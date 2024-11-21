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По факту избиения ребенка воспитателем в детсаду Тулы начата проверка
Следователи начали проверку по факту избиения ребенка воспитателем в Туле
Следователи начали проверку после сообщений о нанесении побоев воспитательницей детского сада полуторагодовалому ребенку, сообщили в СУ СК по Тульской области.
Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту избиения ребенка в детском саду на улице Седова в Туле, следует из сообщения в Telegram-канале СУ СК по Тульской области.
Сообщение об инциденте появилось в одном из местных Telegram-каналов, где были опубликованы фотографии с синяками на голове ребенка и заключения врача, предоставленные матерью пострадавшего. В результате избиения ребенок получил сотрясение мозга и психологическую травму.
По предварительным данным, воспитательница ударила полуторагодовалого ребенка по голове 13 ноября. Прокуратура Тульской области также подключилась к проверке, будут опрошены работники детского сада и родители.
Ранее в екатеринбургском детском саду на Уралмаше воспитательница ударила проводом от зарядного устройства телефона ребенка из подготовительной группы.
До этого воспитательница приюта в Уфе объяснила издевательства над детьми словами «это смешно».