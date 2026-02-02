Учёные поразились числу сильных вспышек на Солнце в течение одного дня

Tекст: Катерина Туманова

«На Солнце наблюдается исключительно интенсивный спам вспышками. За прошедшие сутки (по московскому времени) зарегистрировано 17 сильных вспышек – M уровень и выше», – заявили там.

Специалисты отметили, что за последнее десятилетие, с 1 января 2015 года, удалось найти только один день, когда вспышек было больше – 29 декабря 2024 года.

На втором месте за десятилетие теперь 1 февраля 2026 года.

Учёные предупредили, что скоро, когда Солнце перейдёт в режим накопления, начнутся взрывы X класса, а возможность их влияния на Землю, как ожидается, наступит примерно через 24 часа.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ученые предупредили о росте геомагнитной активности из-за корональной дыры на Солнце. Специалисты спрогнозировали вспышки класса X на Солнце.