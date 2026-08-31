В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.2 комментария
Киев предложил Вашингтону армию дронов в обмен на Patriot
Экс-министр обороны Украины предложил США армию дронов за ракеты Patriot
Чтобы получить зенитные ракеты для прохождения предстоящей зимы, бывший глава украинского военного ведомства Михаил Федоров пообещал помочь Вашингтону создать масштабный флот беспилотников.
Украинская сторона пытается получить от Вашингтона ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».
Взамен бывший глава военного ведомства Михаил Федоров обещает американским партнерам содействие в разработке масштабного флота беспилотников.
«Был бы очень рад помочь Америке создать армию беспилотников – особенно в обмен на Patriot, чтобы мы пережили эту зиму», – цитирует Financial Times экс-министра Украины.
Ранее Владимир Зеленский отмечал, что запасы зенитных ракет у украинской армии сократились в два с половиной раза по сравнению с 2025 годом.
Депутат Верховной рады Анна Скороход 12 августа назвала ситуацию с противовоздушной обороной катастрофической. По ее словам, военные даже перестали публиковать статистику перехваченных целей.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что поставки западного вооружения лишь усугубляют конфликт. В Кремле уверены, что подобные действия напрямую втягивают страны НАТО в противостояние и сводят на нет перспективы мирных переговоров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины полностью исчерпали запасы американских ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot.
Президент США ответил отказом на просьбу Владимира Зеленского о предоставлении дополнительных боеприпасов.
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер обсудил с украинским руководством реализацию сделки по дронам и ракетам.