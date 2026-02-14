WP: США изучили в Норвегии прибор, вызывавший «гаванский синдром»

Tекст: Мария Иванова

Американские военные в 2024 году изучили в Норвегии устройство, вызывающее симптомы, похожие на «гаванский синдром», сообщает Washington Post со ссылкой на свои источники.

Сам прибор был создан норвежским исследователем, который сомневался, что импульсное энергетическое оружие способно причинять вред человеческому мозгу, и решил протестировать его на себе, передает РИА «Новости».

В результате испытания у ученого возникли неврологические симптомы, напоминающие проявления «гаванского синдрома».

Газета приводит слова собеседника: «Делегация официальных лиц Пентагона отправилась в Норвегию в 2024 году, чтобы изучить это устройство. В декабре того же года группа спецслужбистов и официальных лиц Белого дома также поехала в Норвегию, чтобы обсудить этот вопрос».

Издание отмечает, что созданное устройство основано на засекреченной информации, вероятно, полученной из материалов, украденных у правительства одной из стран, название которой не раскрывается. При этом сам норвежский ученый работает в государственном учреждении, однако источники отказались уточнить, в каком именно.

Один из собеседников газеты уточнил, что последствия воздействия прибора на исследователя все же отличались от классических случаев «гаванского синдрома». Washington Post подчеркивает, что многие детали испытаний засекречены и остаются неизвестными.

Симптомы «гаванского синдрома» – головокружение, тошнота, головная боль и проблемы со слухом – впервые были зафиксированы у американских дипломатов на Кубе в 2016-2017 годах, затем аналогичные случаи отмечались в Китае, Вене, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ Уильяма Бернса, всего пострадали несколько сотен человек. Доклад разведсообщества США в 2023 году заключил, что эти инциденты не связаны с действиями «иностранных противников».

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская журналистка заявила, что у США якобы есть оружие, способное вызывать так называемый «гаванский синдром».

Американский канал CBS ранее заявлял, что США нашли «доказательства» причастности иностранцев к случаям этого синдрома.

В Кремле назвали обвинения в причастности к «гаванскому синдрому» голословными.