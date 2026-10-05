Пожарные спасли ребенка из горящей квартиры в Новой Москве

Tекст: Денис Тельманов

Возгорание произошло в жилом доме на Прокшинском проспекте, где вспыхнули мебель и личные вещи жильцов, передает РИА «Новости». «Столичные огнеборцы спасли двух человек при пожаре в Новомосковском административном округе… С помощью спасательного устройства с балкона спасены два человека, в том числе один ребенок», – рассказали в столичном МЧС.

В ведомстве добавили, что прибывшие пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле столичные спасатели вывели 11 жильцов из горящей многоэтажки на Криворожской улице.

Весной в деревне Сосенки Новой Москвы при возгорании частных домов погибли два человека. В апреле во время пожара в Новомихалковском проезде сотрудники МЧС спасли шестерых человек.