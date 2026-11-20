Tекст: Алексей Дегтярёв

Турция является важным участником Североатлантического альянса, однако выстроенная организацией система безопасности в Европе не распространяется на ближневосточный регион. По словам министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, Анкара в течение многих лет сталкивается с угрозами, идущими из Ирака и Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Turkiye.

Министр подчеркнул, что европейская архитектура безопасности долгое время базировалась на существовании НАТО, однако положение Анкары требует учета ситуации и за пределами Европы. «Турция – важный член НАТО, однако архитектура безопасности, которую НАТО создала в Европе, не обеспечила нашу безопасность на Ближнем Востоке, поскольку наши интересы распространяются и на другие стратегические регионы», – заявил Фидан во время обсуждений в бюджетной комиссии парламента.

Говоря о целях объединений в сфере безопасности, дипломат отметил, что главной задачей должна быть выработка взаимных гарантий ненападения, а второй – совместное противодействие агрессии. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что участники дискуссий в целом придерживаются общих целей, но имеют разногласия в методах их реализации.

В октябре Фидан заявил об исключительно оборонительном характере Мекканского альянса и отсутствии у Анкары намерений направлять войска в другие страны.

В июле Анкара согласилась возглавить военно-морскую составляющую гарантий безопасности для Украины.

Месяцем ранее Хакан Фидан подчеркнул необходимость целостного подхода к европейской безопасности и указал на центральную роль Турции.