МИД КНР обвинил США в подрыве ядерной стабильности и политических манипуляциях

Tекст: Вера Басилая

Политика США в сфере нераспространения ядерного оружия строится на двойных стандартах и подрывает международную безопасность, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

По его словам, «применяя двойные стандарты в вопросах нераспространения, США разрушают глобальный стратегический баланс и стабильность».

Дипломат также отметил, что обвинения Вашингтона в адрес ядерной программы Китая являются политической манипуляцией и служат для сохранения американской гегемонии. Он подчеркнул, что США продолжают искажать китайскую политику в ядерной сфере и используют нападки для уклонения от собственной ответственности за разоружение.

МИД КНР считает Соединенные Штаты главным препятствием для международного порядка в области ядерной безопасности. Линь Цзянь заявил, что «США являются самым большим препятствием для международного ядерного порядка и глобальной стратегической стабильности».

Пекин выразил надежду на возобновление диалога между США и Россией по вопросам контроля над вооружениями.

«Мы надеемся, что американская сторона отреагирует на ожидания международного сообщества и возобновит стратегический диалог с Россией для обсуждения договоренностей на период после истечения срока действия договора», – сообщил Линь Цзянь, комментируя будущее ДСНВ.

Вашингтон настаивает на создании нового соглашения по контролю над вооружениями с участием Китая.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не сможет присоединиться к переговорам по ядерному разоружению на текущем этапе из-за существенного различия ядерного потенциала по сравнению с Россией и США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поручить специалистам поработать над новой, улучшенной и модернизированной версией ДСНВ длительного действия.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не ожидает ответа от США на предложение Владимира Путина о продлении ограничений по ДСНВ.

