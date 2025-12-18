Пашинян попросил Россию восстановить ж/д пути в Азербайджан и Турцию

Tекст: Елизавета Шишкова

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к российской стороне с просьбой восстановить железнодорожные пути, ведущие в Азербайджан и Турцию, передает РИА «Новости».

Пашинян уточнил, что речь идет о восстановлении железнодорожного участка от Ерасха до Нахичевани и от села Ахурик до границы с Турцией. Он отметил: «Я попросил коллег из РФ срочно заняться полным восстановлением участка железной дороги из Ерасха к Нахичевани и села Ахурик к турецкой границе».

Концессионное управление железнодорожной инфраструктурой Армении в 2008 году было передано дочерней компании РЖД – ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» – на срок 30 лет с возможностью продления еще на 10 лет.

Пашинян сообщил, что в ближайшее время планирует дополнительно обсудить с российской стороной восстановление железной дороги из Иджевана в азербайджанский Гахаз. Он выразил надежду, что российские партнёры откликнутся на данную просьбу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заявила о готовности обсудить с Ереваном параметры инициативы «маршрута Трампа» и возможное участие российской стороны.

Пашинян подчеркнул, что все действия по эксплуатации проекта будут реализованы на основе принципа взаимности.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о договоренности Баку и Еревана прекратить боевые действия и уважать территориальную целостность друг друга.