В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.1 комментарий
Силы ПВО уничтожили еще 11 летевших к Москве беспилотников
Системы ПВО сбили еще 11 дронов на подлете к Москве
На подлете к Москве силы ПВО ликвидировали еще 11 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max-канале, с полуночи число сбитых дронов достигло 20 штук.
«Ещё 11 беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.
Ранее Собянин сообщал о ликвидации девяти направлявшихся к Москве вражеских дронов. Всего с начала суток было сбито 20 БПЛА.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник аэропорты Внуково и Шереметьево ограничили прием и отправку рейсов.
Средства ПВО сбили над страной 87 украинских дронов в течение понедельника. В ночь на понедельник над Россией уничтожили 192 украинских дрона.