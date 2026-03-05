О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Польше предрекли последствия из-за ограничения россиян на Паралимпиаде
Ограничения на выступления российских и белорусских спортсменов на Паралимпиаде могут обернуться для Польши тяжелыми последствиями, пишет обозреватель Лукаш Ястржембский в статье для Mysl Polska.
Польша будет вынуждена дорого заплатить за проявление ненависти и пренебрежения к России, передает РИА «Новости». Поводом стало решение Варшавы ограничить демонстрацию выступлений российских и белорусских спортсменов во время Паралимпийских игр.
В своем материале Ястржембский отмечает: «Почти вся политическая сцена и медиаресурсы в Польше усиленно нагнетают русофобскую атмосферу. Внушают отвращение ко всему русскому, включая литературу и спорт. Это безумие, за которое мы будем платить долгие годы». Журналист подчеркивает, что подобная политика может иметь долгосрочные негативные последствия для страны.
По мнению автора, причины происходящего лежат в комплексах польского общества: неполноценности по отношению к Западу и превосходства по отношению к Востоку. Он считает, что это мешает полякам объективно оценивать ситуацию и выстраивать нормальные отношения с важнейшими соседями.
Генеральное консульство России в польском Гданьске прекратило работу в декабре прошлого года.
Россия закрыла генеральное консульство Польши в Иркутске.
Польша заняла второе место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.