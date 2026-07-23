Мощи святых в Киево-Печерской лавре накрыли вышиванками и лишили древних икон

Tекст: Денис Тельманов

Бывший настоятель уничтоженного Десятинного монастыря епископ Гедеон рассказал о происходящем в святыне, передает РИА «Новости». По его словам, действия властей сопровождаются изъятием древних святынь.

«Как братья мне говорили, сняли облачения, которые на них были, и накрыли украинскими вышиванками. И, по-моему, даже убрали иконы – там над каждым святым висит образ его и горит лампадка», – сообщил священнослужитель.

Проверка сохранности музейных ценностей в лавре началась в 2023 году. Комиссия осматривала пещеры и раки с мощами в присутствии представителей монастыря.

Епископ Гедеон отметил, что процесс строго засекречен, и никто не знает о перемещении реликвий, назвав происходящее безнаказанным кощунством.

На Украине продолжаются масштабные гонения на каноническую Украинскую православную церковь. Местные власти запрещают ее деятельность, суды выносят приговоры священнослужителям, а храмы захватывают раскольники.

С 23 сентября 2024 года в стране действует закон, позволяющий полностью запретить УПЦ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, адвокат Украинской православной церкви запросил у Минкульта Украины официальные объяснения по факту обращения с мощами.

Ранее назначенная украинскими властями комиссия запретила монахам наблюдать за процессом инвентаризации святынь.

Для проведения этих мероприятий силовики взломали замки в пещерах Киево-Печерской лавры бензорезами.