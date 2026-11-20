Tекст: Ольга Самофалова

Россия активно продвигает флагманскую инициативу создания большого евразийского партнерства для обеспечения единого экономического пространства, заявил глава российского государства Владимир Путин на пленарном заседании саммита АТЭС – Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Россия поставляет в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (куда входит в том числе Китай, но не входит Индия) энергоносители, зерно, минеральные удобрения и другие товары. «Мы улучшаем способность поддерживать общерегиональную энергетическую и продовольственную безопасность. Торговые партнеры всегда могут рассчитывать на надежность, качество и стабильность наших поставок», – говорит Путин.

Что касается государств АСЕАН (входят 11 стран, в том числе Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины), то совокупный товарооборот России за последние десять лет увеличился почти на 60%, сказал Путин.

«За восемь месяцев 2026 года объем торговли с АТЭС прибавил почти треть, причем главной опорой роста стали неэнергетические и инновационные товары. Доля экономик АТЭС во внешней торговле России к настоящему моменту превысила 60%, хотя еще несколько лет назад ориентиром считались 40%. Безусловный лидер – Китай», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global.

В этом году торговля с Китаем выйдет на новый исторический уровень: только за десять месяцев 2026 года взаимная торговля выросла более чем на треть и достигла 242,5 млрд долларов, а по итогам будет исторический максимум в 280 млрд долларов. План по росту товарооборота с Китаем перевыполняется.

В этом году должно было быть всего 200 млрд долларов, а 300 миллиардов – только к 2030 году. Но реальность превзошла все ожидания. Среди других заметных результатов Мильчакова выделяет Вьетнам с прибавкой 12% за январь–август.

Второй крупный торговый партнер России в Азии – Индия – не участвует ни в АТЭС, ни в АСЕАН, так как не имеет выхода к Тихому океану. Поэтому основную часть прироста торговли обеспечивает Китай, на него приходится порядка 37% внешней торговли, отмечает Мильчакова.

Что же страны АТР покупают у России – помимо, конечно, нефти и газа? «В несырьевом экспорте в Азию – в том числе в АТЭС и АСЕАН – лидируют металлы: на цветную металлургию приходится около трети таких поставок, или 63,5 млрд долларов за январь–сентябрь с прибавкой 21,8%. К примеру, в Китай отгружаются алюминий и медь. Помимо этого, Россия направляет в азиатские страны минеральные удобрения и продовольствие: рыбу и рыбную продукцию, мясо, зерно, растительные масла. За первое полугодие 2026 года агроэкспорт России в Азию в годовом исчислении вырос на 26% и достиг 20 млрд долларов. Кроме того, в АТЭС и АСЕАН Россия экспортирует инженерные и технологические решения и отдельные виды машиностроительной продукции, включая сельхозтехнику. На машиностроение приходится до 10% совокупного российского экспорта в АТР», – отмечает Мильчакова.

Увеличение торговли с АСЕАН на 60% за десятилетие (до 21 млрд долларов) объясняется несколькими причинами. «Первая – с 2005 года между Россией и АСЕАН действует долгосрочное торговое соглашение. Вторая – с рядом стран объединения, например с Вьетнамом и Сингапуром, у России заключены еще и двусторонние торгово-экономические соглашения. Третья – санкции и утрата европейского рынка, из-за которых России пришлось переносить торговые потоки с глобального Запада на глобальные Восток и Юг», – объясняет Мильчакова.

«Поставки российских минеральных ресурсов в АСЕАН за десятилетие выросли на 85%. На фоне нестабильности в традиционных логистических узлах (например, кризиса в Ормузском проливе) государства Юго-Восточной Азии стали активнее закупать российскую нефть и топливо. Только в первом квартале 2026 года они нарастили объемы на 40%», – говорит Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова. Во-вторых, поставки российской мясной продукции в страны блока увеличились за 10 лет в 50 раз. Ключевым условием для этого стало официальное признание российских ветеринарных сертификатов со стороны стран АСЕАН, что открыло для отечественных производителей быстрорастущий потребительский рынок региона, говорит Новикова.

С другой стороны, отмечается рост встречного импорта из Юго-Восточной Азии. За последние годы Россия увеличила закупки товаров из стран АСЕАН на 70%. Ассоциация заняла место поставщика электроники, комплектующих, машин, каучука и тропической сельхозпродукции вместо ушедших западных брендов, добавляет Новикова. Развитию торговли также помогает переход на расчеты в национальных валютах: Россия и страны АСЕАН выстроили прямые корреспондентские счета и перевели значительную часть контрактов в национальные валюты, что позволило не останавливать торговлю, заключает эксперт.

Что означает инициатива президента Владимира Путина по созданию «Большого евразийского партнерства» (БЕП), которая впервые была озвучена еще в 2015 году? «Суть «большого евразийского партнерства» – состыковать интеграционные объединения ЕАЭС, ШОС и АСЕАН в единое «бесшовное» экономическое пространство континента, свободное от политических блоков и построенное на зонах свободной торговли, транспортных коридорах и общих правилах, говорит Мильчакова.

«Большое евразийское партнерство - это не соглашение о едином рынке, которое можно подписать и сразу получить свободный доступ ко всей Азии. Это идея сблизить правила и экономические механизмы ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и других заинтересованных стран.

Причем между ними очень разные интересы и режимы торговли, поэтому движение будет постепенным», - говорит Роман Копосов, заместитель директора компании стратегического консалтинга АРБ Про.

«Для бизнеса вопрос довольно приземленный. Допустим, российская компания нашла покупателя оборудования в Индонезии. Дальше возникают пошлина, сертификация, проверка происхождения товара, транспортировка, страхование, расчеты. Даже при наличии спроса совокупные издержки могут сделать поставку невыгодной. Партнерство призвано постепенно убирать именно такие препятствия, а не просто открывать очередной политический формат для переговоров», - поясняет Копосов.

Прочем, Мильчакова считает, что замысел инициативы шире, чем просто нарастить сбыт российской продукции. Речь идет о контроле России как крупного поставщика сырья и других товаров над транзитными маршрутами и о перестройке архитектуры миропорядка во внешней торговле и геополитике, считает эксперт.