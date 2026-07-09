Путин назвал решения западных арбитражей против российского бизнеса неправовыми

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава государства, реагируя на слова Катырина о лондонском и стокгольмском арбитражах, охарактеризовал их вердикты по российским компаниям как «Неправовые решения», передает РИА «Новости».

Катырин согласился с оценкой президента и подчеркнул, что такие решения носят политически мотивированный характер и направлены против российских предпринимателей. По его словам, именно лондонский и стокгольмский арбитражи последовательно выносят неблагоприятные вердикты в делах, где участвуют структуры из России.

Отдельной темой разговора стала борьба с коррупцией. Катырин сообщил, что ТПП ежегодно проводит опрос «Бизнес-барометр коррупции», в котором участвуют порядка 40 тыс. респондентов, а его итоги направляются во все органы власти. Он отметил, что опрос позволяет выявлять сферы с наибольшими коррупционными рисками и назвал исследование серьезным и важным инструментом.

Глава ТПП добавил, что в разные годы предприниматели указывают на разные проблемы. По его словам, когда-то на первом месте стояли налоговые проверки, но сейчас ситуацию в налоговой сфере бизнес оценивает значительно спокойнее и в опросах ее почти не упоминает.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным.