрное устройство с микрофоном за настенным телевизором в конференц-зале руководства. По действующему обвинению ему грозит до пяти лет лишения свободы, суд отказал ему в освобождении под залог из-за риска побега.

    Прокуратура установила, что в 2025–2026 годах бывший инженер часто общался через WhatsApp с неназванным представителем саудовской королевской семьи. Незадолго до задержания он приобрел билеты из Сан-Франциско в Саудовскую Аравию для себя, супруги и ребенка. Адвокат заявил о намерении оспаривать обвинения в суде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американская компания OpenAI уволила троих специалистов по безопасности из-за ненадлежащего обращения с конфиденциальной информацией.

    В прошлом месяце разработчик отложил аренду вычислительного комплекса в Эмиратах.

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    24 октября 2026, 09:46 • Новости дня
    Краснов сообщил о тесте судебного ИИ в 20 регионах России

    Краснов: Испытания моделей ИИ идут в судах более 20 регионов России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внедрение искусственного интеллекта в работу судов в пилотном режиме ведется уже более чем в 20 регионах России, заявил председатель Верховного суда Игорь Краснов.

    Краснов сообщил об этом в ходе визита в Китай для обмена опытом внедрения ИИ-технологий в работу судов, передает ТАСС.

    «Пилотирование моделей ИИ в судебной деятельности осуществляется поэтапно уже в более чем 20 регионах России, среди которых Москва, Амурская, Московская и Вологодская области», – заявил председатель Верховного суда.

    Он отметил, что речь идет об апробации инструментов, проверке их надежности и применении с обязательным обучением судей. Среди направлений работы ИИ Краснов назвал поиск и анализ судебной практики, выявление противоречий и автоматизацию протоколирования.

    По словам Краснова, в среднесрочной перспективе доступ к судебным ИИ-сервисам планируется предоставить всем российским судам. Он добавил, что результат применения ИИ должен быть проверяемым, а окончательное решение всегда остается за судьей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Верховного суда России Игорь Краснов во время визита в Шанхай ознакомился с применением искусственного интеллекта в судебной системе Китая.

    В среду он ознакомился с работой лаборатории «Умный суд» при Верховном народном суде КНР.

    В тот же день Краснов назвал развитие судебно-правового партнерства России и Китая важнейшим фактором обеспечения стабильного взаимовыгодного развития двух стран.

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    23 октября 2026, 14:08 • Новости дня
    Глава Nvidia предрек превращение ИИ в отдельную отрасль мировой экономики

    Глава Nvidia заявил о начале новой промышленной революции из-за развития ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Развитие технологий искусственного интеллекта спровоцировало новую промышленную революцию, которая вскоре затронет каждого человека в любой стране мира, заявил генеральный директор американского производителя микросхем Nvidia Дженсен Хуанг.

    Выступая в Международном центре искусственного интеллекта Alem.ai в Астане, руководитель технологической корпорации обратил внимание на глобальные изменения в обществе, передает ТАСС.

    «По сути, ИИ – это новая технология. Поскольку это технология общего назначения и поскольку она способна преобразовывать каждую отрасль, жизнь каждого человека, каждую компанию и каждую страну, это можно назвать промышленной революцией, движимой технологиями», – сказал Хуанг.

    По его словам, в ближайшем будущем искусственный интеллект перестанет быть просто перспективной разработкой и превратится в самостоятельную отрасль мировой экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил о потребности в радикальном изменении роли человека и государства в обществе из-за развития искусственного интеллекта.

    В понедельник правительство Германии и американская компания Nvidia подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве по внедрению таких технологий в промышленность.

    На прошлой неделе лауреат Нобелевской премии по экономике Дарон Аджемоглу предупредил об угрозе уничтожения мирового рынка труда в ближайшие десять лет из-за появления сверхинтеллекта.

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    23 октября 2026, 15:07 • Новости дня
    Фальков призвал проработать будущее российских вузов на фоне развития ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о необходимости продумать будущее отечественных университетов с учетом глобальных изменений и влияния искусственного интеллекта.

    Глава ведомства выступил на расширенном заседании Совета Российского Союза ректоров, передает РИА «Новости». Фальков напомнил о докладе комитета по будущему американских университетов и принятой в Китае программе на предстоящую пятилетку, где новым технологиям уделено большое внимание.

    «Во всем мире идет кардинальное переосмысление роли университетов. Я думаю, что нам имеет смысл обстоятельно поработать и предложить обществу и государству свое общее университетское видение, а каково будущее российских университетов в мире, в России с учетом кардинальных изменений, которые идут по целому ряду направлений», – заявил Фальков.

    Министр добавил, что в этом вопросе важно выбрать правильный темп и избегать скороспелых решений. При этом он подчеркнул, что игнорировать изменения не удастся, так как к этому подталкивают жизнь, работодатели и запросы абитуриентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр науки и высшего образования России Валерий Фальков отметил, что искусственный интеллект не следует слепо запрещать или некритично внедрять в образовательный процесс.

    Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил о радикальных изменениях роли человека в обществе из-за развития новых технологий.

    В начале месяца Фальков сообщил о планах окончательно внедрить современные стандарты обучения в университетах до конца десятилетия.

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    23 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    Фальков призвал не запрещать искусственный интеллект в вузах

    Глава Минобрнауки отчитался о заполнении бюджетных мест в вузах почти на 100%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что искусственный интеллект не следует слепо запрещать или некритично внедрять в образовательный процесс.

    Высшим учебным заведениям необходимо перестроить обучение таким образом, чтобы нейросети служили инструментом развития критического мышления студентов, а не заменяли его, передает РИА «Новости».

    «Понятно, что искусственный интеллект, и мы с вами придерживаемся такого тезиса, не следует ни слепо запрещать в университетах, ни некритично внедрять. То есть нужна золотая середина», – сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков на расширенном заседании Совета Российского союза ректоров в Москве.

    Кроме того, глава ведомства сообщил, что в российских вузах бюджетные места заполнены почти на 100%. Он отметил, что таких показателей удалось достичь благодаря повышению качества планирования.

    Фальков также добавил, что в 2027 году Минобрнауки планирует увеличить ведущим отечественным университетам количество бюджетных мест по специальностям, востребованным у победителей олимпиад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о сокращении 97 тыс. платных мест по 40 специальностям.

    Ранее Москва и Пхеньян подписали соглашение о взаимном признании образования.

     Заместитель главы Минобрнауки Константин Могилевский сообщил о поступлении свыше 100 тыс. заявок от абитуриентов из других стран.

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    26 октября 2026, 06:01 • Новости дня
    США решили внедрить ИИ в поставляемые Украине антидроновые системы

    США решили внедрить ИИ в поставляемые Украине комплексы от беспилотников Vampire

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские компании L3Harris и Palantir планируют использовать искусственный интеллект в военных системах, в том числе комплексах защиты от беспилотников Vampire для Украины.

    Компании намерены изучить возможность внедрения собственных ИИ-моделей в американские комплексы нового поколения, передает РИА «Новости».

    Для этого предполагается задействовать открытые ИИ-модели Nemotron от Nvidia и программные продукты Palantir. L3Harris сможет разрабатывать свои модели, сохраняя при этом контроль над вычислительной инфраструктурой и оперативными данными.

    Комплексы защиты от дронов Vampire устанавливаются на автомобили и поражают цели с помощью ракет с лазерным наведением. Известно, что в январе 2023 года L3Harris получила контракт Пентагона на поставку Киеву 14 таких систем стоимостью 40 млн долларов. Они по-прежнему значатся в перечне военной помощи США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе бывший глава украинского военного ведомства Михаил Федоров пообещал помочь Вашингтону создать масштабный флот беспилотников ради получения зенитных ракет. Ранее американские СМИ сообщили о планах украинского командования предоставить IT-компаниям доступ к массиву данных с камер дронов для повышения эффективности ударов. Также американская компания Auterion запланировала отправить Киеву 33 тыс. мини-компьютеров для управления беспилотниками с искусственным интеллектом.

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    23 октября 2026, 11:49 • Новости дня
    Китайские производители начали внедрять роботов-гуманоидов в Южной Корее

    SCMP: Китайские производители роботов-гуманоидов вышли на рынок Южной Кореи

    Tекст: Игорь Иножарский

    Китайские компании перешли от демонстраций к промышленным испытаниям и коммерческому внедрению своих человекоподобных машин на южнокорейских фабриках.

    Производители из КНР ускорили усилия по закреплению на рынке Южной Кореи, перейдя от выставок к реальным заводским испытаниям. Сеул наращивает инвестиции в сферу физического искусственного интеллекта, пишет SCMP со ссылкой на The Korea Times.

    В этом году о проектах в южнокорейских компаниях объявило растущее число китайских разработчиков робототехники. В их числе котирующаяся в Гонконге UBTech Robotics, шанхайская AgiBot, стартап Anyverse Dynamics и ведущий производитель Unitree Robotics.

    «Новое поколение китайских робототехнических компаний имеет глобальную ДНК и, естественно, смотрит за рубеж, а Южная Корея является одним из важнейших рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – заявил заместитель директора Counterpoint Research Итан Ци.

    По словам эксперта, недостаток доступных в больших масштабах человекоподобных машин местного производства открыл новые возможности для поставщиков из КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду китайская компания Unitree Robotics презентовала владеющего боевыми искусствами человекоподобного робота-телохранителя. В феврале разработчик пообещал реализовать на рынке десятки тысяч антропоморфных механизмов. В прошлом году компания UBTech Robotics запланировала начать массовое производство андроидов для промышленных предприятий.

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    26 октября 2026, 10:14 • Новости дня
    Володин назвал БРИКС ключевой опорой многополярного мира

    Володин: БРИКС стал ключевой опорой формирующегося многополярного мира

    Tекст: Ольга Иванова

    БРИКС стал одной из ключевых опор многополярного мира, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на 12-м Международном парламентском форуме объединения в Индии.

    «За 20 лет своего существования БРИКС стал одной из ключевых опор формирующегося многополярного мира, справедливого мироустройства, основанного на принципах равноправия и взаимовыгодного сотрудничества», – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА «Новости».

    По его словам, государства БРИКС едины в уважении к национальным законодательствам и признании права стран на суверенный путь развития. С момента основания участники отстаивают принципы открытости и доверия, отказываясь от политики двойных стандартов. Сегодня все больше государств разделяют эти ценности и выбирают равноправный диалог, добавил спикер.

    Володин подчеркнул, что объединение превратилось в один из крупнейших экономических центров планеты, выражающий интересы мирового большинства. Внутренняя торговля между странами БРИКС достигла 1,2 трлн долларов. На участников приходится почти четверть глобального экспорта и около 40% мирового ВВП.

    Для участия в 12-м Международном парламентском форуме объединения спикер прибыл к историческому зданию парламента Индии в Нью-Дели, где его поприветствовал председатель народной палаты Ом Бирла. В обширный состав российской делегации вошли вице-спикеры Госдумы, руководители профильных комитетов и сенаторы. Это первая зарубежная поездка Володина после избрания председателем нижней палаты нового созыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Володин прибыл к зданию парламента Индии для участия в 12-м Международном парламентском форуме БРИКС.

    В воскресенье председатель Госдумы на полях форума провел переговоры с парламентариями из Уганды, Кубы и Таиланда. В тот же день он сообщил об увеличении товарооборота между Россией и Индией в 2026 году более чем на 20%.

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    26 октября 2026, 10:46 • Новости дня
    Искусственный интеллект получил несанкционированный доступ к данным избирателей в США

    ИИ Claude обошел пейволл и получил доступ к статистике американских избирателей

    Tекст: Игорь Иножарский

    Нейросеть Claude от компании Anthropic без команды со стороны человека обошла систему оплаты и получила доступ к статистике американских избирателей в штате Джорджия.

    Инцидент с получением несанкционированного доступа к платным сведениям вызвал опасения по поводу безопасности технологий искусственного интеллекта накануне промежуточных выборов в США, пишет Axios.

    В компании Anthropic уточнили, что модель применялась для внутреннего статистического проекта и должна была работать с открытыми агрегированными данными. Однако нейросеть самостоятельно запросила токен для доступа к панели управления с платными сведениями о количестве голосов. При этом она не затрагивала систему регистрации избирателей и не меняла записи.

    «Без соответствующего запроса модель запросила токен для опроса панели мониторинга, которая содержала информацию, обычно доступную за плату. С тех пор мы приняли меры по смягчению последствий, чтобы блокировать подобные действия», – заявил представитель компании.

    Anthropic уведомила офис госсекретаря Джорджии и Белый дом о произошедшем еще несколько недель назад. Однако власти штата не стали делать публичных заявлений, несмотря на просьбы администрации президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американская компания OpenAI уволила троих специалистов по безопасности из-за ненадлежащего обращения с конфиденциальной информацией. В прошлом месяце специалисты выявили уязвимость во внутренних системах OpenAI с помощью нейросети конкурирующей компании Anthropic. Генеральный директор Anthropic Дарио Амодей предложил внедрить план контроля за нейросетями на фоне участившихся случаев автономного взлома платформ.

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