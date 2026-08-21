Эксперт предупредил о провокациях «заукраинцев» на выборах в Госдуму за рубежом

Политолог Ткаченко предупредил о провокациях «заукраинцев» на выборах в Госдуму за рубежом

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Российские посольства и консульства, где будет проходить голосование по выборам в Госдуму, являются экстерриториальными для других государств. Объекты защищены физически и юридически от проникновения несанкционированных посетителей, в том числе – «заукраинцев». Поэтому местом их нападок на российских избирателей станет прилегающая к диппредставительствам территория», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

По его словам, наиболее распространенными провокациями могут отказаться словесные выпады в адрес россиян. «По моему 20-летнему опыту работы международным наблюдателем могу сказать, что даже самым современным участкам для голосования крайне сложно принять более трех тысяч человек. Скорее всего, у посольств и консульств будут образовываться очереди. Именно их и попытаются провоцировать на ответную реакцию «заукраинцы», – спрогнозировал собеседник.

«Обычно все начинается с оскорблений, размахивания украинскими флагами и топтания изображений российских государственных символов, портретов первых лиц страны. Судя по всему, полиция в Польше, Чехии, Литве будет симпатизировать провокаторам. Поэтому пресекать нарушение порядка она примется только при физических столкновениях, и то – не слишком участливо», – продолжил спикер.

При этом, заметил политолог, в обязанность правоохранительных органов стран аккредитации российских посольств входит обеспечение безопасности прилегающей территории. «Таким образом, до и после выборов российские дипломаты будут иметь право направлять в министерства иностранных дел ноты, касающиеся охраны выборов. Очевидно, эту работу им предстоит активизировать перед голосованием», – подчеркнул аналитик.

Впрочем, уточнил он, нельзя исключать и совершенно вопиющих инцидентов, вроде июльской атаки дронов на российское посольство в Швеции. Тогда один квадрокоптер сбросил контейнер с красной краской, второй упал в непосредственной близости от здания. Причем к БПЛА была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства.

«Чтобы избежать любого вида атак российским дипломатам было бы уместно не только сигнализировать МИД о потенциальной агрессии, но и выступать с соответствующими заявлениями в местных СМИ. Послы и консулы должны доносить до активистов и политических сил, что препятствование формированию представительной власти будет расцениваться Москвой как недружественный шаг», – детализировал Ткаченко.

Кроме того, добавил он, всем сотрудникам российских диппредставительств необходимо способствовать максимальной оптимизации работы избирательных участков. «Это касается количества кабин и бюллетеней, сверки личных данных избирателей, работы с цифровыми базами и прочих факторов», – перечислил собеседник.

Эксперт также заметил, что любые провокации, произошедшие в Прибалтике, Польше, Нидерландах и Чехии, в очередной раз докажут антироссийский вектор их политики. Ситуация наверняка найдет отражение в том числе в «Рейтинге недружественных правительств», составляемом газетой ВЗГЛЯД. Государства, допустившие нападение на российских избирателей, ухудшат свои позиции.

«Для ряда стран, например, Польши, противостояние России является цивилизационным выбором. Прибалтика ведет антироссийскую политику в рамках ситуативной реакции на снижение своей значимости в мировой политике и экономике. Финляндия также пытается строить на похожих основаниях свою национальную идентичность», – напомнил политолог.

Впрочем, заметил аналитик, на стороне России может сыграть страх, который растет в среде «заукраинцев» в Европе. «Положение сторонников политики Киева довольно быстро ухудшается. Любой привод в правоохранительные органы может сулить им высылку на родину. Изменение отношения европейцев к украинским активистам дает надежду на то, что нынешние выборы пройдут легче, чем президентская кампания 2024 года», – резюмировал Ткаченко.

Ранее в Министерстве иностранных дел России выразили обеспокоенность в связи с подготовкой и проведением выборов в Госдуму в нескольких зарубежных странах. Речь идет о Прибалтике, Польше, Нидерландах и Чехии. Как отметил посол по особым поручениям МИД Максим Райдер, в этих государствах существует высокий уровень антироссийских настроений среди политических элит.

Примечательно, что упомянутые страны входят в пятерку лидеров июльского выпуска рейтинга недружественных правительств, который выпускает газета ВЗГЛЯД. Так, Польша занимает первое место, Нидерланды – второе, Латвия – третье, Литва – четвертое, а Чехия и Эстония разделяют пятую позицию.

«Там самое раздолье для «заукраинцев», – сказал Райдер в интервью РИА «Новости». Он не исключил провокаций в день голосования на зарубежных участках. «Прогнозируем традиционные шабаши украинских «активистов» и поддерживающих их местных «общественников» у стен наших диппредставительств», – добавил дипломат.

Напомним, выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут в три дня – с 18 по 20 сентября 2026 года. Для россиян, находящихся за границей, откроют 312 избирательных участков в 152 странах мира. МИД России призвал проживающих за рубежом граждан проявлять бдительность и не поддаваться на провокации в преддверии выборов.

«Остается высокая вероятность того, что усилия наших недругов, мягко говоря, будут направлены на проведение экстремистских и протестных акций по дискредитации России, ее руководства, по дискредитации и попытке маргинализации избирательных процессов в нашей стране», – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В понедельник председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев рассказал о выявленных фактах иностранного вмешательства в предстоящие выборы. По его словам, у российских посольств за рубежом планируется проведение фейковых экзитполов.

«Цель данных манипуляций – на основании заведомо ангажированных результатов «социологических» опросов избирателей у заграничных избирательных участков заявить в западных СМИ о фальсификациях на российских выборах еще до их окончания», – заявил депутат. Он не исключил и других провокаций на зарубежных избирательных участках.