  • Новость часаЭксперт раскритиковал обвинения Румынии в адрес России из-за дрона в Черном море
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Август 1991-го укрепил вражду Запада к России

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    18 комментариев
    21 августа 2026, 12:24 • Новости дня

    Эксперт предупредил о провокациях «заукраинцев» на выборах в Госдуму за рубежом

    Политолог Ткаченко предупредил о провокациях «заукраинцев» на выборах в Госдуму за рубежом

    Эксперт предупредил о провокациях «заукраинцев» на выборах в Госдуму за рубежом
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Заукраинцы» планируют провокации против россиян за границей при голосовании на выборах в Госдуму. От них можно ждать попыток рукоприкладства, а от местной полиции – симпатий провокаторам. Российским дипломатам предстоит тяжелая работа по купированию угроз, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в МИД России назвали страны, вызывающие опасения в период парламентской кампании.

    «Российские посольства и консульства, где будет проходить голосование по выборам в Госдуму, являются экстерриториальными для других государств. Объекты защищены физически и юридически от проникновения несанкционированных посетителей, в том числе – «заукраинцев». Поэтому местом их нападок на российских избирателей станет прилегающая к диппредставительствам территория», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его словам, наиболее распространенными провокациями могут отказаться словесные выпады в адрес россиян. «По моему 20-летнему опыту работы международным наблюдателем могу сказать, что даже самым современным участкам для голосования крайне сложно принять более трех тысяч человек. Скорее всего, у посольств и консульств будут образовываться очереди. Именно их и попытаются провоцировать на ответную реакцию «заукраинцы», – спрогнозировал собеседник.

    «Обычно все начинается с оскорблений, размахивания украинскими флагами и топтания изображений российских государственных символов, портретов первых лиц страны. Судя по всему, полиция в Польше, Чехии, Литве будет симпатизировать провокаторам. Поэтому пресекать нарушение порядка она примется только при физических столкновениях, и то – не слишком участливо», – продолжил спикер.

    При этом, заметил политолог, в обязанность правоохранительных органов стран аккредитации российских посольств входит обеспечение безопасности прилегающей территории. «Таким образом, до и после выборов российские дипломаты будут иметь право направлять в министерства иностранных дел ноты, касающиеся охраны выборов. Очевидно, эту работу им предстоит активизировать перед голосованием», – подчеркнул аналитик.

    Впрочем, уточнил он, нельзя исключать и совершенно вопиющих инцидентов, вроде июльской атаки дронов на российское посольство в Швеции. Тогда один квадрокоптер сбросил контейнер с красной краской, второй упал в непосредственной близости от здания. Причем к БПЛА была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства.

    «Чтобы избежать любого вида атак российским дипломатам было бы уместно не только сигнализировать МИД о потенциальной агрессии, но и выступать с соответствующими заявлениями в местных СМИ. Послы и консулы должны доносить до активистов и политических сил, что препятствование формированию представительной власти будет расцениваться Москвой как недружественный шаг», – детализировал Ткаченко.

    Кроме того, добавил он, всем сотрудникам российских диппредставительств необходимо способствовать максимальной оптимизации работы избирательных участков. «Это касается количества кабин и бюллетеней, сверки личных данных избирателей, работы с цифровыми базами и прочих факторов», – перечислил собеседник.

    Эксперт также заметил, что любые провокации, произошедшие в Прибалтике, Польше, Нидерландах и Чехии, в очередной раз докажут антироссийский вектор их политики. Ситуация наверняка найдет отражение в том числе в «Рейтинге недружественных правительств», составляемом газетой ВЗГЛЯД. Государства, допустившие нападение на российских избирателей, ухудшат свои позиции.

    «Для ряда стран, например, Польши, противостояние России является цивилизационным выбором. Прибалтика ведет антироссийскую политику в рамках ситуативной реакции на снижение своей значимости в мировой политике и экономике. Финляндия также пытается строить на похожих основаниях свою национальную идентичность», – напомнил политолог.

    Впрочем, заметил аналитик, на стороне России может сыграть страх, который растет в среде «заукраинцев» в Европе. «Положение сторонников политики Киева довольно быстро ухудшается. Любой привод в правоохранительные органы может сулить им высылку на родину. Изменение отношения европейцев к украинским активистам дает надежду на то, что нынешние выборы пройдут легче, чем президентская кампания 2024 года», – резюмировал Ткаченко.

    Ранее в Министерстве иностранных дел России выразили обеспокоенность в связи с подготовкой и проведением выборов в Госдуму в нескольких зарубежных странах. Речь идет о Прибалтике, Польше, Нидерландах и Чехии. Как отметил посол по особым поручениям МИД Максим Райдер, в этих государствах существует высокий уровень антироссийских настроений среди политических элит.

    Примечательно, что упомянутые страны входят в пятерку лидеров июльского выпуска рейтинга недружественных правительств, который выпускает газета ВЗГЛЯД. Так, Польша занимает первое место, Нидерланды – второе, Латвия – третье, Литва – четвертое, а Чехия и Эстония разделяют пятую позицию.

    «Там самое раздолье для «заукраинцев», – сказал Райдер в интервью РИА «Новости». Он не исключил провокаций в день голосования на зарубежных участках. «Прогнозируем традиционные шабаши украинских «активистов» и поддерживающих их местных «общественников» у стен наших диппредставительств», – добавил дипломат.

    Напомним, выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут в три дня – с 18 по 20 сентября 2026 года. Для россиян, находящихся за границей, откроют 312 избирательных участков в 152 странах мира. МИД России призвал проживающих за рубежом граждан проявлять бдительность и не поддаваться на провокации в преддверии выборов.

    «Остается высокая вероятность того, что усилия наших недругов, мягко говоря, будут направлены на проведение экстремистских и протестных акций по дискредитации России, ее руководства, по дискредитации и попытке маргинализации избирательных процессов в нашей стране», – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В понедельник председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев рассказал о выявленных фактах иностранного вмешательства в предстоящие выборы. По его словам, у российских посольств за рубежом планируется проведение фейковых экзитполов.

    «Цель данных манипуляций – на основании заведомо ангажированных результатов «социологических» опросов избирателей у заграничных избирательных участков заявить в западных СМИ о фальсификациях на российских выборах еще до их окончания», – заявил депутат. Он не исключил и других провокаций на зарубежных избирательных участках.

    20 августа 2026, 21:47 • Новости дня
    Назван главный поставщик газа в ЕС вместо США

    Норвегия обогнала США и стала главным поставщиком газа Евросоюзу

    Назван главный поставщик газа в ЕС вместо США
    @ REUTERS/Heinz-Peter Bader

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия назвала Норвегию крупнейшим экспортером природного газа в ЕС вместо Соединенных Штатов, сейчас страны объединения заняты пополнением запасов топлива, которые пока находятся на низком уровне.

    Евросоюз начал закупать наибольшие объемы топлива у Осло. Представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова на брифинге в Брюсселе подтвердила смену лидера среди экспортеров, пишет РБК.

    «Мы сейчас главным образом получаем газ из Норвегии и США, из Норвегии немного больше», – заявила она.

    Хрцинова отметила, что подготовка к холодам идет по плану. По ее словам, темпы закачки топлива оказались немного медленнее показателей прошлых лет. При этом европейские резервуары уже заполнены почти на 62%, поэтому причин для беспокойства нет.

    Представитель ЕК при этом подчеркнула отсутствие необходимости полностью заполнять хранилища. Она уточнила, что целевой уровень традиционно составляет лишь 80%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны успешно адаптировались к полному эмбарго на топливо из России.

    Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе перед отопительным сезоном превысили средние показатели последних трех лет на 52%.

    При этом темпы закачки топлива в европейские подземные хранилища из-за аномальной летней жары упали до трехлетнего минимума.

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    21 августа 2026, 01:01 • Новости дня
    Небензя ответил в ООН на вопрос о мобилизации в России
    Небензя ответил в ООН на вопрос о мобилизации в России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Отсутствие необходимости в мобилизации в России неоднократно заявлялось официально, напомнил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «На данный момент массовая мобилизация нам не нужна, и, насколько мне известно, она не планируется и не ожидается», – приводит РИА «Новости» ответ Небензи журналистам.

    Дипломат указал на то, что официальные заявления об этом делались неоднократно.

    Напомним, в июле зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал лживой вражеской «пургой» слухи о якобы готовящейся в стране мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил отсутствие необходимости проводить мобилизацию и отсутствие планов ее объявлять. Медведев в марте заявлял об отсутствии необходимости новой волны мобилизации.


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    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

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    20 августа 2026, 20:23 • Новости дня
    Туск оправдал подрыв «Северных потоков»

    Туск назвал правильным уничтожение «Северных потоков»

    Туск оправдал подрыв «Северных потоков»
    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил в поддержку организаторов подрыва российских газопроводов «Северный поток». По его словам, Варшава всегда выступала против реализации этого энергетического проекта и прилагала максимум усилий, чтобы не допустить его успешного завершения.

    Туск выступил в защиту организаторов теракта на российских экспортных магистралях газа «Северный поток», пишет RT. «Стыдиться должны не те, кто вывел газопроводы из строя, а те, кто их построил», – заявил политик.

    По словам главы правительства, Варшава всегда прилагала максимум усилий для недопущения успешной реализации этого масштабного энергетического проекта.

    Тем временем издание Politico предупредило о рисках истощения запасов голубого топлива в Германии уже к ноябрю. Эксперты прогнозируют, что острая нехватка ресурсов грозит обернуться крайне тяжелой зимой для всего Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии обвинили гражданина Украины в подрыве газопроводов.

    Ранее Варшавский суд заблокировал запрос Берлина об экстрадиции подозреваемого дайвера. А председатель Евросовета Антониу Кошта раскритиковал немецкое руководство за создание этой энергетической инфраструктуры.

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    20 августа 2026, 16:36 • Новости дня
    Захарова задала украинцам гоголевский вопрос о последствиях майдана

    Захарова процитировала «Тараса Бульбу» для оценки последствий майдана на Украине

    Захарова задала украинцам гоголевский вопрос о последствиях майдана
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова провела параллель между происходящим на Украине и сюжетом произведения Николая Гоголя «Тарас Бульба».

    Она обратила внимание на жесткие методы работы военкоматов и трагические последствия прозападного курса для соседней страны, передает ТАСС.

    «Сегодня очередного мобилизуемого украинца, которого пакуют в автобус ТЦК и увозят в неизвестность на глазах его же маленьких детей, его матери, его жены, можно почти по-гоголевски, в духе языка его бессмертного произведения «Тарас Бульба» спросить: «Ну что, сынку, помог тебе Запад, который организовал тебе такую жизнь, через майданы, втянув тебя в это самое как бы политическое, а на самом деле просто безумное антиконституционное действо?» – сказала дипломат на брифинге.

    Также представитель министерства иронично поинтересовалась вкусом печенья, которое представители западных стран активно раздавали протестующим на площади. Она задалась риторическим вопросом о том, не готовились ли эти угощения на отравленном масле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова ранее критиковала реакцию главы МИД Украины также с помощью отсылки к творчеству Николая Гоголя.

    До этого зампред Совбеза Дмитрий Медведев описал политический конфликт Варшавы и Киева цитатами из повести «Тарас Бульба». А эксперты назвали недавнее увольнение главкома ВСУ Александра Сырского уступкой протестующей толпе на «картонном майдане».

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    20 августа 2026, 21:38 • Новости дня
    National Interest: Россия создает базы беспилотников у границ НАТО
    National Interest: Россия создает базы беспилотников у границ НАТО
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Россия создает и модернизирует базы для запуска беспилотников вблизи границ стран НАТО, что в перспективе может расширить возможности Москвы по нанесению ударов по объектам альянса, пишет американское издание The National Interest.

    По данным европейских разведслужб, на которые ссылается издание, российские военные якобы создали или модернизировали десять баз для беспилотных систем у границ с Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей. На объектах оборудовано около 60 новых пусковых направляющих, способных использоваться для запуска ударных дронов. Дальность полета некоторых беспилотников позволяет рассматривать в качестве потенциальных целей также объекты в более удаленных от линии соприкосновения странах Европы, включая Германию и Швецию.

    Автор статьи отмечает, что развитие беспилотных технологий стало одним из наиболее заметных изменений в характере современных вооруженных конфликтов. За время боевых действий на Украине небольшие и относительно дешевые беспилотники превратились в один из ключевых инструментов поражения живой силы, техники и объектов инфраструктуры.

    При этом НАТО уже наращивает возможности противодействия БПЛА. В июле альянс объявил о планах вложить около 40 млрд долларов в течение пяти лет в системы борьбы с беспилотниками и подготовку соответствующих специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская пресса сообщила о якобы существующих в России секретных базах беспилотников дальнего действия. Североатлантический альянс подготовил детальную стратегию боевых действий против российской стороны с созданием автономной зоны для дронов. Ранее лондонский Международный институт стратегических исследований заявил о тайных запусках российских беспилотников над стратегическими военными базами Европы с подсанкционных нефтяных танкеров.

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    20 августа 2026, 16:29 • Новости дня
    Тело бас-гитариста группы «Кукрыниксы» без кисти руки нашли на Васильевском острове
    Тело бас-гитариста группы «Кукрыниксы» без кисти руки нашли на Васильевском острове
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Спасатели извлекли из пруда на намыве Васильевского острова тело музыканта известного рок-коллектива «Кукрыниксы» с отсеченной кистью.

    Погибшим мужчиной оказался 45-летний участник музыкального коллектива, передает издание «Фонтанка». Тело обнаружили в водоеме недалеко от Мичманской улицы.

    Прибывшие на место сотрудники экстренных служб достали погибшего из воды и зафиксировали отсутствие одной кисти. Отрубленную часть тела и топор правоохранители нашли на берегу пруда.

    Сейчас на месте происшествия продолжают работу следователи. Координацию действий силовых ведомств осуществляет прокуратура Василеостровского района Петербурга. Существует предварительная версия о самостоятельном получении травмы, однако точную причину смерти предстоит выяснить судмедэкспертам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в водоеме на Мичманской улице нашли труп мужчины с отрубленной кистью.

    Двумя днями ранее в Техасе скончался барабанщик американской рок-группы ZZ Top Фрэнк Бирд.

    В мае за пределами Симферополя обнаружили тело пропавшего основателя школ игры на ударных Сергея Сысоева.

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    21 августа 2026, 10:16 • Новости дня
    Госдолг США в 40 трлн долларов ударил по бюджетам стран Европы

    Politico: Долги США толкают Европу к финансовому кризису

    Tекст: Мария Иванова

    Государственный долг США, перевалив за отметку 40 трлн долларов, разгоняет доходность облигаций по всему миру и бьёт по бюджетам европейских стран, отмечает Politico.

    Госдолг США превысил 40 трлн долларов, что уже привело к росту доходности американских 30-летних облигаций до максимума за 19 лет, пишет Politico.

    Доходность немецких десятилетних бондов, которые задают тон для остальной Европы, поднялась до уровня 2011 года – европейским правительствам приходится конкурировать с Вашингтоном за мировой пул сбережений, и конкуренция усилилась из-за того, что американские техногиганты заняли сотни миллиардов долларов на развитие искусственного интеллекта.

    По оценке INSEE, расходы Франции на обслуживание долга вырастут более чем в четыре раза за десятилетие – с 30 млрд евро в 2020 году до 124 млрд евро в 2030 году.

    Лидер французских правых Марин Ле Пен назвала рост доходности облигаций «неумолимой расплатой за десять лет макронизма». «Пришло время расчистить авгиевы конюшни, в которые превратились государственные финансы!» – заявила она в соцсетях.

    Экс-министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в ответ напомнил, что партия Ле Пен всегда мешала правительству Эмманюэля Макрона сокращать бюджетный дефицит, в частности вынудив отказаться от пенсионной реформы в 2025 году. Совокупный долг госсектора еврозоны вырос с 66% ВВП в 2007 году до почти 88% в прошлом году, и Европейская комиссия ожидает дальнейшего роста на фоне войн в Иране и на Украине.

    Европейский центробанк уже один раз поднял ставку в этом году из-за роста цен на нефть и газ, вызванного войной США и Израиля против Ирана, и, по прогнозу главного экономиста Schroders Дэвида Риса, до конца года повысит её ещё дважды по 0,25 процентного пункта.

    На фоне этого экс-главный экономист МВФ Оливье Бланшар предупредил: «Учитывая наш долг и наш дефицит, мы, вероятно, уже вошли в зону опасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совокупный государственный долг США превысил отметку в 40 трлн долларов, что создает риск удорожания кредитов.

    Ранее Франция сместила Италию с позиции главного должника еврозоны на фоне затяжного политического кризиса.

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    20 августа 2026, 23:18 • Новости дня
    Зеленский подписал указ о санкциях против мультфильма «Маша и Медведь»

    Зеленский ввел санкции против создателей «Маши и Медведя»

    Зеленский подписал указ о санкциях против мультфильма «Маша и Медведь»
    @ Скриншот с видео «Маша и Медведь»

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал ряд указов о санкциях, один из которых касается «пропагандистского контента для детей», так она называет российский мультсериал «Маша и Медведь».

    «Санкции применены и против пяти россиян и четырех организаций, причастных к созданию и дистрибуции анимационного сериала «Маша и Медведь», который распространяет пророссийские нарративы, замаскированные под детский контент, представляющий угрозу национальной безопасности Украины», – сказано в документе, представленном на сайте Офиса Зеленского.

    Там добавили, что теперь под санкциями находится студия «Анимаккорд», которая является автором мультсериала, ее основатель, генеральный директор, а также автор сценария, режиссер и продюсер, соавтор сериала и владелец прав на этот мультфильм.

    Также в документе перечислены украинские санкции против предприятий российского ВПК и цветной металлургии, российских чиновников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ новых серий российского мультфильма «Маша и Медведь». В Британии раскритиковали идею запрета мультфильма «Маша и Медведь». Французский политик Филиппо высмеял призывы запретить «Машу и Медведя» в Британии.

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    21 августа 2026, 03:10 • Новости дня
    Власти Японии пообещали ответ на визит Путина на Итуруп
    Власти Японии пообещали ответ на визит Путина на Итуруп
    @ Carsten Reisinger/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Токио рассматривает возможные ответные шаги в отношении Москвы после визита российского президента Владимира Путина на курильский остров Итуруп, о чем заявил генсек кабинета министров Японии Минору Кихара.

    Японское правительство изучает варианты реагирования на поездку Владимира Путина на Курильские острова. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара подчеркнул серьезность намерений Токио.

    «В настоящее время внутри правительства тщательно рассматриваются дальнейшие меры», – приводит РИА «Новости» заявление Кихары.

    Он также напомнил, что позицию Токио ранее озвучили премьер-министр Санаэ Такаити и глава МИД Тосимицу Мотэги, а посол в Москве Акира Муто довел ее до российской стороны.

    Российский лидер посетил Итуруп 13 августа, а в ответ на протесты Токио министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что японская сторона перешла границы приличий, пытаясь диктовать российскому лидеру маршруты поездок по своей стране.

    Кихара отметил, что в Токио знают об этом заявлении, но воздержатся от оценок высказывания. Япония продолжает претендовать на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, суверенитет над которыми перешел к СССР по итогам Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония отреагировала на планы присвоить имя Зорге острову Курильской гряды. МИД Японии выразил протест из-за поездки Владимира Путина на остров Итуруп. Мария Захарова назвала реакцию японского премьер-министра абсолютно неприемлемой.

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    20 августа 2026, 23:05 • Новости дня
    Умер основатель блога «Лепра» («Лепрозорий») Йован Савович

    Умер основатель блога «Лепра» Йован Савович

    Tекст: Катерина Туманова

    Сербский веб-дизайнер и основатель блога «Лепра» («Лепрозорий») Йован Савович умер в 43 года.

    О смерти 43-летнего веб-дизайнера Йована Савовича сообщили на сайте «Лепры», передают «Вести».

    «Наши сердца навсегда будут биться в унисон. Память о нем навсегда останется с нами», – написал один из пользователей ресурса.

    По данным знакомых Савовича, он давно болел, передает РБК. При этом причиной смерти в некоторых источниках называется сердечный приступ.

    Йован Савович родился 3 октября 1982 года в Сараево. В 1992 году из-за начала военных действий в Югославии его семья переехала в Москву.

    В 2001 году он запустил проект dirty.ru, который стал одним из первых коллективных блогов в российском сегменте интернета. Позднее Савович создал популярный ресурс «Лепрозорий».

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    21 августа 2026, 00:23 • Новости дня
    Небензя назвал важную способность будущего генсека ООН по Украине

    Небензя: Будущий генсек ООН должен быть вовлечен в тему Украины

    Небензя назвал важную способность будущего генсека ООН по Украине
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия надеется увидеть на посту следующего генерального секретаря ООН человека, вовлеченного в тему украинского конфликта, способного проявить смелость и активнее включится в мирное урегулирование ситуации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Мы хотим, чтобы он или она были более вовлечены в разрешение кризиса. Для этого новоизбранному генсеку надо хотеть быть вовлеченным, иногда с угрозой, что он или она могут не преуспеть в этом, но нужно прыгать в эти воды и пытаться быть полезным», – приводит слова дипломата ТАСС.

    Небензя привел в пример Кофи Аннана, который, по его словам, был достаточно смелым, чтобы вмешиваться в конфликт без гарантий на его урегулирование.

    «Именно этого мы ждем от нового генерального секретаря», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя в июле назвал издевательством ответ Гутерреша Лаврову по инсценировке в Буче. Тогда же он заявил, что Россия будет ожидать объективности от нового генсека ООН. Глава МИД Сергей Лавров назвал Кофи Аннана одним из лучших генсеков ООН.

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    21 августа 2026, 08:51 • Новости дня
    Кандидат на пост генсека ООН призналась в любви к России

    Кандидат на пост генсека ООН Баки призналась в любви к России

    Кандидат на пост генсека ООН призналась в любви к России
    @ UN Photo/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в генсеки ООН Ивонн Баки выразила глубокую симпатию к российской культуре и призналась в любви к России.

    Баки высоко оценила культурное наследие России. По ее словам, Россию она знает и любит, передает РИА «Новости».

    «Еще одно место, которое, как мне кажется, я много раз посещала, которое я знаю и люблю, – это Россия. У вас потрясающая культура», – сказала Баки.

    Дипломат добавила, что три года изучала русский язык. Несмотря на это, на вопрос российского представителя кандидат предпочла ответить по-английски.

    Ивонн Баки 75 лет, она родилась в Эквадоре в семье иммигрантов из Ливана. Ранее она работала послом в Вашингтоне и Париже, занимала пост министра промышленности, а в 2002 году баллотировалась в президенты. Полномочия действующего главы ООН Антониу Гутерреша истекают 31 декабря 2026 года.

    Накануне Ивонн Баки предложила рассмотреть вариант с неприсоединением Украины к НАТО.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о необходимости непредвзятого подхода нового генсека к украинскому кризису.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров раскритиковал действующего главу организации Антониу Гутерреша за ангажированную позицию.

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    21 августа 2026, 03:38 • Новости дня
    Wildberries и Ozon объявили о покупках с оплатой цифровыми рублями осенью

    Wildberries и Ozon объявили об оплате цифровыми рублями осенью

    Wildberries и Ozon объявили о покупках с оплатой цифровыми рублями осенью
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Онлайн-площадки Wildberries и Ozon сообщили о запуске оплаты цифровыми рублями с сентября.

    «Ozon с 1 сентября в тестовом режиме будет принимать цифровой рубль наравне с другими способами оплаты и поэтапно распространит возможность на всех клиентов», - приводит РИА «Новости» сообщение компании.

    В Wildberries добавили, что действуют строго по нормативным актам Центробанка.

    Пользователи смогут открывать цифровые кошельки в мобильных приложениях маркетплейсов. На главных страницах сервисов появится специальная кнопка с логотипом цифрового рубля для совершения покупок в интернете.

    Законодательство обязывает крупные торговые сети с годовой выручкой свыше 120 млн рублей начать прием цифровых рублей с сентября. В дальнейшем это требование распространится и на представителей малого бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦБ сообщил о подключении более 130 банков к платформе цифрового рубля. Регулятор анонсировал бесплатные операции с цифровым рублем с 1 сентября и проработку вопроса о международных расчетов в цифровых рублях.

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    21 августа 2026, 05:08 • Новости дня
    На Сахалине совершил жесткую посадку самолет Ан-3

    Tекст: Катерина Туманова

    В селе Зональное на Сахалине совершил жесткую посадку самолет Ан-3 после того, как загорелся двигатель воздушного судна, сообщили в Max-канале ГУ МЧС России по Сахалинской области.

    «Из-за технической неисправности произошло возгорание двигателя воздушного судна. К месту происшествия незамедлительно выехали оперативные службы. Пострадавших нет», – сказано в сообщении.

    Там уточнили, что на месте работают 12 человек и три единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области.

    В ведомстве добавили, что на борту самолета находились семь человек.

    «На борту находились семь человек. Все они успели эвакуироваться. <…> Самолет Ан-3 принадлежит авиалесоохране», – рассказали там ТАСС.

    Позже Транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего

    Как писала газета ВЗГЛЯД, частный самолет совершил аварийную посадку на озере Ильмень. Легкомоторный самолет Cessna 182 пропал в Иркутской области. Пилот рассказал, как проходило  спасение экипажа самолета Cessna.


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    20 августа 2026, 22:53 • Новости дня
    ЦБ сообщил о подключении более 130 банков к платформе цифрового рубля

    ЦБ сообщил о подключении банков к платформе цифрового рубля

    Tекст: Катерина Туманова

    Более 130 кредитных организаций, включая небольшие банки, интегрируются в систему цифрового рубля для повышения конкурентоспособности, сообщила глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

    «Немало банков, у которых обязанность открыть свою инфраструктуру для клиентов по закону возникает гораздо позднее, но они хотят это сделать уже сейчас. Они активно участвуют в пилоте, настраивают свои системы. Всего в процессе подключения к платформе цифрового рубля больше 130 банков», – заявила Бакина РИА «Новости».

    По ее словам, небольшие банки стремятся осваивать инновации первыми, чтобы выигрывать конкуренцию за потребителя. Регулятор планирует разрешить кредитным организациям, успешно наладившим процессы, открывать для клиентов готовые сценарии работы с новой формой валюты.

    Бакина добавила, что в течение пяти-семи лет доля цифрового рубля в безналичных платежах возрастет, хотя задачи вывести его в лидеры нет. Россияне смогут открывать кошельки через банковские приложения, при этом ежемесячный лимит на пополнение составит 300 тыс. рублей, а операции будут бесплатными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ЦБ заявили о готовности банков к запуску цифрового рубля. Регулятор анонсировал бесплатные операции с цифровым рублем с 1 сентября и проработку вопроса о международных расчетов в цифровых рублях.

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