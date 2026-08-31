В Госдуме заявили о незаконном сборе Западом данных россиян перед выборами

Пискарев сообщил о незаконном сборе Западом данных россиян перед выборами

Tекст: Вера Басилая

По словам Пискарева, иностранные государства перед выборами в России незаконно собирают личные данные граждан. Он отметил, что злоумышленники склоняют россиян присылать снимки с избирательных участков и делиться ссылками на специальные сайты и боты, передает РИА «Новости».

«В преддверии выборов с территории иностранных государств предпринимаются попытки незаконного сбора личных данных россиян. Персональные данные собираются при переходе граждан по ссылкам, размещенным на ресурсах иностранных агентов, а также нежелательных или экстремистских организаций», – заявил Пискарев.

По словам парламентария, речь идет о ссылках на программы, приложения и файлы, созданные для дискредитации выборов. В их числе боты для протестного голосования, агитационные материалы и обучающие программы для активистов-провокаторов. Злоумышленники, прикрываясь лозунгами о сохранности персональных данных и гарантиях анонимности, призывают граждан скачивать и распространять медиафайлы, регистрироваться для участия в массовых акциях.

Пискарев подчеркнул, что украденные данные могут быть использованы западными спецслужбами для совершения преступлений или принуждения к ним, включая теракты и диверсии. Депутат напомнил, что взаимодействие с нежелательными, экстремистскими и террористическими организациями в России запрещено законом.

В единый день голосования 2026 года в России пройдут выборы депутатов Госдумы, а также прямые выборы высших должностных лиц в восьми регионах. Всего запланировано более 2,2 тыс. кампаний разного уровня, в ходе которых предстоит заместить 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.

Министерство иностранных дел России призвало граждан к бдительности из-за возможных провокаций на зарубежных избирательных участках.

В МИД заявили, что власти ряда прибалтийских стран пытаются оказать давление на российских граждан, чтобы помешать их волеизъявлению на выборах в Государственную думу.

Российское дипломатическое ведомство обратилось к зарубежным странам с просьбой о запрете демонстраций возле посольств в дни выборов.

МИД России пообещал обеспечить безопасность избирателей на зарубежных участках.