«Воскрешение Залужного» добавило загадок в украинской политике

Новое видео с главкомом ВСУ Валерием Залужным вызвало сомнения

Одна из самых больших загадок последнего времени раскрыта – опубликовано свежее видео с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Таким образом, слухи о том, что он убит российской ракетой, тяжело ранен, недееспособен – казалось бы, развеяны. Однако на самом деле у этого сюжета еще остались вопросы. А главное: как вообще Залужный оказался фигурой, чье появление на публике стало вызывать такой интерес?

Итак, Залужный нашелся. Ну как нашелся? Украинские СМИ опубликовали короткое (очень короткое) видео, на котором главком ВСУ жив, здоров, бодр, весел. Сидит в своем кабинете, демонстрируя… кстати, что он вообще демонстрирует-то?

Тут вот все сложно.

Что случилось

Начнем с того, что само по себе исчезновение главкома ВСУ из публичного пространства не должно было кого-то удивить – и до поры до времени никого не удивляло. В конце концов, Украина готовит контрнаступление, отвечает за него главком, у него много дел. Он и раньше где-то зависал, но истерика не возникала…

Сейчас, пожалуй, уже не выяснишь, что появилось раньше – курица или яйцо, но события, скорее всего, развивались примерно так. Сначала на Украине появились неопределенные слухи с передовой о том, что российские войска куда-то стреляли и в кого-то попали. Тут надо отметить, что в последнее время российская разведка начала работать эффективнее и, соответственно, точнее стали удары – достаточно вспомнить эпичные фейерверки в Хмельницком и Павлограде.

Среди прочих точно пораженных целей были, судя по всему, несколько крупных украинских штабов, причем именно в момент посещения какими-то большими генералами. Определить точность прилета удается далеко не сразу и не всегда. Например, в случае удара по штабу ВВС Украины в Виннице 14 июля получить подтверждение гибели нескольких высокопоставленных украинских офицеров удалось в течение нескольких дней. Но бывает, что появления некрологов приходится ждать довольно долго или они вообще теряются.

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Слухи были подхвачены российскими СМИ и телеграм-каналами, которые начали в издевательском или, напротив, аналитическом ключе интересоваться: «Где Валера»? После этого уже украинские СМИ, а потом и официальные лица начали опровергать российские сообщения о пропавшем Залужном. Например, 20 мая замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что «главком на месте, делает свою работу. Только что общались».

Показательной была реакция Анатолия Шария, который в настоящий момент работает по методичкам ЦИПсО, но делает это не совсем тупо, а типа для интеллектуалов с еще не до конца атрофированным критическим мышлением. Шарий вдруг заподозрил, что что-то не так, потому что если бы было «так», то Маляр глупости не говорила бы (то, что Маляр поставлена, чтобы говорить глупости, его, видимо, не смущает).

Критическим моментом стало то, что Залужный не встречал в Киеве министра обороны Великобритании Бена Уоллеса (именно после этого и появилось видео с главкомом).

Слухи

Что же на этот счет думают сами украинцы? Кое-какую информацию можно почерпнуть из социальных сетей и из источников в Киеве. И судя по всему, опровержения украинских СМИ появились не в ответ на российские публикации, а как раз в ответ на недоумение украинского общества. Слухи на Украине ходили примерно такие:

Залужный на своем рабочем месте – просто занят очень.

Залужный в президентском бункере (по разным данным – в Карпатах или в Польше), планирует контрнаступление.

Залужный постоянно меняет места – прячется после удара беспилотниками по Кремлю. Вот и Зеленский сразу уехал в длительный зарубежный тур…

Залужный отбыл с секретным визитом в США – его собираются делать преемником Зеленского.

Залужный ранен во время заседания штаба в результате российского ракетного удара (называются разные регионы, обычно – Павлоград).

Залужный ранен в результате российского удара, причем местонахождение его выдал глава офиса президента Украины Ермак.

Залужный ранен в результате теракта, организованного Ермаком.

Залужный в коме, Залужный умер (любопытно, что формулировка «Залужный убит» нам не попадалась).

Разумеется, трудно оценить, насколько эти слухи распространены и какое они оказывают влияние на общественное мнение, а в особенности – на настроения в армии. Однако показательно, что напряженные отношения между офисом президента Украины и главкомом в слухах фигурируют постоянно.

Почему случилось

Вы знаете, кто является начальником Генштаба ВСУ? В лицо его видели? Называется он генерал-лейтенант Сергей Шаптала и действительно является вторым лицом в армии. Точнее, четвертым – выше него в списке идут два зама главкома, имена которых вам тоже ничего не скажут.

Мы это к чему? То, что главком ВСУ оказался фигурой медийно раскрученной, вовсе не связано с какими-то особенностями украинского генералитета как такового. Более того, судя по всему, он и сам не в восторге от своей медийности – обычный мужик в погонах, девушек любит...

Отметим, что в плане медийности он немного превосходит командующего Сухопутными войсками Сырского, но безнадежно отстает от начальника ГУР Кирилла Буданова. Этот просто наслаждается своей публичностью и вбрасывает через СМИ (скорее – через него вбрасывают) самые удивительные темы. Достаточно вспомнить карту разделенной России на стене его кабинета.

Как же так получилось, что главком Залужный стал медийной фигурой? Не корысти ради, а токмо волею… Полагаем, что первичной была воля офиса президента.

Отношения Зеленского с украинским генералитетом складывались непросто. В начале его просто считали клоуном и марионеткой Коломойского, но потом был найден какой-то консенсус. В начале СВО удалось сконструировать механизм взаимодействия, при котором Зеленский обеспечивал политическое прикрытие и работу с союзниками, а Залужный – собственно военную сторону. Президент Украины непосредственно в управление войсками не вмешивался, а популярный в армии главком его поддерживал.

Потом, возможно – специально для российских СМИ, которые активно подхватили тему, запустили информацию о противостоянии Зеленского и Залужного. Удивительным образом вброшенная тема обрела свою жизнь, и Залужного действительно начали рассматривать в качестве альтернативы Зеленскому – на случай, если с ним что-то случится, или на случай, если дойдет до выборов (а до выборов дойдет). Зеленский свою роль сыграл и в рамках демократической процедуры должен уйти. Существует мнение, что на место Зеленского есть даже два кандидата в погонах – Залужный (от США) и Буданов (от Великобритании).

Большой знак вопроса

Не только российские, но и украинские СМИ задаются вопросами.

Во-первых, почему так долго тянули с предъявлением Залужного? Зачем вбрасывали под видом свежих фотографии почти месячной давности? Тем более, что Маляр сама же говорила, что слухи о ранении – «типичная информационная технология, направленная на деморализацию нашего войска»…

Во-вторых, само видео весьма странное в смысле оформления – Залужный один в кадре, дату съемки называет не он… Это вполне может быть фальшивка, нарезанная из старых видео (кстати, одет он не по погоде – в Киеве жарко).

Более того, даже если видео настоящее, из него никак не следует, что Залужный не накачан транквилизаторами специально для съемок.

В общем, вопрос о состоянии здоровья Залужного все еще не разрешен. Единственно следует сказать – даже если с Залужным что-то не так, на боеспособности ВСУ это скажется только в очень незначительной степени. Командовать есть кому, Генштаб планирует, западные военные советники бдят, а держится Украина на руководстве среднего звена. Эта модель ни в президенте, ни в главкоме не нуждается.