Военные поражения Киев решил скрывать диверсиями

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23 мая, вторник  |  Последнее обновление — 21:00  |  vz.ru
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Китай пошел на обострение технологической войны с США

Китай нанес неожиданный удар по американским чипам Global Look Press/Keystone Press Agency
Поднебесная наконец-то нашла в себе силы ответить США на ограничение доступа к ключевым западным технологиям. Пекин запретил покупать чипы американской компании Micron. Однако дефицита чипов и полупроводников, как это было в разгар пандемии, эксперты не ждут. Какие же последствия будут у этого решения Пекина и какие выгоды оно может принести России? Подробности...
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Борьба с Россией и Китаем привела Макрона в Монголию

Макрон впервые посетил Улан-Батор Byambasuren Byamba-Ochir/EPA/ТАСС
Президент Франции впервые посетил Монголию – одну из самых пророссийских стран, которая является соседкой не только России, но и Китая. В ходе своего визита он сделал несколько важных заявлений, которые напрямую затрагивают интересы Москвы и Пекина. Зачем Макрон решил посетить самое сердце азиатского региона и каких результатов он добился?  Подробности...
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Украина попыталась скрыть потерю Артемовска диверсией

Киев еще долго не признает взятие Артемовска российскими подразделениями Пресс-служба Конкорд/ТАСС
Еще в марте Владимир Зеленский рассказал в интервью о негативных последствиях потери Артемовска для Киева. После освобождения города российские отрядами, Украина упорно делает вид, что ничего не произошло. Для отвлечения внимания от темы Киев устроил даже рейд группы диверсантов в Белгородскую область. Подробности...
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Запад ищет новый механизм воровства денег у России

За разрушения на Украине несут ответственность в первую очередь ВСУ, использующие мирные города в качестве живого щита The Presidential Office Of Ukraine/Global Look Press
Запад продолжает угрожать России казнями египетскими. Теперь он создает специальный механизм, в рамках которого Москва будет, по его мнению, выплачивать компенсации Киеву. Эта идея сразу выглядит мертворожденной – и не только потому, что участвовать в ней отказались даже некоторые страны Европы. О чем идет речь?  Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Тайные и явные стороны зерновой сделки

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Кто-то говорит, что зерновая сделка позволила Украине сохранить рабочие места. Но учитывая вдвое схлопнувшуюся украинскую экономику, шесть миллионов беженцев и перманентную мобилизацию, рабочие места – последнее, что волнует украинские власти. Лучше уж пусть украинцы пашут землю, чем стройными рядами идут в ВСУ ее удобрять. Подробности...

России пора слезать с эмоциональных качелей Украины

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, киевский политолог
Наш противник с 2014 года катается на эмоциональных качелях между «зрадой» и «перемогой». Поэтому на каждое реальное поражение ему приходится отвечать хоть какой-то, но победой, старательно раздутой в СМИ. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Как советская разведка спровоцировала грызню украинских националистов

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
23 мая 1938 года советский разведчик Павел Судоплатов ликвидировал возглавлявшего Организацию украинских националистов* Евгения Коновальца. Но взрыв в роттердамском кафе имел замысел, идущий дальше простого убийства лидера террористов. Подробности...
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Эксперты: Атакой пограничных сел Белгородской области Киев скрыл от граждан сразу несколько военных провалов
    Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
    		  
    23 мая 2023, 21:00
    Текст: Дарья Волкова

    В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим информационным и военным атакам Украины?

    К вечеру вторника стало известно о том, что режим контртеррористической операции (КТО) в Белгородской области отменен. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, опубликовав соответствующий документ регионального оперативного штаба. Как отмечают в оперштабе, режим КТО отменен в «связи с ликвидацией угрозы безопасности граждан».

    Ранее Минобороны России сообщило о блокировании и разгроме террористов с помощью ударов авиации и других активных действий. В ходе операции уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Остатки националистов были отброшены на территорию Украины.

    В заявлении Минобороны также подчеркивается, что «киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовске, перешел к реализации террористических акций против мирного населения». При этом украинская сторона двойственно реагировала на эту ситуацию. Так, глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов призывал российских солдат сдаваться. В то же время один из спикеров офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк списал атаку террористов на «внутренние противоречия в России».

    Примечательно и то, что в США не стали опровергать участие Украины в подготовке упомянутой вылазки, потому что «украинцам решать, как они хотят проводить свои военные операции». При этом внутри Украины тема атаки Белгородской области затмила поражение ВСУ в Артемовске, о чем свидетельствуют «главные» страницы местных СМИ, соцсети и результаты поисковых запросов в Google Trends.

    «С абсолютной уверенностью можно сказать, что руководство Украины, прибегнув к вылазке диверсантов в Белгородской области, прежде всего пыталось воздействовать на местную аудиторию, а не на российскую. Этот пиар-продукт направлен на то, чтобы ослабить боль из-за потери Артемовска», – сказал Александр Асафов, политолог, член Общественной палаты РФ.

    «Сюда же вписываются и ряд других событий. Например, они попытались разыграть карту с вербовкой психически неустойчивого молодого человека, которого попросили сжечь Коран в Волгограде, тем самым вызвав большую информационную волну. Но это не сработало, тогда в ход пошли статисты-диверсанты, усиленные качественно и количественно», – отмечает эксперт.  

    В итоге украинская аудитория обсуждает ситуацию в Белгородской области и временно забыла слова Зеленского о том, что ВСУ никогда не сдадут Артемовск. Схожей точки зрения придерживается киевский политолог Алексей Нечаев. «Наш противник с 2014 года катается на эмоциональных качелях между «зрадой» и «перемогой». Поэтому на каждое реальное поражение ему приходится отвечать хоть какой-то, но победой, старательно раздутой в СМИ», – указал аналитик.

    Он напомнил, что в начале мая российские военные ярко уничтожили объекты ВПК Украины в Павлограде, тем самым срывая «контрнаступ» противника. Но через два дня все об этом забыли, потому что диверсанты атаковали купол Кремля. Далее была новая серия достижений: победа «Кинжала» в дуэли с «Пэтриотами», уничтожение складов с обедненным ураном под Хмельницким и взятие Артемовска.

    «И что мы видим спустя несколько дней? Правильно: резкое изменение настроений, будто бы кто-то переключил тумблер, сменив один набор эмоций на другой. Прорыв диверсантов, бесспорно, вещь неприятная. Но разве это повод для того, чтобы кататься на эмоциональных качелях нашего противника? Кажется, нет. Пусть сам катается, пока не свалится», – полагает Нечаев.

    Отдельного внимания заслуживает реакция на ситуацию представителей российской несистемной оппозиции и иноагентов, которые в основном поддерживают ВСУ, но пытаются дистанцироваться от «российских партизан».

    «Я твердо отдаю себе отчет в одном: военные, атаковавшие объекты на территории Белгородской области, воюют на стороне Украины и действуют в ее интересах, вне зависимости от их этнического состава», – написал в соцсетях Сергей Пархоменко, иноагент и экс-журналист «Эха Москвы». Другой иноагент – Марат Гельман – и вовсе описал происходящее как зарождение «новой русско-украинско-белорусско-грузинской дружбы».

    «По сути, они не хотят принимать украинскую версию о том, что нападение осуществлено русскими диверсантами или не только ими. Солидаризироваться с нацистами никто не хочет, поэтому для них проще думать, что это ВСУ, а не маргиналы, которые мыслят примерно в том же ключе, что и они», – пояснил Асафов.

    В то же время журналист, член ОП РФ Александр Малькевич считает, что «Украина перебивает не одну «зраду», а сразу три: потерю Артемовска, пропажу главкома ВСУ Валерия Залужного и взрыв складов в Хмельницком, где, предположительно, хранились снаряды с обедненным ураном». «Сейчас эти темы в сознании украинской аудитории отошли на второй план», – добавил Малькевич.

    «Однако противнику удалось добиться своих целей, потому что в наших соцсетях началась, увы, традиционная паника. События в Белгородской области обсуждаются в контексте тех нарративов, которые выгодны Украине. И это требует с нашей стороны более качественной работы в информационном пространстве», – полагает эксперт. 

    «Я думаю, ГУР МО Украины под руководством Буданова продолжит осуществлять подобные операции и тиражировать информацию о них в соцсетях. Это известный подход, его апробация и репетиции ведутся не первый год. Более того, тем самым они оттачивают свое «мастерство» в преддверии другого важного события – так называемого контрнаступа ВСУ», – прогнозирует Асафов.

    «И здесь есть две проблемы. С одной стороны, им необходимо добиться паники в наших рядах. С другой стороны, у украинских националистов крайне завышенные ожидания от «контрнаступа». Эти ожидания придется снижать, в том числе заявлениями о том, что «это не последний бой». Но России их информационные атаки, равно как и военные, все равно придется отражать. Нам важно очень широко, подробно и оперативно освещать подобные события», – считает эксперт.  

    «Фактически зачастую люди оказываются в новостном вакууме. Они знают о наличии какой-либо ситуации, но официальные и надежные источники простаивают, молчат и согласовывают приемлемую позицию по тому или иному вопросу. Из-за этого граждане начинают копаться в интернете и соцсетях, где с большой вероятностью натыкаются на сообщения украинских ботов. Поэтому здесь мы должны работать крайне быстро», – резюмировал Асафов.
     
     
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