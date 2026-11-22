Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего мировоззрения, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, не только торжество оружия, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.4 комментария
Группа людей устроила митинг у храма Сергия Радонежского Киево-Печерской лавры
В Киеве у храма преподобного Сергия Радонежского Киево-Печерской лавры проходит митинг группы людей, которые требуют его переименования, считая святого «московским», сообщило украинское издание «Киев 24».
У дверей храма преподобного Сергия Радонежского Киево-Печерской лавры собралась группа митингующих, которые требуют переименовать церковь. Собравшиеся обосновывают свои требования тем, что считают Сергия Радонежского «московским святым», передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Киев 24».
Кампания по переименованию улиц и сносу памятников советским и российским деятелям началась на Украине в 2015 году в рамках закона о декоммунизации. С 2022 года власти страны значительно усилили курс на вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР. По всей стране демонтируют монументы, меняют названия улиц в честь русских писателей и ученых, а также уничтожают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье адвокат Никита Чекман сообщил о попытке группы лиц силой захватить храм преподобного Сергия Радонежского в Киево-Печерской лавре.
С мощей святых в лавре сняли церковные облачения, заменив их украинскими вышиванками.
Представители украинского Минкультуры начали силовой захват здания духовной академии и семинарии УПЦ в Киево-Печерской лавре.