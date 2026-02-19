Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
ПВО сбила пять воздушных целей при отражении атаки ВСУ на Севастополь
В ходе отражения атаки вооруженных сил Украины системы ПВО уничтожили пять воздушных целей, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По словам губернатора, военные продолжают вести работу по отражению вражеских ударов. В результате действий военных удалось сбить пять воздушных целей в районе Камышовой бухты и Северной стороны над морем, сообщил Развожаев в Telegram.
Власти города призвали жителей соблюдать спокойствие и находиться в безопасных местах. По данным Спасательной службы Севастополя, ни один гражданский объект не пострадал в результате атаки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе была объявлена воздушная тревога в связи с атакой ВСУ, Развожаев сообщил, что работают системы ПВО.