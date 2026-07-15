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    15 июля 2026, 20:00 • Общество

    Для военной пропаганды ВСУ стали использовать роботов

    Для военной пропаганды ВСУ стали использовать роботов
    @ кадр из видео

    Tекст: Борис Джерелиевский

    В последнее время сошлись сразу несколько событий, связанных с испытаниями и ВСУ, и на Западе наземных боевых роботов. Украинские источники даже утверждают, будто впервые смогли реализовать высадку роботизированного десанта с помощью опять же безэкипажного катера. О чем идет речь и что это означает?

    Украинские ресурсы публикуют видео о проведении роботизированной десантной операции, осуществленной ВСУ якобы на Кинбурнской косе, в неизвестную дату. На кадрах видно, как украинский безэкипажный катер (БЭК) приближается к побережью и уже у берега откидывает аппарель. По аппарели на берег съезжает наземный роботизированный транспортный комплекс (НРТК), оснащенный пулеметом, и начинает движение вглубь территории.

    Украинские источники утверждают, что НТРК успешно выполнил боевую задачу (не раскрывая, впрочем, в чем именно она заключалась). Однако вскоре запись обрывается, скорее всего, по причине ликвидации наземного дрона силами бойцов ВС РФ, защищающих это побережье. Судя по тому, что часть кадров была отснята с БПЛА, он также участвовал в акции, не только осуществляя объективный контроль, но и, вероятно, выполняя роль разведчика и ретранслятора.

    Перед нами, несомненно, прежде всего пропагандистская операция. Мы не знаем, действительно ли запись сделана на Кинбурнской косе, но эта расположенная в Николаевской области территория давно является для Украины важным символическим местом ведения боевых действий. Противник неоднократно высаживал в данном районе десант – группы спецназа – с целью продемонстрировать свое присутствие и установить на месте высадки украинский флаг. Кинбурнская коса удобна для таких операций – она расположена всего в нескольких километрах морем от украинского города Очаков.

    Впрочем, все такие операции заканчивались для ВСУ весьма печально. Пропагандистский эффект от демонстрации «флаговтыка» исчезал вместе с появлением кадров убитых или плененных десантников.

    Однако нынешний ролик подается ВСУ как подтверждение продвигаемого рядом украинских пропагандистов тезиса, что мы находимся на новом рубеже ведения боевых действий. Утверждается, что наземные роботы заменят на линии фронта пехоту – точно так же, как де-факто беспилотники смогли заменить авиацию.

    Особенно подчеркивается, что робот забросила на Кинбурнскую косу 123-я отдельная бригада территориальной обороны Украины, а не силы специальных операций или же спецназ ГУР, СБУ, или ВМС. Иначе говоря, операцию провели не какие-то элитные формирования, а самая обычная территориальная оборона, которую принято рассматривать, как расходный материал украинских военных структур. Тем самым операция позиционируется как нечто едва ли не рядовое.

    На самом деле, конечно,

    эта демонстрация имела не только пропагандистский смысл. Украинская армия изучает все варианты ведения роботизированной войны – у нее просто не остается других вариантов, поскольку бусификация встречает все большее сопротивление украинцев. ВСУ проводили испытания высадки роботизированного десанта в боевых условиях.

    И кстати говоря, далеко не факт, что эти испытания первые – ВМФ РФ регулярно уничтожает украинские БЭКи. Весьма вероятно, что в том числе и такие, которые используются для подобного рода пропагандистско-испытательных акций. Этот БЭК, оснащенный наземным роботом – просто первый выживший и сумевший хотя бы выбраться на берег.

    Издание TWZ, опубликовавшее материал о данной акции ВСУ, прямо указывает, что «Кинбурнская коса является идеальным полигоном для проведения беспилотных операций. Эффективные системы наблюдения, пристрелянные артиллерией подступы и покрытие беспилотников делают обычные попытки десантирования исключительно опасными, в то время как роботизированные системы могут выполнять разведывательные и боевые задачи, не создавая угрозы для личного состава».

    Украинские источники сообщают, что прежде всего испытывался дистанционно управляемый боевой модуль Wolly 7.62. Модуль использует элементы ИИ, в том числе облегчающие поиск и идентификацию целей, и повышающие точность огня.

    Основным вооружением комплекса является 7,62-мм пулемет ПКМ, установленный на турели. Система способна не только вести огонь, но и осуществлять дистанционное наблюдение за полем боя, собирая разведывательные данные в реальном времени.

    Любопытно, что несколькими днями ранее украинские ресурсы опять же сообщали о «роботизированном наступлении на запорожском направлении». Конечно, ни о каких масштабных действиях противника в действительности речи не шло. Была предпринята атака наших позиций несколькими оснащенными пулеметами НТРК на гусеничном ходу, которые были уничтожены российскими FPV-дронами.

    Однако показателен сам факт почти одновременных боевых испытаний на разных направлениях и в разных условиях роботизированных платформ, предназначенных для ведения штурмовых действий. И почти одновременно с ВСУ полигонные испытания боевых роботизированных систем проводят ВС Франции, стремящиеся получить автономные группы роботов, способных заменить в бою пехотинцев.

    Весьма вероятно, что, во-первых, все эти роботизированные наземные боевые системы Украина делает не одна, а в кооперации со своими западными союзниками. Более того,

    происходящее и на Украине, и во Франции может быть частью одного и того же проекта, просто на Украине он проходит настоящие боевые, а во Франции – пока только полигонные испытания. И уж несомненно, что целый ряд компонентов этих роботов – например, связь и электроника – имеют западное происхождение.

    Выводы из этой демонстрации можно сделать двоякие. С одной стороны, перед нами действительно попытка ВСУ проверить новые военные технологии (впрочем, российские войска занялись разработкой и внедрением НРТК еще несколько лет назад). Наверняка ВСУ попробуют провести и следующий «роботизированный десант», на этот раз с большим количеством наземных боевых роботов. Расслабляться нельзя, война и технологии ведения боевых действий меняются на наших глазах.

    С другой стороны, настоящий, серьезный десант требует значительно большего количества и десантных платформ, и вооружения, которое эти платформы способны нести. Чем больше БЭКов – тем легче их обнаружить и утопить. Не говоря уж о том, что сама эффективность наземных боевых роботов на данный момент весьма сомнительна. А значит, все эти операции будут заканчиваться для ВСУ ровно тем же, чем заканчивались и попытки высадить десант обыкновенный, самый что ни на есть человеческий – полным крахом.

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