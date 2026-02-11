  • Новость часаГосдума решила обязать мигрантов проходить медосмотр после въезда в Россию
    Евросоюз испугался критической зависимости от США
    Лавров назвал новые варианты соглашения по Украине «изнасилованием» версии США
    Грузинский эксперт призвал Азербайджан и Армению не впадать в эйфорию в отношениях с США
    Богомолов отказался от должности ректора МХАТ
    Свидетели подтвердили вину покушавшихся на генерала Алексеева
    Politico сообщила о расколе в ЕС накануне важного саммита
    FT: Зеленский может объявить о выборах и референдуме 24 февраля
    Главком ВС Норвегии заявил о риске «захвата земель» Россией
    ЦБ предложил решение спора банков и маркетплейсов
    Владимир Можегов Владимир Можегов Правительство Британии идет на дно на фоне Эпштейн-скандала

    Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Хорошими дипломатами можно быть и в плохие времена

    Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как свобода абортов может привести к несвободе нации

    Дети, абортированные 20-30 лет назад, уже были бы работниками и налогоплательщиками. Но их нет – и значит, надо повышать пенсионный возраст и импортировать работников из других стран. К чему приведет этот процесс, нетрудно догадаться.

    46 комментариев
    11 февраля 2026, 11:12 • Новости дня

    Китай обвинил США в подрыве глобальной ядерной стабильности

    МИД КНР обвинил США в подрыве ядерной стабильности и политических манипуляциях

    Tекст: Вера Басилая

    Политика Вашингтона в области нераспространения ядерного оружия характеризуется двойными стандартами, что подрывает международную безопасность, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Политика США в сфере нераспространения ядерного оружия строится на двойных стандартах и подрывает международную безопасность, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

    По его словам, «применяя двойные стандарты в вопросах нераспространения, США разрушают глобальный стратегический баланс и стабильность».

    Дипломат также отметил, что обвинения Вашингтона в адрес ядерной программы Китая являются политической манипуляцией и служат для сохранения американской гегемонии. Он подчеркнул, что США продолжают искажать китайскую политику в ядерной сфере и используют нападки для уклонения от собственной ответственности за разоружение.

    МИД КНР считает Соединенные Штаты главным препятствием для международного порядка в области ядерной безопасности. Линь Цзянь заявил, что «США являются самым большим препятствием для международного ядерного порядка и глобальной стратегической стабильности».

    Пекин выразил надежду на возобновление диалога между США и Россией по вопросам контроля над вооружениями.

    «Мы надеемся, что американская сторона отреагирует на ожидания международного сообщества и возобновит стратегический диалог с Россией для обсуждения договоренностей на период после истечения срока действия договора», – сообщил Линь Цзянь, комментируя будущее ДСНВ.

    Вашингтон настаивает на создании нового соглашения по контролю над вооружениями с участием Китая.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не сможет присоединиться к переговорам по ядерному разоружению на текущем этапе из-за существенного различия ядерного потенциала по сравнению с Россией и США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поручить специалистам поработать над новой, улучшенной и модернизированной версией ДСНВ длительного действия.

    Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не ожидает ответа от США на предложение Владимира Путина о продлении ограничений по ДСНВ.

    9 февраля 2026, 06:29 • Новости дня
    Ростех сообщил о внедрении российских технологий на танках Abrams
    Ростех сообщил о внедрении российских технологий на танках Abrams
    @ Marcin Bielecki/EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Производители танков в США внедряют на свои Abrams российские наработки по защите машин, сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.

    По его словам, американские производители танков начали внедрять российские технологические решения для защиты своих боевых машин, передает ТАСС. Оздоев заявил, что американцы используют российские изобретения на танках Abrams, включая всеракурсную динамическую защиту и методы по снижению заметности техники.

    По его словам, в США также рассматривают возможность уменьшения боевой массы Abrams для повышения их динамичности на поле боя. Оздоев уверен, что американская сторона будет заимствовать и другие российские решения в сфере танкостроения.

    Он подчеркнул, что развитие танкостроения всегда было эволюционным процессом: британский Марк I в начале XX века считался передовой машиной, но сегодня выглядит устаревшим, а советский Т-34 стал революционной заменой легким танкам 30-х годов с тонкой броней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сети появилось видео поражения танка Abrams дронами «Упырь».

    Россия уничтожила почти все танки Abrams, которые были переданы

    Украине.

    Минобороны показало уничтожение танка Abrams «Ланцетом» в Курской области.

    Комментарии (11)
    9 февраля 2026, 23:50 • Новости дня
    Дрон «Герань» сбил ракетой «воздух-воздух» вертолет Ми-24 ВСУ
    Дрон «Герань» сбил ракетой «воздух-воздух» вертолет Ми-24 ВСУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Ударный дрон «Герань» смог сбить ракетой «воздух-воздух» украинский вертолет Ми-24, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «Сообщают, что украинский вертолет Ми-24 сбитый на южном направлении был уничтожен «Геранью», которая поразила украинский борт ракетой «воздух-воздух» Р-60. «Герани» становятся все опаснее, уже давно обойдя по своим возможностям иранских прародителей», – написал он в Telegram.

    Напомним, вечером понедельника, 9 февраля, ВСУ сообщили, что при выполнении боевого задания на Украине вертолет Ми-24 был потерян, экипаж погиб. По сообщению 11-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ «Херсон», экипаж не вернулся на базу после боевого вылета.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны России применило беспилотники «Герань» для удара по вертолетной площадке западнее аэродрома Канатово в Кировоградской области. В результате удара были поражены вертолеты Ми-24 и Ми-8.

    Комментарии (5)
    10 февраля 2026, 17:22 • Видео
    Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    Комментарии (3)
    9 февраля 2026, 17:01 • Новости дня
    Ветеран «Альфы»: Реакция Алексеева и ошибки киллера помогли генералу выжить

    Ветеран «Альфы» Филатов: У генерала Алексеева был мизерный шанс выжить при нападении

    Ветеран «Альфы»: Реакция Алексеева и ошибки киллера помогли генералу выжить
    @ Минобороны России

    Tекст: Татьяна Коcолапова

    Отсутствие контрольного выстрела, неприцельная стрельба и поспешное бегство указывают на непрофессионализм стрелявшего в заместителя начальника ГРУ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов. Ошибки нападавшего, а также действия генерала по своей самозащите, позволили замначальника ГРУ выжить после покушения.

    «Судя по тому, что генералу удалось выжить, в том числе благодаря активному сопротивлению, можно предположить, что нападавший был недостаточно профессиональным», – заявил подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов. – «В замкнутом пространстве, когда человека поджидают замаскировавшись под разносчика еды или уборщика, и без предупреждений сразу стреляют – шансы на спасение практически отсутствуют, речь идет буквально о считаных процентах. Следовательно, в действиях преступника что-то пошло не так: он либо замешкался, либо преждевременно выдал свои намерения».

    По словам ветерана «Альфы», если человек понимает, что на него будет совершено покушение, обычно остаются только два варианта: либо пытаться уйти, либо сокращать дистанцию и мешать выстрелу. Вероятно в момент, когда генерал заподозрил злоумышленника, было принято единственное правильное решение – идти на сближение и вступать в борьбу, чтобы не дать прицельно выстрелить.

    Он отметил, что поскольку Алексеев – человек профессиональный и рассудительный, он, скорее всего, понимал и оценивал риски. Поэтому выходя из квартиры на лестничную клетку или из подъезда – мест, удобных для покушения – генерал был особенно бдителен.

    «Судя по характеру ранений – даже если одно из них в ногу, а другие два в брюшную полость – по крайней мере один выстрел был неприцельным, «сбитым». Когда человеку мешают, хватают за руки и не дают навести оружие, выстрелы часто приходятся по конечностям. Стрелять в упор по конечностям намеренно смысла нет, если только цель – взять живым», – рассуждает эксперт.

    «Отсутствие контрольного выстрела также указывает на непрофессионализм. Вероятно, преступник испугался во время борьбы и, опасаясь вмешательства соседей, после такого количества выстрелов решил скрыться, не проверяя результат», – считает Филатов.

    На прошлой неделе на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева напали в жилом доме в Москве. Он получил три огнестрельных ранения: два в брюшную полость и одно в ногу. Военный корреспондент Александр Коц предположил, что Алексеев сразу понял, что на него готовится покушение, поэтому пошел на моментальное сближение со злоумышленником, не дав ему поднять пистолет на уровень головы, что напугало убийцу, который после ряда выстрелов скрылся с места преступления.

    Врачи сообщили, что состояние Алексеева оценивается как тежелое, но стабильное. Пострадавший уже пришел в сознание.

    Спецслужбы в течение нескольких суток задержали в ОАЭ и доставили в Россию пытавшегося скрыться исполнителя покушения. Его пособник был задержан в Москве. Оба признали свою вину. Еще одной соучастнице преступления удалось скрыться, выехав из России.

    По данным ФСБ, непосредственный исполнитель 66-летний Любомир Корба был завербован СБУ в августе 2025 года в Тернополе. Как писала газета ВЗГЛЯД, за покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша. Вербовка несостоявшегося киллера проходила при содействии польских спецслужб – они задействовали сына Корбы, гражданина Польши.

    Комментарии (15)
    10 февраля 2026, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» выяснили, кто отдает приказы атаковать Брянскую область

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки не только продвинулись по фронтовым направлениям, оттеснив противника, но и выяснили важную информацию о тех, кто бьёт по гражданским объектам Брянской области и отдает такие приказы.

    «Установлено подразделение, которое осуществляет ракетные атаки по гражданским объектам Брянской области – 107 реабр ВСУ. Приказы на обстрелы отдает комбриг полковник Савченко Сергей Анатольевич», – сообщили бойцы в неофициальном Telegram-канале группы войск «Северный ветер».

    «Северяне» высокими темпами наступают вглубь Сумской области при поддержке артиллерии и «Солнцепеков». Штурмовики продвинулись в Сумском районе на девяти участках, в Краснопольском – на пяти и в Глуховском – на четырех. За сутки общее продвижение составило более 900 м.

    «ВСУ попытались вернуть утраченные позиции в Поповке, выдвижение штурмовой группы заблаговременно вскрыто разведкой, нанесено огневое поражения, противник с потерями отошел на исходные позиции», – сообщили бойцы.

    В населенных пунктах и лесопосадках Харьковской области «Северяне» продвигаются с интенсивной поддержкой российской авиации, артиллерии и ТОСов.

    «Противник атакует объекты инфраструктуры Белгородской области, не в силах ничего противопоставить на поле боя», – объяснили российские военнослужащие.

    У Старицы «Северяне» продвинулись на двух участках по лесопосадкам на 200 м. В районе Симиновки продвинулись на четырех участках вглубь леса и заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 300 м. У Волчанских Хуторов расчеты ТОС-1А «Солнцепек» нанесли удары по позициям 113 обр ТРО.

    На Хатненском участке фронта авиация и артиллерия ударили по позициям 1 обр ТРО в лесных массивах западнее Чугуновки. Штурмовики продвинулись на двух участках по лесополосам на 400 м.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 120 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Поповку в Сумской области. «Северяне» рассказали о провальной попытке ВСУ вернуть позиции в Чугуновке. Белоусов поздравил 26-й танковый полк с освобождением Глушковки в Харьковской области.

    Комментарии (5)
    10 февраля 2026, 21:02 • Новости дня
    В Норвегии прошли успешные испытания европейской гиперзвуковой ракеты
    В Норвегии прошли успешные испытания европейской гиперзвуковой ракеты
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Германо-британская компания Hypersonica провела испытательный полет прототипа гиперзвуковой ракеты, который превысил скорость шести Махов и преодолел более 300 километров.

    Германо-британская компания Hypersonica успешно завершила испытания прототипа гиперзвуковой ракеты. Первый испытательный полет состоялся на космодроме Аннёйя в Норвегии, и, как отмечено в пресс-релизе компании, Hypersonica стала первой частной европейской оборонной компанией, которой удалось достичь такого технологического уровня, передает РИА «Новости».

    В ходе испытаний ракета разогналась до скорости, превышающей шесть Махов, и преодолела дистанцию более 300 км. Все системы работали в штатном режиме как во время подъема, так и при спуске через атмосферу, а отдельные компоненты успешно выдержали испытания на гиперзвуковых скоростях.

    Соучредители компании Филипп Керт и Марк Эвенц подчеркнули: «Hypersonica достигла важной вехи на пути к созданию первой в Европе суверенной гиперзвуковой ударной системы к 2029 году. Наш испытательный полет предоставил бесценный набор данных, которые послужат основой для проектирования и разработки будущих высокоскоростных ударных систем». Представители Hypersonica добавили, что собранная информация позволит улучшить анализ характеристик вооружения потенциальных противников.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо обзавестись оружием, аналогичным российскому «Орешнику».

    До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о готовности приобрести у США пусковые установки Typhon для ракет средней и меньшей дальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции к 2035 году планируют начать выпуск гиперзвуковых ракет ASN4G с возможностью оснащения ядерными боеголовками.



    Комментарии (13)
    9 февраля 2026, 02:55 • Новости дня
    Ростех разработал барражирующий боеприпас с Х-образным крылом

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый барражирующий боеприпас Ростеха с Х-образным крылом отличается высокой помехоустойчивостью и маневренностью, рассказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.

    «Еще одна наша новая разработка – барражирующий боеприпас. Аппарат с Х-образным крылом и дальностью применения почти под сотню километров. Его боевой части достаточно, чтобы вывести из строя танк, БМП, комплекс ПВО, пункт управления БПЛА, командный пункт и так далее», – заявил он ТАСС.

    Оздоев добавил, что барражирующие боеприпасы отличаются высокой помехоустойчивостью и маневренностью, что позволяет пикировать на цель с удобных ракурсов, попадая в самые уязвимые места.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Ростех поставил в войска новые «Зубры» для защиты от дронов. Ростех обещал показать на выставке в Эр-Рияде снаряд для борьбы с дронами. Специалисты в России разработали специальные патроны против дронов «Многоточие».

    Комментарии (3)
    10 февраля 2026, 16:52 • Новости дня
    США уступили европейцам руководство тремя ключевыми штабами НАТО
    США уступили европейцам руководство тремя ключевыми штабами НАТО
    @ VALDA KALNINA/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Должности командующих ключевыми региональными штабами НАТО в Норфолке (США), Неаполе (Италия) и Брюнсюме (Нидерланды), которые до этого занимали представители США, теперь переданы европейским странам.

    Альянс сообщил, что с 6 февраля принято новое распределение постов в командной структуре, благодаря чему европейские союзники, включая недавних членов, получат больше ответственности, передает ТАСС.

    В частности, пост командующего штабом НАТО в Норфолке перейдет к Британии. Этот штаб координирует морские операции и учения альянса в Северной Атлантике. Итальянские военные возглавят командование в Неаполе, занимающееся планированием деятельности в Средиземноморском регионе.

    Штаб в Брюнсюме, который курирует работу в Восточной Европе, начиная с настоящего момента будет находиться под руководством Польши и Германии на ротационной основе. Ранее эти должности традиционно занимали американские военные.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США никогда не нуждались в НАТО.

    Газета Washington Post узнала о желании Пентагона сократить участие в десятках инициатив НАТО.

    Комментарии (2)
    10 февраля 2026, 17:40 • Новости дня
    Иностранных наемников ВСУ принудительно отправили в штурмовики

    Украина распустила легион иностранных наемников

    Иностранных наемников ВСУ принудительно отправили в штурмовики
    @ Christoph Soeder/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генштаб ВСУ принял решение расформировать созданный из иностранцев Интернациональный легион и направить его участников в штурмовые полки, пишет французская Le Monde.

    Генеральный штаб ВСУ расформировал Интернациональный легион и распределил состоявших в нем зарубежных наемников в штурмовые полки, выполняющие «самые опасные задачи регулярной армии», сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию Le Monde. Иностранные наемники, ранее входившие в состав этого подразделения, выразили резкое недовольство решением командования, о котором они узнали еще в ноябре 2025 года.

    Официальное уведомление о роспуске легиона, созданного 27 февраля 2022 года и состоявшего из граждан разных стран, Генштаб ВСУ опубликовал 31 декабря 2025 года. Начальник штаба второго батальона Интернационального легиона Андрей Спивак в беседе с французской газетой назвал происходящее «невероятной тратой ресурсов».

    Минобороны России не раз заявляло о присутствии иностранных наемников в рядах ВСУ. По словам ведомства, иностранных бойцов Киев использует как «пушечное мясо» и не щадит их жизни, а российские военные продолжают уничтожать наемников на Украине.

    Ранее сообщалось, что группа перуанских боевиков присоединится к подразделению ВСУ «Специальная латинская бригада» в конце февраля. Аргентинские наемники также собираются поехать на Украину в составе этой же бригады.

    До этого российские бойцы ликвидировали группу англоговорящих военных ВСУ в Торецке. Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала спецоперации только из одной Колумбии убито 750 наемников.


    Комментарии (2)
    9 февраля 2026, 08:25 • Новости дня
    Ростех отправил в войска партию Су-57 с обновленным вооружением
    Ростех отправил в войска партию Су-57 с обновленным вооружением
    @ Нина Падалко/Пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В войска поступила очередная партия истребителей Су-57 в усовершенствованной модификации, оснащённых обновлённым комплексом вооружения и современными бортовыми системами, сообщает пресс-служба Ростеха.

    Партия истребителей пятого поколения Су-57 с обновленным вооружением и современными бортовыми системами передана в войска, сообщает Telegram-канал Ростеха.

    Производство самолетов нового технического облика осуществила Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в состав Ростеха.

    Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов отметил: «Мы не просто штампуем самолеты, идет постоянное развитие машин с учетом потребностей заказчика и реальных боевых условий применения. Су-57 – грозное оружие, доказавшее свою эффективность на передовой. На его счету множество пораженных целей. Комплекс пятого поколения может применяться в условиях работы даже самых продвинутых систем ПВО со стороны противника. Сегодня мы передали в войска машины, которые стали еще мощнее и опаснее».

    Многофункциональный Су-57 предназначен для поражения воздушных, наземных и морских целей. Самолет способен выполнять задачи в любое время суток, в сложных метеоусловиях и при воздействии помех.

    Военнослужащий Воздушно-космических сил России подчеркнул, что обновления расширят задачи, для которых привлекается Су-57, а новые возможности комплекса вооружения позволяют использовать современные образцы авиационных средств поражения.

    Разработка истребителя продолжает совершенствоваться, увеличивая его боевой потенциал и технические возможности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия отказалась от закупки Су-35 и выбрала вариант совместного производства Су-57.

    «Рособоронэкспорт» объявил о планах представить экспортную версию Су-57Э на авиасалоне в Малайзии.

    Ростех пригласил актера Тома Круза на авиасалон МАКС-2023 для знакомства с истребителем Су-57.

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 12:15 • Новости дня
    Новейший боеприпас «Рус-ПЭ» испытали в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейшая разведывательно-ударная переносная система с управляемыми боеприпасами (УБ) «Рус-ПЭ» прошла апробацию в зоне спецоперации, сообщил официальный представитель концерна «Калашников» в рамках выставки World Defence Show 2026 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

    Новейшая разведывательно-ударная переносная система с управляемыми боеприпасами «Рус-ПЭ» успешно прошла апробацию в зоне спецоперации, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя концерна «Калашников». Презентация боеприпаса проходит на выставке World Defence Show 2026 в Эр-Рияде. Разработка изделия велась несколько лет, и оно уже было испытано на линии боевого соприкосновения.

    По словам представителя концерна, «Рус-ПЭ» отличается простотой применения и уникальной мобильностью – весь комплект переносится одним бойцом. Для запуска не требуется дополнительная техника или инфраструктура: после обнаружения цели военнослужащий устанавливает пусковую установку и осуществляет пуск. Это первый в России переносной боеприпас такого класса.

    Как отметил спикер, запуск серийного производства «Рус-ПЭ» намечен на ближайшее время. Он подчеркнул, что подобные барражирующие боеприпасы стали мировой тенденцией, а «Рус-ПЭ» – первый отечественный образец в этом сегменте. При создании учитывался опыт ведущих иностранных компаний, однако разработка российского изделия стала уникальной в своем роде.

    Ключевая особенность системы – двухканальная головка самонаведения, позволяющая работать в автоматическом и полуавтоматическом режимах с применением элементов искусственного интеллекта. Боеприпас оснащён носителем с X-образной схемой аэродинамических поверхностей, боевой частью и аппаратурой управления.

    Запуск «Рус-ПЭ» осуществляется из переносного транспортно-пускового контейнера с помощью пневматического старта. В автономном режиме система способна самостоятельно обнаруживать и идентифицировать цели благодаря внедрённым алгоритмам искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала за рубежом новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

    Россия впервые презентовала новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма».

    Компания ZALA впервые демонстрировала беспилотник «Ланцет-Э» на выставке в Эр-Рияде.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 07:57 • Новости дня
    «Алмаз-Антей» заявил о превосходстве С-400 над Patriot
    «Алмаз-Антей» заявил о превосходстве С-400 над Patriot
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 доказала высокую эффективность в качестве средства поражения современных западных ракет, включая американские ATACMS, в зоне СВО и недавнего индо-пакистанского вооруженного конфликта, сообщил заместитель генерального директора концерна «Алмаз-Антей» Александр Ведров.

    По его словам, российская зенитная ракетная система С-400 показала высокую эффективность в борьбе с современными западными ракетами, включая американские ATACMS, как в зоне спецоперации на Украине, так и во время недавнего индо-пакистанского вооруженного конфликта, передает ТАСС.

    Ведров сообщил, что успешное применение С-400 в боевых условиях продемонстрировало значительное превосходство этой системы над основным зарубежным конкурентом – американским Patriot. Ведров отметил, что этот фактор существенно повысил интерес зарубежных стран к российской системе.

    Он также уточнил, что пока нецелесообразно раскрывать список ближневосточных государств, проявляющих интерес к С-400. По словам топ-менеджера, основная причина в жесткой и недобросовестной конкуренции со стороны ряда зарубежных экспортеров, которые оказывают давление на потенциальных покупателей с целью получить преимущества на рынке систем ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия применяла на Украине зенитные ракеты С-400 с активными головками самонаведения.

    Турция заявила о готовности использовать С-400 при возникновении угроз.

    В Турции отрицали заключение соглашения с США по системам С-400 и программе F-35.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 16:36 • Новости дня
    Американский дрон-разведчик заметили у границы Польши и Белоруссии

    Американский беспилотник Global Hawk замечен у границы Польши и Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В польском воздушном пространстве у белорусской границы был замечен стратегический разведывательный беспилотник США Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, летевший на высоте почти 16 км.

    Американский стратегический разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk был замечен в небе над Польшей в районе границы с Белоруссией. По данным источника ТАСС в авиадиспетчерских кругах, беспилотник осуществлял полет вблизи белорусской границы, а ранее прошел недалеко от границы с Украиной.

    Высота полета аппарата составляла почти 16 км, что, по словам источника, исключает помехи для пассажирских самолетов, следующих через этот район в страны Балтии и Россию. Собеседник агентства отметил, что полеты разведывательных БПЛА такого типа в польском воздушном пространстве происходят нечасто.

    По информации источника, подобные беспилотники обычно вылетают с базы на Сицилии. Отмечается, что присутствие американского стратегического БПЛА вблизи восточных границ НАТО фиксируется не первый раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белоруссии привели в боеготовность механизированное соединение армии. Бюро национальной безопасности Польши ранее заявило о проникновении нескольких десятков воздушных объектов с территории Белоруссии и предупредило о возможной провокации.

    А на прошлой неделе американский разведывательный беспилотник  заметили у границы Ирана.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о провальной попытке ВСУ вернуть позиции в Чугуновке

    «Северяне» рассказали о тщетной попытке ВСУ вернуть позиции в Чугуновке

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Хатненском участке фронта разгромили попытки ВСУ двумя штурм-группами вернуть утраченные позиции в населенном пункте Чугуновка.

    «В результате слаженных действий наших бойцов контратака отражена, а противник обращен в бегство. Населенный пункт под контролем ВС России. Ударами авиации поражены позиции 159 омбр в районе Колодезного. Штурмовые группы «Северян» продвинулись на двух участках на 150 м», – сообщили бойцы связанному с группой войск Telegram-каналу «Северный ветер».

    На всех участках фронта в Харьковской области идут тяжелые бои, штурмовые группы «Северян» продвигаются вглубь.

    В районе Старицы штурмовики зачистили участок лесного массива, продвинувшись на 150 м, а в районе Волчанских Хуторов по позициям ВСУ в лесопосадках отработала российская авиация. Уничтожены позиции 113 обр ТРО и 159 омбр ВСУ.

    В Сумском районе «Северяне» продвинулись на десяти участках, в Краснопольском –на пяти и в Глуховском – на четырех. За сутки общее продвижение составило более 950 м.

    По словам бойцов, противник провел две контратаки в районе Мирополья, но комплексным огнем атаки их были отражены, все штурм-группы ВСУ уничтожены.

    «За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 120 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили сумскую Сидоровку и харьковскую Глушковку. Военный эксперт Дандыкин заявил об «эффекте домино» после освобождения Чугуновки. Российские войска установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 04:25 • Новости дня
    МИД объяснил удары по Киеву

    Tекст: Катерина Туманова

    Киевский режим сосредоточил военные объекты и склады в городе, что делает их легитимными целями для российских ударов, однако российские военные не воюют с гражданским населением и наносят высокоточные удары, объяснил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    «Нужно понимать, что Украина стянула в Киев огромное количество военных производств, складов, координационных центров, которые являются абсолютно легальными военными целями. Поэтому туда и прилетает. Удар не нацелен на гражданское население», – заявил Мирошник РИА «Новости».

    Посол отметил, что, по его мнению, украинские власти создают невыносимые условия для жизни мирных жителей, чтобы влиять на внутреннюю повестку и запугивать население.

    Мирошник добавил, что действия Киева направлены против гражданского населения, в отличие от российских ударов, которые нацелены на военную инфраструктуру.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК и ВПК Украины. На Украине заявили об одном из самых разрушительных ударов по энергетике. Мирошник назвал причину «замораживания» населения киевской властью.


    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 14:32 • Новости дня
    Ростех представил новейшие российские вертолеты в Саудовской Аравии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госкорпорация «Ростех» представила на выставке «Иннопром. Саудовская Аравия» модели многоцелевые вертолеты Ми-171А3 и Ка-62, передает источник с места событий.

    Госкорпорация «Ростех» представила модели российских вертолетов Ми-171А3 и Ка-62 на выставке «Иннопром. Саудовская Аравия» в Эр-Рияде, передает РИА «Новости». Ми-171А3 создан с учетом требований нефтегазовой отрасли. Эта машина предназначена для доставки людей и грузов на буровые платформы и проведения поисково-спасательных операций в открытом море.

    Ка-62 является многоцелевым гражданским вертолетом. Он рассчитан на работу в различных температурных условиях, может использоваться без ангара и способен базироваться автономно. Вертолет подходит для перевозки пассажиров и грузов, проведения спасательных, медицинских и патрульных операций.

    Выставка «Иннопром. Саудовская Аравия» проходит с 8 по 10 февраля в столице королевства. В мероприятии принимают участие более 250 российских компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

    Россия впервые презентовала за рубежом новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма».

    ZALA впервые представила дрон «Ланцет-Э» на выставке в Эр-Рияде.

    Комментарии (0)
    Число жалоб россиян на работу Telegram сократилось
    Пашинян сравнил священников Армянской церкви с исламистами
    Австрия пожаловалась на удушающие цены на энергоносители
    На Украине разрешили принудительную эвакуацию детей без согласия родителей
    Трамп выступил против аннексии Израилем Западного берега реки Иордан
    Таксисты в Шереметьево для ограбления бойцов СВО использовали снотворное
    Сварщики обогнали айтишников по уровню зарплат в России

    Евросоюз испугался критической зависимости от США

    Евросоюз неожиданно осознал, в какой сильной опасности оказался из-за зависимости от американских платежных систем. Брюссель уже давно мог бы создать собственных конкурентов Visa и Masterсard, действующих по всему миру, ведь евро – резервная валюта. Однако он не сделал это. Почему ЕС бездействовал и оказался так уязвим? Подробности

    «Байденовщина» опять мешает отношениям России и США

    «Это чистая "байденовщина"», – так охарактеризовал текущую политику США в отношении России глава МИД Сергей Лавров. В новом интервью дипломат дал довольно жесткую оценку диалогу с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. О чем говорят изменения в риторике Москвы? Подробности

    Как становится лучше истребитель Су-57

    Новая партия самолетов пятого поколения Су-57, только что поступившая в войска, существенно отличается от машин предыдущих выпусков. Какие именно новые боевые системы установлены на переданных образцах и какие дополнительные возможности они предоставляют для ВКС? Подробности

    Почему Макрон захотел говорить с Россией

    Москва и Париж возобновили контакты на техническом уровне. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, эту же линию должны поддержать другие страны Европы. Тем не менее в экспертном сообществе сомневаются в искренности главы Пятой республики. Почему именно французский лидер активнее других высказывается о возобновлении диалога с Россией и стоит ли доверять ему? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

      Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД

      В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

    • ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    • СНИЛС в 2026: что это, зачем нужен и как оформить

      Каждый гражданин России имеет уникальный номер в системе государственного учета – СНИЛС. Какие функции выполняет этот номер, как его получить и при каких обстоятельствах требуется его предъявление?

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

