    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Анонимность в интернете – это не преступление

    Обсуждаемый запрет на анонимную регистрацию в сетях означает отмену презумпции невиновности – теперь вы находитесь под подозрением изначально, до того, как вы что-либо написали. На вас с самого начала смотрят как на крайне сомнительную личность, которая еще должна очень постараться, чтобы эти подозрения рассеять.

    7 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как капитализм мешает добывать редкоземы

    Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте СССР. Как же получилось, что спустя 30 лет почти монополистом стал Китай?

    16 комментариев
    3 февраля 2026, 19:07

    На Солнце зафиксировали вспышку наивысшего класса

    На Солнце зафиксировали вспышку наивысшего класса X1.5

    На Солнце зафиксировали вспышку наивысшего класса
    @ Вадим Скрябин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Солнечная вспышка наивысшего класса достигла максимума в 17:08 по московскому времени, набрав уровень баллов в X1.5, сообщили ученые.

    На Солнце началась вспышка уровня X с баллом X1.5, достигшая максимума в 17:08 по московскому времени. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ученые отмечают, что событие относится к наивысшему классу солнечных вспышек, который способен влиять на космическую погоду и радиосвязь на Земле.

    Согласно информации, размещенной на сайте Лаборатории, до этой вспышки на Солнце во вторник произошли две вспышки класса С, а также восемь вспышек сильного класса М. Эксперты подчеркивают, что вспышки класса X считаются самыми мощными и могут вызывать заметные геомагнитные возмущения.

    Лаборатория регулярно отслеживает подобные явления и публикует данные для информирования специалистов и широкой аудитории о рисках, связанных с солнечной активностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром вторника активная область на Солнце показала резкий рост активности за последние сутки, увеличив площадь на 50% и установив рекорд по числу мощных вспышек.

    Накануне на Солнце зафиксировали супервспышку уровня X81, ставшую четвертой вспышкой класса Х за сутки. Всего в этом году уже произошло четыре события класса Х: первые две – 18 января и 1 февраля, третья – 2 февраля с баллом X8.1, а сильнее в текущем цикле были только вспышки 3 октября и 14 мая 2024 года.


    1 февраля 2026, 05:25
    SpaceX намерена запустить 1 млн спутников на орбиту для работы дата-центров

    Tекст: Катерина Туманова

    Компания SpaceX собирается запустить 1 млн спутников на околоземную орбиту, чтобы создать сеть, работающую на солнечной энергии, для сложных вычислительных задач в области искусственного интеллекта.

    Компания SpaceX в своём стремлении намерена реализовать последнюю грандиозную идею Илона Маска о размещении в космосе центров обработки данных для выполнения сложных вычислительных задач в области искусственного интеллекта, передаёт Bloomberg.

    Спутники будут использовать лазерную связь для обмена данными друг с другом и будут выведены на орбиту, обеспечивающую практически постоянный доступ к Солнцу, на высоте от 500 км до 2 тыс. км.

    В пятницу компания подала в Федеральную комиссию связи обращение, в котором заявила о намерении создать сеть, работающую на солнечной энергии, чтобы «удовлетворить взрывной рост спроса на данные, вызванный искусственным интеллектом».

    «Запуск группировки из миллиона спутников, которые будут функционировать как орбитальные центры обработки данных, – это первый шаг к созданию цивилизации Кардашева II, способной использовать всю мощь Солнца, одновременно поддерживая приложения на основе искусственного интеллекта для миллиардов людей уже сегодня и обеспечивая многопланетное будущее человечества среди звезд», – сказано в заявлении SpaceX.

    Согласно представленным документам, эта система, запуск которой может осуществляться с помощью многоразовой ракеты Starship, станет более дешёвой и экологичной альтернативой наземным центрам обработки данных.

    Вместо систем охлаждения, использующих большие объемы воды, как на суше, сеть будет полагаться на радиационное охлаждение, происходящее в космосе, что позволяет рассеивать тепло. Это также уменьшит потребность в батареях, поскольку сеть будет получать энергию от солнца, говорится в документе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, SpaceX предотвратила 300 тыс. угроз столкновения спутников на орбите в 2025 году. Reuters сообщило о переговорах SpaceX с xAI о слиянии перед IPO.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 07:40
    Эксперт Воротников рассказал об использовании ИИ в условиях Арктики

    Tекст: Катерина Туманова

    Использование искусственного интеллекта (ИИ) поможет проводить исследования и развивать ключевые отрасли Арктики, включая образование и геологоразведку, считает координатор Экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.

    «В Арктике вечная мерзлота, сложные погодные условиях. При этом по-настоящему разведана достаточно незначительная часть Арктики – не более 30% в зависимости от региона. И вот как раз применение искусственного интеллекта даёт возможность проводить исследования, не находясь непосредственно на месте», – рассказал он РИА «Новости».

    По мнению эксперта, ИИ может существенно повысить эффективность здравоохранения, образования и геологоразведки, а также использоваться для анализа рисков и выбора технологий при освоении месторождений.

    Воротников отметил, что ИИ способен выявлять связи между геологическими элементами и давать выводы о богатстве конкретных районов.

    Он также отметил важную роль создания цифровых двойников муниципалитетов и предприятий, позволяющих моделировать развитие территорий, оценивать влияние новых налогов или транспортных проектов.

    «Искусственный интеллект поможет более надежно и компетентно управлять трансарктическим транспортным коридором», – пояснил Воротников, добавив, что технология позволит просчитывать подвижки льдов и силу ветра.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия запланировала построить десять новых океанологических судов. К спасению флоры и фауны в Арктике ученые привлекли ИИ. Эксперты рассказали, как России получить максимальную выгоду от ИИ и избежать рисков.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 15:00
    Роль черной магии в диктатуре Зеленского

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 07:27
    Росархив открыл доступ к уникальным документам XVII века онлайн

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Федеральное архивное агентство (Росархив) открыло доступ к 4269 оцифрованным историческим документам XVII века из фонда архива Оружейной палаты Московского Кремля, сообщили в пресс-службе агентства.

    Федеральное архивное агентство (Росархив) открыло доступ к 4269 оцифрованным историческим документам XVII века из фонда архива Оружейной палаты Московского Кремля, передает ТАСС. Об этом сообщили в пресс-службе агентства. Теперь все желающие могут ознакомиться с уникальными материалами, которые ранее хранились только в архивах.

    В Росархиве пояснили, что архив Оружейной палаты включает документы дворцовых и общегосударственных приказов XVI–XVIII веков. В результате оцифровки создано около 17 тыс. электронных образов, которые позволяют подробно изучить повседневную жизнь царской семьи: от накопления предметов роскоши до истории ювелирного дела и появления уникальных произведений искусства.

    В числе документов – архивы Приказа Большого дворца, Владимирского судного приказа, Государевой и Царицыной мастерских палат, а также Приказа золотого и серебряного дела, Казенного и Конюшенного приказов, охватывающие период с 1613 по 1640 годы. Здесь отражены вопросы изготовления одежды и предметов обихода для царской семьи, информация о милостынях, церемониях, изготовлении ювелирных изделий и посуды, а также о службе мастеров-ювелиров.

    Документы Казенного приказа раскрывают детали хранения государевой казны, поступления даров иностранных монархов и закупки товаров для дворцового обихода, а Конюшенный приказ – сведения о содержании лошадей, дворцовых конюшнях, изготовлении упряжи и наградах конюшенным чинам.

    Ознакомиться с оцифрованными материалами можно в виртуальном читальном зале системы ГИС УАИД. Для просмотра электронных копий необходимо авторизоваться через портал Госуслуг и произвести оплату онлайн, однако поиск и изучение самих документов доступны без обязательной регистрации и бесплатно, уточнили в Росархиве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия передала Конгрессу США секретные документы, связанные с убийством президента Кеннеди.

    Росархив назвал точное время начала Великой Отечественной войны.

    На выставке показали документы о зверствах поляков в ходе польско-советской войны.

    Комментарии (2)
    3 февраля 2026, 10:25
    Загрязнение воздуха заставило муравьев атаковать сородичей
    Загрязнение воздуха заставило муравьев атаковать сородичей
    @ Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Воздействие озона и оксида азота на муравьёв приводит к изменению их запаха, из-за чего сородичи воспринимают их как чужаков и нападают, нарушая работу всей колонии, выяснили ученые.

    Загрязнители воздуха, такие как озон и оксид азота, могут изменять запах муравьёв, из-за чего другие члены колонии воспринимают их как врагов и нападают, передает New Scientist.

    Муравьи распознают своих сородичей по запаху, а при его изменении могут атаковать, иногда даже убивая «чужака».

    Учёные Макса Планка из Института химической экологии провели эксперимент: одного муравья из искусственной колонии шести видов помещали в камеру с разными концентрациями озона, аналогичными тем, что встречаются летом в Йене. После возвращения в гнездо другие муравьи накидывались на подопытного, отмечают исследователи. Маркус Кнаден признался: «Я этого не ожидал, потому что знал, что алкены составляют лишь небольшую часть запаха муравьёв, и озон мог изменить лишь 2% или 5% смеси».

    Озон изменяет структуру алкенов – веществ, формирующих уникальный для каждой колонии аромат. Это не только мешает муравьям узнавать своих, но и влияет на другие важные поведенческие функции, например, заботу взрослых о личинках. Исследование показало, что взрослые муравьи могут перестать ухаживать за потомством, что грозит дестабилизацией всей колонии и нарушением экосистемы.

    Даниэль Кронауэр из Rockefeller University добавил, что алкены играют ключевую роль не только в распознавании сородичей, но и в других видах коммуникации у муравьёв. Он отметил, что исчезновение муравьёв может привести к краху экосистем – эти насекомые расселяют семена, рыхлят почву и взаимодействуют с множеством других организмов.

    Исследователи подчеркивают, что концентрации озона, с которыми сталкиваются современные муравьи, пока не опасны для людей, но всё же оказывают дополнительное негативное воздействие на биоразнообразие.

    По словам Кнадена, стоит помнить, что загрязнение воздуха несёт не только прямой вред, но и скрытые последствия для природы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые провели эксперимент, в ходе которого муравьи справились с головоломкой быстрее людей.

    В этом году исследователи обнаружили древнего муравья в янтаре из коллекции Иоганна Гете.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 06:28
    Компании Маска SpaceX и xAI объединились

    Маск сообщил о покупке xAI компанией SpaceX

    Компании Маска SpaceX и xAI объединились
    @ Britta Pedersen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что его компании SpaceX, производитель космической техники, и xAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта, объединились.

    Маск объявил о покупке компанией SpaceX фирмы xAI. По его словам, цель сделки – создание «самого амбициозного, вертикально интегрированного инновационного двигателя инноваций на Земле (и за ее пределами)», передает РИА «Новости».

    Он сообщил, что речь идет об «искусственном интеллекте, ракетах, космическом интернете, прямой связи с мобильными устройствами». Кроме того, он заявил о «ведущей в мире платформе для информации в режиме реального времени и свободы слова».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что компании Илона Маска SpaceX и xAI обсуждают возможность объединения перед IPO SpaceX. SpaceX планирует вывести на орбиту 1 млн спутников для создания солнечной вычислительной сети в интересах искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 16:27
    Вторая в 2026 году вспышка максимального класса Х зарегистрирована на Солнце

    Tекст: Ольга Иванова

    Вспышка максимального класса Х1.04 зафиксирована на Солнце, став второй подобной по мощности в 2026 году, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Вторая за 2026 год солнечная вспышка высшего класса X была зарегистрирована, передает РИА «Новости». Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщила: «Пробило X уровень только что. На Солнце вспышка высшего класса».

    В лаборатории сообщили, что вспышка на пике своей активности достигла значения Х1.04. Это событие стало уже вторым случаем вспышки такого класса на Солнце в текущем году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Солнце утром первого февраля были зарегистрированы три вспышки предпоследнего класса мощности. Институт прикладной геофизики уточнил, что первая вспышка класса M1.7 произошла в 05.05 по московскому времени и длилась 20 минут. Вторая вспышка класса M1.0 была отмечена в 06.41 и продолжалась 19 минут. Третья вспышка, самой высокой мощности – M1.9, зафиксирована в 07.20 и длилась 27 минут.


    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 01:25
    Учёные поразились числу сильных вспышек на Солнце в течение одного дня

    Tекст: Катерина Туманова

    Прошедшие сутки заняли второе место в рейтинге дней в истории, когда Солнце удивляло учёных количеством сильных вспышек – их было 17 класса М и выше, сообщили в Telegram-канале в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

    «На Солнце наблюдается исключительно интенсивный спам вспышками. За прошедшие сутки (по московскому времени) зарегистрировано 17 сильных вспышек – M уровень и выше», – заявили там.

    Специалисты отметили, что за последнее десятилетие, с 1 января 2015 года, удалось найти только один день, когда вспышек было больше – 29 декабря 2024 года.

    На втором месте за десятилетие теперь 1 февраля 2026 года.

    Учёные предупредили, что скоро, когда Солнце перейдёт в режим накопления, начнутся взрывы X класса, а возможность их влияния на Землю, как ожидается, наступит примерно через 24 часа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ученые предупредили о росте геомагнитной активности из-за корональной дыры на Солнце. Специалисты спрогнозировали вспышки класса X на Солнце.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 07:49
    Глава РАН сообщил о создании лекарства против рака без химиотерапии

    Российские ученые создали препараты для борьбы с раком без химиотерапии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские ученые работают над большим числом прорывных разработок, среди них препараты против аутоиммунных заболеваний и лечение онкологических заболеваний без химиотерапии, заявил президент Российской академии наук Геннадий Красников.

    Российские ученые ведут работу над значительным числом инновационных медицинских разработок, передает РИА «Новости». Красников отметил, что среди них есть препараты для лечения аутоиммунных заболеваний и методы лечения рака без использования химиотерапии.

    Красников заявил: «Большой прогресс идет в области лечения раковых болезней. Там есть очень интересные подходы, которые позволяют более эффективно справляться с опухолями без химиотерапии».

    Он подчеркнул, что количество подобных прорывных лекарств и технологий в России постоянно растет. В частности, был создан российский препарат для лечения болезни Бехтерева, основанный на уникальном подходе к разработке средств против аутоиммунных заболеваний.

    По мнению главы РАН, успехи отечественной медицины позволяют продлевать жизнь людей и делать ее более активной даже в пожилом возрасте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые создали первую технологию биокамуфляжа для генной терапии.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил России совместно разрабатывать новые методы лечения рака.

    В России завершили разработки препарата против рака груди.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 06:59
    В частной компании Space Energy рассказали о запуске ракеты Kamchatka-1

    Tекст: Катерина Туманова

    Первая в России частная космическая компания Space Energy планирует провести суборбитальный запуск сверхлёгкой ракеты Kamchatka-1 с полигона Капустин Яр в третьем квартале года, рассказал главный конструктор компании Георгий Емелин.

    «В третьем квартале 2026 года запланирован суборбитальный пуск ракеты Kamchatka-1. Основная задача миссии – достижение линии Кармана. О конкретной дате запуска мы сможем говорить ближе к этому времени, так как она во многом зависит от логистики и процедур согласования», – сказал Емелин РИА «Новости».

    Первый запуск будет транслироваться в режиме онлайн.

    В качестве стартовой площадки предварительно выбран полигон Капустин Яр в Астраханской области.

    Емелин отметил, что на российских космодромах отсутствуют стартовые столы, полностью соответствующие параметрам ракет Space Energy, поэтому выбор полигона обусловлен наличием достаточной территории и возможностью самостоятельной подготовки стартовой позиции.

    Сейчас компания занимается сбором и оформлением необходимых документов для согласования использования площадки.

    Согласно информации в Telegram-канале Space Energy, стартовая масса ракеты Kamchatka-1 составляет 297 кг, длина превышает пять метров, а диаметр – 0,37 метра.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Fergani Space отправила в космос крупнейший турецкий частный спутник. Китай успешно запустил ракету «Церера-1-Y7» с морской платформы. Blue Origin впервые со времен Терешковой отправила в космос женский экипаж.


    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 01:58
    Российская частная компания назвала срок запуска сверхлегкой ракеты

    Российская Space Energy запланировала запуск сверхлегкой ракеты на 2027 год

    Tекст: Антон Антонов

    Российская частная компания Space Energy разрабатывает сверхлегкую ракету «Орбита», первый запуск которой намечен на начало 2027 года, сообщил главный конструктор компании Георгий Емелин.

    «Начата активная работа над ракетой-носителем сверхлегкого класса »Орбита«, запуск которой мы планируем в первом квартале 2027 года», – приводит слова Емелина РИА «Новости».

    На предприятии уже создан необходимый технологический и инженерный задел, что позволяет реализовать проект без переноса сроков.

    Ракета «Орбита» будет способна выводить полезную нагрузку до 130 кг на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км и до 220 кг на низкую околоземную орбиту.

    Первый запуск предусматривает выведение муляжа полезной нагрузки, однако возможно, что заказчики согласятся отправить свои наноспутники уже в рамках этого пуска. Если первый полет пройдет штатно, одного запуска будет достаточно для проверки всех систем ракеты.

    В компании ожидают, что в 2027 году состоятся и последующие пуски уже с коммерческой полезной нагрузкой. К этому времени Space Energy планирует подготовить собственные спутники в формате CubeSat.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Space Energy планирует провести суборбитальный запуск сверхлегкой ракеты Kamchatka-1 с полигона Капустин Яр в третьем квартале 2026 года.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 10:11
    На Солнце ночью зафиксировали супервспышку уровня X81

    Активный центр Солнца ночью произвел супервспышку X81

    Tекст: Мария Иванова

    На поверхности Солнца зафиксирована редкая супервспышка уровня X8.1, однако мощные плазменные выбросы пока прошли мимо Земли.

    На Солнце образовался мощный центр активности с рекордными запасами энергии, которые выходят на поверхность в виде сильных магнитных полей и электрических токов, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    В этой компактной области формируются многочисленные солнечные пятна, а энергия буквально «захлёбывает» зону, что приводит к постоянным крупным вспышкам.

    Исследователи отмечают, что теперь происходят не только мощные, но и редкие супервспышки: «Поскольку, судя по всему, сильных и очень сильных вспышек уже недостаточно, то в ход пошли супервспышки», – говорится в сообщении.

    За последние 25 лет на Солнце было всего 13 супервспышек такого масштаба, как X8.1 – нынешнее событие произошло ночью.

    Предыдущие вспышки X8.7 и X9.0, зафиксированные в 2024 году, существенного влияния на Землю не оказали, что связано с особенностями их расположения и направлением выбросов плазмы. Эксперты подчеркивают, что не каждая вспышка напрямую влияет на нашу планету – многое зависит от деталей.

    По предварительной информации, удар по Земле от нынешней вспышки маловероятен: «С вероятностью 90% его не будет», – отмечают специалисты лаборатории. Пока мощных плазменных облаков не зафиксировано, а те выбросы, что были, ушли вбок. Окончательная информация ожидается в течение дня, но пока вспышка считается «стерильной», то есть не несущей угрозы для Земли.

    Однако ученые предупреждают, что уже к вечеру активный центр приблизится к линии Солнце–Земля и до субботы будет находиться в зоне максимального потенциального воздействия. Это увеличивает риск появления новых, возможно, более мощных выбросов плазмы. Тем не менее, плазма от текущего супервзрыва ушла вверх, минуя планеты, и есть вероятность, что следующие выбросы последуют тем же маршрутом, хотя гарантий нет.

    Специалисты подчеркивают, что наука сейчас находится в режиме наблюдения, и по мере поступления новых данных будут публиковаться обновления.

    Группа солнечных пятен настолько велика, что её можно увидеть даже в любительские телескопы, и лаборатория призывает астрономов-любителей делиться фотографиями этого исторического события.

    Ранее ученые поразились числу сильных вспышек на Солнце, произошедших в течение одного дня.

    Вторая в 2026 году вспышка максимального класса Х была зарегистрирована 1 февраля. На Солнце также произошли три вспышки предпоследнего класса мощности.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 11:25
    Четвертая за сутки вспышка класса Х произошла на Солнце

    Четвертая за сутки вспышка класса X произошла на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    На Солнце 2 февраля зарегистрировали четвертую за сутки вспышку высшего класса X, но скорость ее роста оказалась ниже по сравнению с ночной.

    На Солнце 2 февраля зафиксирована четвертая за сутки вспышка высочайшего класса X, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По данным специалистов, балл новой вспышки пока не определен, однако ее сила растет медленнее по сравнению с ночной вспышкой.

    Ученые объясняют происходящее тем, что вчерашних всплесков класса M уже недостаточно для вывода избыточной энергии, поступающей на поверхность светила. Теперь Солнце переходит к более мощным вспышкам категории X, которые считаются самыми сильными.

    Подобная активность может повлиять на космическую погоду, что важно для работы спутников и радиосвязи на Земле.

    Напомним, на Солнце прошлой ночью зафиксировали супервспышку уровня X81.

    Ученые обратили внимание на необычно большое количество мощных вспышек на Солнце за одни сутки.

    Накануне вторая в 2026 году вспышка максимального класса Х была зарегистрирована на Солнце.


    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 14:15
    Ученые заявили о «стерильности» вспышки Х8.1 на Солнце

    ИКИ РАН: Подтвердилась «стерильность» вспышки Х8.1 на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    Плазма после ночной солнечной вспышки Х8.1 практически не покинула поверхность Солнца, что снижает риск геомагнитных бурь на Земле, сообщили ученые.

    «Стерильность» вспышки Х8.1, произошедшей на Солнце в ночь на 2 февраля, подтверждена, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Ученые отмечают, что большая часть плазмы после взрыва осталась на поверхности светила, а незначительный объем вещества, покинувший Солнце, пройдет мимо нашей планеты.

    Лаборатория подчеркивает, что Земля может быть слегка затронута краем плазменного облака, но серьезного воздействия на геомагнитную обстановку не ожидается. «Основная масса плазмы осталась на Солнце», – говорится в сообщении.

    Ученые также предполагают, что оставшаяся на поверхности звезды плазма может быть выброшена в ближайшее время в ходе следующей крупной вспышки, и подобное событие возможно уже в понедельник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Солнце произошла четвертая за сутки вспышка класса Х.

    на Солнце прошлой ночью зафиксировали супервспышку уровня X81.

    Ученые обратили внимание на необычно большое количество мощных вспышек на Солнце за одни сутки.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 06:57
    В Пекине нашли первые в Азии следы древних амфибий

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Окаменелые следы земноводного, относящиеся к среднеюрскому периоду (174,7 – 161,5 млн лет назад), обнаружены в районе Пекина. Как сообщает агентство Синьхуа, это первая подобная находка в Азии.

    Окаменелые следы земноводного, относящиеся к среднеюрскому периоду, впервые обнаружены в Азии, передает ТАСС. Находка была сделана на склоне горы в районе Мэньтоугоу на территории Пекина. Следы представляют собой два отпечатка ног на одной плите: один из них имеет длину 1,5 см и ширину 1,3 см.

    Исследования показали, что отпечатки, скорее всего, оставило одно и то же животное во время движения. Судя по анализу, следы могут принадлежать представителям подотряда саламандр. Находка датируется возрастом около 160 млн лет.

    По словам специалиста из Китайского университета наук о Земле в Пекине Син Лиды, это «первый случай, когда окаменелости следов амфибий были обнаружены и научно описаны в юрских слоях в Китае и по всей Азии». Эксперты отмечают, что находка поможет заполнить пробелы в изучении древних амфибий и даст новые данные о палеогеографии и биоразнообразии северного Китая.

    Отчет об этом открытии опубликован в научном журнале Ichnos.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Шотландии обнаружили останки птерозавра, который ранее не был известен науке.

    В Москве палеонтологи нашли останки доисторических ящеров.

    Ученые выяснили секрет выживаемости крокодилов после массовых вымираний.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 09:47
    Активная область на Солнце за сутки поставила рекорд вспышек

    Активная область на Солнце за сутки увеличила площадь на 50% и дала 18 вспышек

    Tекст: Мария Иванова

    За последние сутки активная область на Солнце показала резкий рост активности, увеличив площадь на 50% и установив новый рекорд по числу мощных вспышек.

    Активная область на Солнце за минувшие сутки увеличилась в размерах на 50% и установила новый рекорд по числу мощных вспышек, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По данным ученых, за сутки было зафиксировано 18 сильных вспышек по московскому времени и 19 – по всемирному. Эти показатели стали вторыми по количеству за десятилетие, уступив только рекорду, установленному 29 декабря 2024 года, когда произошло 23 события.

    Специалисты отмечают, что с сегодняшнего дня и до середины пятницы, 6 февраля, активный солнечный центр будет находиться в зоне прямого воздействия на Землю. В этом положении, при возникновении сильных вспышек и выбросов массы, плазменные облака могут ударить по магнитосфере Земли практически фронтально. Обычно такие явления происходят редко – около 10% всех крупных солнечных событий направлены именно к Земле.

    За прошлый 2025 год такие фронтальные удары по Земле наблюдались лишь дважды: 1 июня и 12 ноября. В текущем году уже отмечено одно подобное событие – магнитная буря 20-21 января, вызвавшая сильнейший радиационный шторм XXI века после прямого удара вспышки X1.9 18 января.

    Эксперты подчеркивают, что подобные события невозможно предсказать заранее. «Все такие события являются чёрными лебедями», – отмечается в сообщении лаборатории. Анализ графиков активности, динамики или любых изменений на Солнце не позволяет выявить приближение подобных вспышек, так как даже перед одной из крупнейших вспышек в истории никаких явных признаков не было.

    Ранее ученые заявили о «стерильности» вспышки Х8.1 на Солнце.

    Накануне на Солнце ночью зафиксировали супервспышку уровня X81. Тогда за сутки на Солнце произошла четвертая вспышка класса Х.

    Комментарии (0)
