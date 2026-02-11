Ford сообщил о рекордном квартальном убытке из-за электромобилей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американская компания Ford Motor зафиксировала самый крупный квартальный убыток в своей истории из-за масштабных списаний, связанных с подразделением электромобилей, сообщает «Интерфакс».

В четвертом квартале 2025 года чистый убыток Ford составил 11,1 млрд долларов, тогда как годом ранее компания фиксировала прибыль в 1,8 млрд долларов.

В декабре Ford объявила, что убытки подразделения Model e составили 19,5 млрд долларов. Кроме того, компания понесла дополнительные потери на сумму 900 млн долларов из-за импортных пошлин. Прибыль Ford без учета разовых факторов составила 13 центов на акцию, что оказалось ниже ожиданий аналитиков.

Выручка компании за последний квартал снизилась на 5% и составила 45,9 млрд долларов, хотя аналитики прогнозировали 43,6 млрд долларов. За весь 2025 год чистый убыток Ford достиг 8,2 млрд долларов против прибыли в 5,9 млрд долларов в 2024 году, при этом выручка выросла на 1% до 187,3 млрд долларов.

Число поставленных автомобилей в четвертом квартале уменьшилось до 1,083 млн против 1,188 млн годом ранее. За весь год поставки сократились на 2% и достигли 4,395 млн машин.

Ford прогнозирует, что в 2026 году скорректированная прибыль до вычета налогов и процентов составит от 8 до 10 млрд долларов, а свободный денежный поток – от 5 до 6 млрд долларов. Капитальные вложения в 2026 году запланированы на уровне 9,5-10,5 млрд долларов.

Совет директоров Ford одобрил выплату квартальных дивидендов – 15 центов на акцию, выплаты начнутся 2 марта, а реестр акционеров закроется 13 февраля. После публикации отчетности акции Ford на внебиржевых торгах подорожали на 0,7%, а за последние 12 месяцев рыночная стоимость компании выросла почти в полтора раза, достигнув 54,15 млрд долларов.

