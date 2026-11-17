В Бресте двое 17-летних подростков украли 200 тыс. рублей у матери друга

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщили в ведомстве, 42-летняя жительница Бреста обратилась в милицию с заявлением о пропаже крупной суммы наличных, передает БелТА. Оперативники выяснили, что к сыну потерпевшей часто приходили двое 17-летних друзей, которые заметили тайник со сбережениями.

В течение нескольких недель они вынесли из квартиры около 200 тыс. рублей. На эти деньги подростки приобрели два автомобиля, различные гаджеты и игровые устройства, а также оплачивали онлайн-игры.

Часть похищенного удалось изъять. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подростки признали свою вину, им грозит до 12 лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Брянске 17-летний юноша попытался взорвать железную дорогу по заданию телефонных мошенников.

В августе мошенники начали выманивать у взрослых доступы к банковским приложениям через сообщения о подозрительных операциях по счетам подростков.

В прошлом году в Петербурге правоохранительные органы предотвратили кражу 15 млн рублей у родственников подростков-геймеров.