В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека
Три мирных жителя получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Гладков в своем Telegram-канале отметил, что первая атака произошла в селе Замостье Грайворонского округа: «Дрон атаковал служебную машину заместителя главы Дунайского сельского поселения Сергея Кулакова, когда он доставлял хлеб в населенный пункт и попутно отвозил двух жителей села в аптеку».
Пострадавший пассажир был оперативно доставлен попутным транспортом в Грайворонскую центральную районную больницу. В городе Шебекино беспилотник атаковал административное здание предприятия, в результате чего один мужчина получил минно-взрывную травму, перелом и осколочные ранения ноги. Пострадавшего бойцы самообороны отвезли в Шебекинскую центральную районную больницу.
Еще одна атака зафиксирована в районе села Козьмодемьяновка Шебекинского округа, где беспилотник повредил КамАЗ. Водитель самостоятельно обратился за медицинской помощью, ему диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. После оказания помощи мужчина продолжит амбулаторное лечение.
Ранее Гладков сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника на частный дом в городе Старый Оскол в Белгородской области начался пожар, который привел к гибели двух человек.
Напомним, в ночь на понедельник украинские дроны атаковали город Старый Оскол Белгородской области, загорелся частный дом.
До этого двое взрослых и девушка пострадали при атаке беспилотника на автомобиль в селе Белянка Шебекинского округа Белгородской области.