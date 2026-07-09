Львов отказался идти на войну с Россией

Tекст: Андрей Резчиков

В среду во Львове вспыхнул конфликт между местными жителями и сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК – украинский аналог военкоматов), переросший в массовые беспорядки, а местные СМИ назвали произошедшее «масштабным бунтом против ТЦК».

Волнения начались с задержания в среду вечером в Сиховском районе Львова сотрудниками ТЦК мужчины, которого избили и затем силой затащили его в микроавтобус (в народе – «бусик», отсюда термин «бусификация»). Это возмутило прохожих, и на месте начала стремительно собираться толпа.

По оценкам прокуратуры, около 200 человек заблокировали проезжую часть, окружили группу оповещения ТЦК и начали скандировать лозунги. Затем они перевернули микроавтобус с сотрудниками военкомата. Жители близлежащих многоэтажек снимали происходящее с балконов, поддерживая протестующих одобрительными возгласами (видео – в Мах-канале газеты ВЗГЛЯД).

Полиция прибыла на место с опозданием, когда ситуация уже вышла из-под контроля. Попытки правоохранителей провести «разъяснительные беседы» провалились. На подмогу стянули крупные силы спецназа. Ситуация переросла в жесткие стычки: толпа нанесла тяжелые травмы головы одному из полицейских. Навести порядок силовикам удалось только ближе к трем часам ночи.

По данным ТЦК, двое сотрудников ведомства были избиты гражданскими и госпитализированы в травмпункт. Очевидцы и паблики сообщали, что в ходе потасовки людям удалось отбить у военных еще одного 20-летнего парня. По некоторым данным, всего в беспорядках участвовало около тысячи человек.

В самый разгар бунта мэр Львова Андрей Садовой сообщил в Telegram, что возвращается из командировки, выясняет обстоятельства, и призвал горожан к сдержанности. На следующий день он заявил: произошедшее – «еще не диагноз, но очень плохой симптом». Нецензурную брань толпы и переворачивание служебного автомобиля он назвал «позорным поведением группы людей».

Нацполиция и офис генпрокурора открыли уголовные производства, в том числе по факту насилия в отношении правоохранителя (ч. 2 ст. 345 УК Украины). Личность мужчины, напавшего на полицейского, уже установлена. В Минобороны и Генштабе ВСУ произошедшее назвали «недопустимым погромом» и подрывом обороноспособности. В ведомстве также заявили о необходимости реформирования методов мобилизации, но подчеркнули: нападения на военных в тылу недопустимы.

Руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) выступил с резким осуждением участников беспорядков. «Если вы сегодня срываете одежду и бьете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас», – написал он в соцсетях. Буданов также заявил, что ожидает от правоохранителей «справедливой и объективной реакции».

В свою очередь Владимир Зеленский назвал произошедшее «Очень плохой историей». «И очень плохое отношение к людям в военной форме. Так быть не должно. МВД будет разбираться с этим в рамках безусловно действующего законодательства. А министерство обороны должно сделать все, что они обещали», – заявил он, ничего не сказав про отношение к гражданским.

Как отмечают эксперты, львовский бунт – первый акт именно массового гражданского неповиновения мобилизационной политике, хотя по своей природе он пока остается стихийным. Инциденты с участием ТЦК происходят по всей стране, но противостояния такого масштаба еще не было.

«Важно понимать: началось все с рядового конфликта, каких на Украине сейчас немало, – но такого мы еще не видели. То, что это произошло в районе Сихов, отчасти объясняется его компактной застройкой: здесь все друг друга знают, все происходит на виду, что мгновенно мобилизовало людей. Однако впервые народ оказал сопротивление сотрудникам ТЦК настолько массово. Обратите внимание на символический кадр: инвалид-колясочник подъезжает и бьет уже перевернутый автомобиль. Практического эффекта от его удара ноль, но этот эпизод обнажает запредельный уровень ненависти к режиму и его методам», – отметил политолог Владимир Корнилов.

Эксперт считает крайне важным, что бунт произошел именно во Львове – в столице украинского национализма, «бандеровщины». Этот город всегда безоговорочно поддерживал сначала операцию против Донбасса, а затем и ВСУ в войне против России. «И вот там народ уже открыто бунтует против насильственной мобилизации. Для режима Зеленского это, конечно, очень тревожный сигнал. Неслучайно весь день чиновники всех мастей выступают с грозными заявлениями, требуют наказать виновных и пресечь подобное в зародыше. Власть явно напугана и боится, что это станет системой», – говорит собеседник.

Слова мэра Львова Садового о том, что произошедшее – «еще не диагноз, но уже симптом», Корнилов называет очень точными. Суть симптома, по его мнению, в том, что люди увидели: «против системы ТЦК можно и нужно бороться, и если сплотиться массово, можно достичь нужного эффекта».

«Как говорят на Украине, «гуртом и батька легше бити» – в переводе: «толпой и отца бить легче». Жители Сихова, по сути, показали всей стране пример.

Момент, когда симптом рискует перерасти в диагноз для всей мобилизационной системы, наступит, как только такое организованное сопротивление из стихийного превратится в повсеместную практику. Если это пойдет по всей Украине, Зеленскому и его команде станет совсем несладко», – полагает Корнилов.

«Я бы не спешил называть этот инцидент чем-то принципиально новым. Это не первый протест, а скорее очередная, пусть и более высокая, ступень эскалации. В прошлом году, например, на Центральной Украине двор многоквартирного дома точно так же массово вышел, бунтовал и выгнал сотрудников ТЦК со своей придомовой территории. Правда, на следующий день туда нагрянули сотрудники СБУ», – добавляет экономист Иван Лизан.

В Одессе, напомнил собеседник, тоже были акции, пусть и меньшего масштаба. Поэтому ключевой вопрос сейчас не в том, что сделала толпа, а в том, что будет с участниками дальше. Если их начнут преследовать спецслужбы, тогда ничего принципиально нового не случится. А вот если они останутся безнаказанными – тогда можно будет говорить: «Смотрите, как делается, учитесь».

По мнению Лизана, про истинное отношение западенцев ко всему происходящему прекрасно сказал еще в 2015 году вокалист «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук. «У него была песня со словами: «Не твоя війна».

Многие во Львове смотрели на конфликт именно так: это где-то там «схидняки» между собой рубятся в Донецке и других городах, а их это не касается.

Они там вымирают, а нас-то зачем трогать? Мы же хорошие, правильные люди с националистическим элементом. Плюс к этому Зеленский устроил «войнушку» с Россией – и теперь во Львове полно этих самых «вояк», что местных, наверное, тоже в какой-то степени раздражает», – отметил спикер.

Тем временем ультраправые на Украине уже обсуждают, как поступить с жителями Сиховского района. Владимир Корнилов напоминает: «Тот же Дмитрий Корчинский (внесен в России в список экстремистов и террористов) предложил провести, по сути, карательную экспедицию именно в этом районе: мобилизовать всех мужчин, наказать и подвергнуть репрессиям. Звучат призывы выдать ТЦК боевое оружие и дать право на его применение без оглядки на последствия. Мы уже не раз видели, что сотрудники военкоматов и сопровождающие их полицейские открывали стрельбу, в том числе на поражение, когда их окружали особо агрессивные люди. Вполне вероятно, что этот рубеж перейдут и на официальном уровне», – отмечает политолог.

В свою очередь Лизан эффекта домино не прогнозирует: «Не будет никакой цепной реакции, которая сама по себе захлестнет другие города. Ждать, что система рухнет изнутри из-за стихийных бунтов, – это все равно что ждать от узников Освенцима, что они сами себя освободят в 1943 году. Ворота в концлагеря, как известно, открываются только извне. Здесь не будет иначе».