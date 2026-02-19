Москвички назвали «ред-флаги» для мужчин в возрасте 30+

Tекст: Алёна Задорожная

«Главный недостаток мужчин после 30 лет – если он ведет себя, как ребенок, не отвечает за свои действия, не несет ответственности за поступки», – уверена москвичка.

«Самое плохое, если мужчины в этом возрасте думают, что все девушки меркантильны», – делится своими соображениями другая. «Мне 29 лет, и все время мужчины пользовались мной, а не я ими», – признается она.

«Мужчины после 30 лет скучные, никуда не ходят, сидят дома», – сетует другая опрошенная. «Ред-флаг» – если мужчина не работает и не имеет никаких жизненных целей, не стремится к достижениям», – добавляет еще одна девушка. «Также недопустимо, если в этом возрасте он перестает оказывать своей женщине знаки внимания. Вообще, на мой взгляд, ухаживания должны быть даже в 70 лет», – считает она.

«Если после 30 лет мужчина не съехал от родителей, хотя имеет такую возможность, это не очень хорошо. Это значит, что он не прошел сепарацию», – отмечает следующая респондентка. «Еще один «ред-флаг» – проявление агрессии и излишнего собственничества. Впрочем, это касается всех возрастов», – добавляет она.

«Табу для мужчин старше 30 – мало зарабатывать, ругаться матом и не любить животных. Думаю, последнее отражает, что он не хочет заботиться вообще ни о ком», – уверена другая женщина.

«Рэд-флаг» – если вы с парнем вместе уже 10 лет, и даже в 35 лет он не зовет вас замуж», – считает молодая москвичка.

«Мне кажется, представители «сильного пола» в 30 лет еще остаются детьми. А вот к 40 годам уже нормально», – смеется другая опрошенная.

