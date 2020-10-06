Участники протестов в Бишкеке захотели освободить Атамбаева

Демонстранты в Бишкеке пришли к зданию СИЗО Госкомитета нацбезопасности Киргизии, где находится экс-глава государства Алмазбек Атамбаев, сообщают информационные агентства.

Протестующие сломали ворота СИЗО. Сотрудники спецназа присоединились к участникам акции, которые требуют выпустить Атамбаева и его соратников и уже ведут переговоры с руководством ГКНБ об освобождении, передает ТАСС.

Атамбаев был задержан в Киргизии 8 августа 2019 года. В июне 2020 года суд вынес ему приговор – его признали виновным по статье «Коррупция». Его считают причастным к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева из исправительной колонии. Атамбаеву назначили наказание в виде 11 лет и двух месяцев лишения свободы.

В понедельник в Бишкеке начались протесты против результатов парламентских выборов. Сторонники не прошедших в парламент партий прорвались в здание парламента Киргизии. Как рассказали очевидцы, в здание вместе с митингующими вошел сын Алмазбека Атамбаева Кадыр.

Сын Атамбаева Сейитбек является лидером одной из проигравших выборы партий «Социал-демократы Кыргызстана».