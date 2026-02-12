Спикер парламента Киргизии Тургунбек уулу ушел в отставку

Tекст: Дмитрий Зубарев

Спикер парламента Киргизии Нурланбек Тургунбек уулу объявил о своей отставке на заседании законодательного собрания, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что его работа всегда была в интересах государства и народа, а решение уйти с поста он принял самостоятельно.

«На фоне всех прошедших событий считаю важным отметить: я не служу одному или двум лицам, я служу только государству и народу, служу парламенту Кыргызстана… Я принял решение подать в отставку по собственному желанию», – заявил Тургунбек уулу. Он отдельно подчеркнул, что на него не оказывалось никакого давления.

По словам экс-спикера, сейчас в стране сохраняется стабильная ситуация и идет активное развитие, чему способствует и работа парламента. Тургунбек уулу отметил, что в политике необходимо придерживаться определенной культуры.

Нурланбек Тургунбек уулу занимал пост главы законодательного собрания с 2022 года, а после внеочередных парламентских выборов в 2025 году был вновь избран на эту должность.

Отставка спикера последовала за кадровыми изменениями во властных структурах страны: накануне президент Садыр Жапаров лишил должностей главу госкомитета нацбезопасности Камчыбека Ташиева и трех его заместителей. Пресс-секретарь главы государства объяснил, что это решение принято для предотвращения попыток раскола общества, к которому стремились лица, манипулирующие именем Ташиева.

