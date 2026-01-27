Ученые предупредили о росте геомагнитной активности из-за корональной дыры

Беда в том, что неозычество предлагает не игру – а альтернативную идентичность. И эта новая, искусственная идентичность, означает разрыв с реальной историей и реально существующим русским народом.2 комментария
ИКИ РАН предупредил о росте геомагнитной активности из-за корональной дыры
Небольшое увеличение геомагнитной активности прогнозируется на ближайшие сутки из-за влияния корональной дыры на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Геомагнитная обстановка в ближайшие сутки может измениться из-за влияния корональной дыры на Солнце, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Пока специалисты фиксируют спокойную ситуацию, однако ожидают умеренный рост геомагнитных индексов. Скорость и плотность солнечного ветра остаются на среднем уровне.
За прошедшие сутки интенсивных полярных сияний не наблюдалось, и в ближайшее время их появления также не прогнозируется. Вспышечная активность Солнца была умеренной: специалисты насчитали семь вспышек слабого уровня C, а индекс активности составил 5,2 из 10.
Эксперты отмечают, что повышенная интенсивность рентгеновского излучения связана с крупными активными областями, которые уходят за видимый край светила. По их словам, ожидается умеренный рост геомагнитных индексов из-за влияния небольшой корональной дыры, однако существенных изменений в течение суток не ожидается. На масштабе двух-трех дней возможен дальнейший рост солнечной активности.
Напомним, ранее ученые сообщили о крупном двойном взрыве на обратной стороне Солнца.
Магнитная буря после январской солнечной вспышки стала одним из крупнейших событий века.