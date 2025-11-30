По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.0 комментариев
Украина и Норвегия договорились совместно производить дроны
Украина и Норвегия договорились о совместном производстве беспилотников для вооруженных сил Украины, сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
Шмыгаль заявил: «Украина и Норвегия совместно будут производить украинские дроны. Соответствующий документ подписали с министром обороны Норвегии… Следующий этап – быстро развернуть пилотную производственную линию в 2026 году и параллельно работать над дальнейшим увеличением мощностей», передает РИА «Новости».
Он также отметил, что в рамках этого соглашения Украина предоставит Норвегии инновационные технологии, а норвежская сторона обеспечит производственные мощности. По словам министра, совместная производственная линия позволит обеспечить украинскую армию современными дронами.
Ранее сообщалось, что Норвегия не планирует выступать гарантом по всему объему кредита от Евросоюза для Украины в размере 140 млрд евро.
В октябре замглавы Минобороны Великобритании Люк Поллард сообщил, что Британия и Украина обсуждают запуск совместного производства дронов-перехватчиков, планируя выпускать около двух тысяч аппаратов ежемесячно для поставок Киеву.