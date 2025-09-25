Парламент Киргизии объявил о самороспуске

Парламент Киргизии проголосовал за досрочное прекращение полномочий депутатов

Tекст: Вера Басилая

Парламент Киргизии одобрил решение о досрочном самороспуске, передает ТАСС.

За инициативу проголосовали 84 из 89 депутатов, присутствовавших на заседании. Действующий состав продолжит работу до официального объявления даты новых выборов.

Идея о самороспуске принадлежит группе парламентариев. Они объяснили, что проведение парламентских и президентских выборов с разницей в полтора месяца может создать значительные организационные и финансовые трудности. Депутат Улан Примов заявил, что это может привести к политической нестабильности.

По его словам, проведение двух таких масштабных кампаний требует огромных ресурсов – финансовых, человеческих и технических.

В состав киргизского парламента входят 90 депутатов, избранных по партийным спискам и одномандатным округам. Решение о самороспуске уже принималось в истории страны трижды – в 1994, 2007 и 2010 годах.

Как сообщил спикер Жогорку кенеша Нурланбек уулу Тургунбек, досрочные выборы назначены на 30 ноября. По закону именно в этот день должны пройти выборы нового созыва парламента.

Осенью 2020 года в Киргизии начались массовые беспорядки после выборов.

Демонстранты освободили из заключения бывшего президента Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова, осужденных за коррупцию.

Позже Атамбаев был задержан спецназом Киргизии в особняке в селе Кой-Таш.