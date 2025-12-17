Путин назвал 2025 год важным для решения задач СВО

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин прибыл на расширенное заседание коллегии Минобороны, передает РИА «Новости». Как подчеркнул глава государства, прошедший 2025 год был важным этапом в реализации задач спецоперации на Украине.

По его словам, российская армия не только завоевала, но и уверенно удерживает стратегическую инициативу по всей линии фронта, сообщает ТАСС.

«Уходящий год стал важным этапом в решении задач специальной военной операции. Российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта», – сказал он.

Президент ежегодно участвует в мероприятиях, где обсуждаются итоги работы Минобороны и формулируются задачи по укреплению обороноспособности страны, а также по развитию Вооруженных Сил России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в среду примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны.