WSJ перечислила пять препятствий для достижения мира на Украине

Tекст: Алексей Дегтярёв

Основными точками разногласий между Россией, Украиной и западными странами в процессе урегулирования конфликта выступили вопросы территорий, членства в НАТО, численности ВСУ, статуса русского языка и контроля над ЗАЭС, указала Wall Street Journal, передает ТАСС.

Москва настаивает на выводе украинских подразделений из Донбасса, аналогичной позиции, по данным издания, придерживаются США. Однако украинские власти отказались делать территориальные уступки, они также не планируют изменять курс на вступление в НАТО, несмотря на нежелание Вашингтона принимать Украину в альянс.

По вопросу численности ВСУ также нет единой позиции: предложенный США мирный план предполагал ограничение до 600 тыс. военнослужащих, тогда как Киев и европейские страны настаивают на 800 тыс. Официальные комментарии со стороны США и России по этому требованию пока не прозвучали.

Вопрос статуса русского языка остается предметом острых разногласий. Россия настаивает на предоставлении русскому языку статуса государственного и сохранении русскоязычных медиа и культурного наследия. Это также содержалось в изначальной версии американских предложений.

Украинское руководство не высказывало согласия изменить текущую политику в отношении русского языка и культуры.

Последним важным противоречием стал вопрос о контроле над Запорожской АЭС: США предложили разделить контроль между Москвой и Киевом, что украинская сторона назвала несправедливым.

Владимир Зеленский также отмечал, что остаются нерешенными вопросы демилитаризации ЗАЭС и ее финансирования.

Ранее СМИ указывали га острые разногласия между США и европейскими странами по вопросу мирного плана для Украины, в том числе по созданию демилитаризованной экономической зоны. Помощник президента России Юрий Ушаков допускал, что после вывода ВСУ в Донбассе будут размещены только Росгвардия, полиция и необходимые силы для поддержания порядка.