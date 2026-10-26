Володин призвал защитить человечество от власти искусственного интеллекта

Володин призвал парламенты стран БРИКС не допустить власти ИИ над людьми

Tекст: Мария Иванова

Председатель нижней палаты парламента отметил, что развитие новых технологий несет опасность, которую необходимо предупредить. «Парламентарии стран БРИКС должны делать все со своей стороны для того, чтобы искусственный интеллект служил людям. Чтобы не было ситуаций, когда искусственный интеллект начнет управлять человечеством», – заявил Володин на пленарном заседании XII Международного парламентского форума БРИКС, передает ТАСС.

По его словам, регулирование искусственного интеллекта нужно закрепить не только на уровне национальных законодательств государств-участников, но и в рамках таких крупных международных объединений, как БРИКС и ООН.

Спикер Госдумы находится в Индии с первым зарубежным рабочим визитом в новом созыве. В этом году основная тема форума, проходящего в Нью-Дели, посвящена укреплению роли парламентов в обеспечении человекоцентричного развития.

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