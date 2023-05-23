Военные поражения Киев решил скрывать диверсиями

Эксперты: Атакой пограничных сел Белгородской области Киев скрыл от граждан сразу несколько военных провалов

В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим информационным и военным атакам Украины?

К вечеру вторника стало известно о том, что режим контртеррористической операции (КТО) в Белгородской области отменен. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, опубликовав соответствующий документ регионального оперативного штаба. Как отмечают в оперштабе, режим КТО отменен в «связи с ликвидацией угрозы безопасности граждан».

Ранее Минобороны России сообщило о блокировании и разгроме террористов с помощью ударов авиации и других активных действий. В ходе операции уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Остатки националистов были отброшены на территорию Украины.

В заявлении Минобороны также подчеркивается, что «киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовске, перешел к реализации террористических акций против мирного населения». При этом украинская сторона двойственно реагировала на эту ситуацию. Так, глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов призывал российских солдат сдаваться. В то же время один из спикеров офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк списал атаку террористов на «внутренние противоречия в России».

Примечательно и то, что в США не стали опровергать участие Украины в подготовке упомянутой вылазки, потому что «украинцам решать, как они хотят проводить свои военные операции». При этом внутри Украины тема атаки Белгородской области затмила поражение ВСУ в Артемовске, о чем свидетельствуют «главные» страницы местных СМИ, соцсети и результаты поисковых запросов в Google Trends.

«С абсолютной уверенностью можно сказать, что руководство Украины, прибегнув к вылазке диверсантов в Белгородской области, прежде всего пыталось воздействовать на местную аудиторию, а не на российскую. Этот пиар-продукт направлен на то, чтобы ослабить боль из-за потери Артемовска», – сказал Александр Асафов, политолог, член Общественной палаты РФ.

«Сюда же вписываются и ряд других событий. Например, они попытались разыграть карту с вербовкой психически неустойчивого молодого человека, которого попросили сжечь Коран в Волгограде, тем самым вызвав большую информационную волну. Но это не сработало, тогда в ход пошли статисты-диверсанты, усиленные качественно и количественно», – отмечает эксперт.

В итоге украинская аудитория обсуждает ситуацию в Белгородской области и временно забыла слова Зеленского о том, что ВСУ никогда не сдадут Артемовск. Схожей точки зрения придерживается киевский политолог Алексей Нечаев. «Наш противник с 2014 года катается на эмоциональных качелях между «зрадой» и «перемогой». Поэтому на каждое реальное поражение ему приходится отвечать хоть какой-то, но победой, старательно раздутой в СМИ», – указал аналитик.

Он напомнил, что в начале мая российские военные ярко уничтожили объекты ВПК Украины в Павлограде, тем самым срывая «контрнаступ» противника. Но через два дня все об этом забыли, потому что диверсанты атаковали купол Кремля. Далее была новая серия достижений: победа «Кинжала» в дуэли с «Пэтриотами», уничтожение складов с обедненным ураном под Хмельницким и взятие Артемовска.

«И что мы видим спустя несколько дней? Правильно: резкое изменение настроений, будто бы кто-то переключил тумблер, сменив один набор эмоций на другой. Прорыв диверсантов, бесспорно, вещь неприятная. Но разве это повод для того, чтобы кататься на эмоциональных качелях нашего противника? Кажется, нет. Пусть сам катается, пока не свалится», – полагает Нечаев.

Отдельного внимания заслуживает реакция на ситуацию представителей российской несистемной оппозиции и иноагентов, которые в основном поддерживают ВСУ, но пытаются дистанцироваться от «российских партизан».

«Я твердо отдаю себе отчет в одном: военные, атаковавшие объекты на территории Белгородской области, воюют на стороне Украины и действуют в ее интересах, вне зависимости от их этнического состава», – написал в соцсетях Сергей Пархоменко, иноагент и экс-журналист «Эха Москвы». Другой иноагент – Марат Гельман – и вовсе описал происходящее как зарождение «новой русско-украинско-белорусско-грузинской дружбы».

«По сути, они не хотят принимать украинскую версию о том, что нападение осуществлено русскими диверсантами или не только ими. Солидаризироваться с нацистами никто не хочет, поэтому для них проще думать, что это ВСУ, а не маргиналы, которые мыслят примерно в том же ключе, что и они», – пояснил Асафов.

В то же время журналист, член ОП РФ Александр Малькевич считает, что «Украина перебивает не одну «зраду», а сразу три: потерю Артемовска, пропажу главкома ВСУ Валерия Залужного и взрыв складов в Хмельницком, где, предположительно, хранились снаряды с обедненным ураном». «Сейчас эти темы в сознании украинской аудитории отошли на второй план», – добавил Малькевич.

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«Однако противнику удалось добиться своих целей, потому что в наших соцсетях началась, увы, традиционная паника. События в Белгородской области обсуждаются в контексте тех нарративов, которые выгодны Украине. И это требует с нашей стороны более качественной работы в информационном пространстве», – полагает эксперт.

«Я думаю, ГУР МО Украины под руководством Буданова продолжит осуществлять подобные операции и тиражировать информацию о них в соцсетях. Это известный подход, его апробация и репетиции ведутся не первый год. Более того, тем самым они оттачивают свое «мастерство» в преддверии другого важного события – так называемого контрнаступа ВСУ», – прогнозирует Асафов.

«И здесь есть две проблемы. С одной стороны, им необходимо добиться паники в наших рядах. С другой стороны, у украинских националистов крайне завышенные ожидания от «контрнаступа». Эти ожидания придется снижать, в том числе заявлениями о том, что «это не последний бой». Но России их информационные атаки, равно как и военные, все равно придется отражать. Нам важно очень широко, подробно и оперативно освещать подобные события», – считает эксперт.

«Фактически зачастую люди оказываются в новостном вакууме. Они знают о наличии какой-либо ситуации, но официальные и надежные источники простаивают, молчат и согласовывают приемлемую позицию по тому или иному вопросу. Из-за этого граждане начинают копаться в интернете и соцсетях, где с большой вероятностью натыкаются на сообщения украинских ботов. Поэтому здесь мы должны работать крайне быстро», – резюмировал Асафов.