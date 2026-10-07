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Апелляция утвердила 22 года колонии готовившему теракт в центре госуслуг
Апелляционный военный суд утвердил приговор уроженцу Челябинской области Эдуарду Воронову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которому ранее назначили 22 года и два месяца лишения свободы за подготовку теракта в здании центра госуслуг в Москве.
Жалоба защиты на приговор за подготовку террористического акта была отклонена, передает РИА «Новости». Воронов, ранее имевший судимость, вступил в легион «Свобода России» (признан террористической организацией и запрещен в России). По заданию куратора он приехал из Челябинска в столицу, где забрал из тайников взрывное устройство и его компоненты.
Злоумышленник планировал устроить взрыв в здании, где располагаются центр госуслуг, главное управление по вопросам миграции МВД России, районная управа и приемная депутата Госдумы. Довести преступление до конца ему не удалось, поскольку мужчину задержали правоохранители.
Помимо лишения свободы, суд назначил Воронову штраф в размере 600 тыс. рублей.
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