В Мурманской области решили ввести режим ЧС из-за аварий на электросетях

Tекст: Дарья Григоренко

В Мурманской области продолжаются проблемы с электроснабжением – несмотря на работу специалистов «Россетей» в круглосуточном режиме, восстановить линии пока не удалось. В связи с этим по решению губернатора Андрея Чибиса в регионе введен режим чрезвычайной ситуации, передает РИА «Новости».

По словам Чибиса, режим ЧС необходим для привлечения дополнительной техники и материалов у частных компаний. Губернатор подчеркнул: «Для жителей региона введение режима ЧС не влечет изменений в повседневной жизни, но нам это необходимо, чтобы привлекать дополнительную технику и материалы у частных компаний».

Чибис отметил, что аварийные работы осложняют неблагоприятные погодные условия, сложный рельеф и крутые подъемы. Все экстренные службы находятся в постоянном взаимодействии, к месту работ уже направлены дополнительные бригады, а в ближайшее время поступит спецтехника.

В воскресенье власти Архангельской области отправили в Заполярье вертолет для монтажа линий электропередачи (ЛЭП) после массовых отключений электричества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, котельные Заполярья восстановили работу после аварии на линии электропередачи. Первые опоры ЛЭП привезли из Карелии после аварии в Мурманске.

Накануне губернатор Мурманской области объявил режим повышенной готовности в регионе.