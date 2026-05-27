Патрушев сообщил о росте экспортной выручки АПК

Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.
Патрушев доложил Путину об успехах экспорта продукции российского АПК
Динамика экспорта продукции российского агропромышленного комплекса в текущем году превзошла прошлогодние показатели, а экспортная выручка увеличилась почти на четверть, заявил вице-премьер России Дмитрий Патрушев.
Вице-премьер России Дмитрий Патрушев на совещании у президента Владимира Путина рассказал о ходе посевной кампании и экспорте продукции АПК, следует из сообщения на сайте Кремля.
По его словам, Россия продолжает обеспечивать мировую продовольственную безопасность и поставлять продукцию зарубежным партнерам.
«На текущий момент динамика лучше, чем годом ранее. И экспортная выручка почти на четверть превышает уровень аналогичного периода 2025 года. В физическом весе показатели также растут, причем достаточно заметно», – заявил вице-премьер. Он добавил, что в текущем сельскохозяйственном сезоне Россия планирует направить за рубеж 60 млн тонн зерновых, назвав этот результат достойным.
Говоря о ходе посевной кампании, Патрушев отметил, что яровой сев в ряде регионов проходил непросто из-за неблагоприятной погоды. Однако аграрии используют все возможности, чтобы наверстать темпы, и на данный момент засеяно уже значительно больше половины необходимых площадей. Правительство также контролирует доступность топлива для сезонных полевых работ и продлило действие регулирующих мер на рынке минеральных удобрений.
Ранее Патрушев рассказал об экспорте отечественного продовольствия в 160 государств.