По факту избиения ребенка воспитателем в детсаду Тулы начата проверка

Следователи начали проверку по факту избиения ребенка воспитателем в Туле

Tекст: Вера Басилая

Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту избиения ребенка в детском саду на улице Седова в Туле, следует из сообщения в Telegram-канале СУ СК по Тульской области.

Сообщение об инциденте появилось в одном из местных Telegram-каналов, где были опубликованы фотографии с синяками на голове ребенка и заключения врача, предоставленные матерью пострадавшего. В результате избиения ребенок получил сотрясение мозга и психологическую травму.

По предварительным данным, воспитательница ударила полуторагодовалого ребенка по голове 13 ноября. Прокуратура Тульской области также подключилась к проверке, будут опрошены работники детского сада и родители.

Ранее в екатеринбургском детском саду на Уралмаше воспитательница ударила проводом от зарядного устройства телефона ребенка из подготовительной группы.

До этого воспитательница приюта в Уфе объяснила издевательства над детьми словами «это смешно».