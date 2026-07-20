Когда новый премьер развалит Британию

Игорь Караулов
Футбол – это тоска по единству мира
В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.
Игорь Переверзев
Трампа интересует не Иран, а мировой экономический кризис
Периоды обострения отношений с Ираном не связаны с Ираном как таковым. Они вызваны желанием ограничить поставки физической нефти и расходящимися от этого кругами по финансовой системе.
Сергей Худиев
Зачем детям доступ в Сеть
Лучше помогать людям – и детям, и взрослым – обрести навыки взаимодействия с информацией, чем пытаться запереть их в безопасном коконе. Тем более что этот кокон может оказаться ненадежным.