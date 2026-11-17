17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.0 комментариев
КСИР предложил наградить командующего CENTCOM «медалью за потери» беспилотников
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана предложил наградить командующего Центральным командованием вооруженных сил (CENTCOM) США адмирала Брэда Купера «медалью за потери» американских разведывательных беспилотников MQ-1.
«С такими показателями работы командующий Центрального командования ВС США заслуживает «медали за потери». Этот командующий, по всей видимости, установил рекорд по потерям американских БПЛА», – говорится в заявлении пресс-службы КСИР, которое приводит РИА «Новости».
По данным КСИР, иранские силы ПВО во вторник днем перехватили и уничтожили южнее острова Кешм в Ормузском проливе 18-й по счету разведывательный беспилотник армии США MQ-1.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу противовоздушная оборона воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции уничтожила беспилотный летательный аппарат армии США MQ-1 над островом Кешм недалеко от Ормузского пролива.
В начале месяца иранские военные перехватили и уничтожили 16-й американский беспилотник MQ-1 над островом Кешм.
В сентябре Корпус стражей исламской революции сообщил об успешном перехвате и уничтожении американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 с помощью новейшей системы противовоздушной обороны.