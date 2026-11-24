В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.1 комментарий
Система ПВО уничтожила девять летевших на Москву беспилотников
Силы ПВО уничтожили девять летевших на Москву беспилотников
Система ПВО ликвидировала девять вражеских дронов, которые направлялись к Москве, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.
«Системой ПВО Минобороны уничтожены девять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО сбили над страной 87 украинских дронов в течение понедельника. В ночь на понедельник над Россией уничтожили 192 украинских дрона.
На прошлой неделе мэр Собянин сообщил об уничтожении системами ПВО более 100 беспилотников на подлете к Москве.