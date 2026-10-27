Путин заявил о продолжении строительства АЭС «Бушер» в Иране

Путин: Строительство АЭС «Бушер» в Иране продолжается

Tекст: Вера Басилая

«Продолжается строительство атомной электростанции «Бушер». Мы со своей стороны выполняем все взятые на себя обязательства по всем нашим проектам», – цитирует Путина РИА «Новости».

Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия и Иран наращивают взаимную торговлю, ведут взаимодействие в энергетике и гуманитарной сфере.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о планах по наращиванию присутствия своих сотрудников на АЭС «Бушер» до 700 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

В субботу иранский посол Казем Джалали сообщил, что на этой встрече они обсудят экономическое сотрудничество, энергетическую безопасность и геополитические вопросы.