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Российский дипломат Десятников назначен помощником генсека ООН
Гутерриш назначил российского дипломата Глеба Десятникова помощником генсека ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил российского дипломата Глеба Десятникова помощником генсека по вопросам противоминной деятельности и полиции в Департаменте операций в пользу мира.
Об этом говорится в заявлении офиса официального представителя генерального секретаря всемирной организации, передает ТАСС. Как отмечается в сообщении, Десятников обладает более чем 35-летним опытом работы в сфере международных отношений, политических вопросов и безопасности, включая государственную службу, многостороннюю дипломатию и деятельность в регионах, затронутых конфликтами.
С 2018 года Десятников занимал пост посла России в Иордании. До этого, с 2010 по 2018 год, он работал заместителем директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД. В 2004–2010 годах дипломат занимал должность старшего советника по вопросам Ближнего Востока и Северной Африки в постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке.
Ранее он также работал в центральном аппарате МИД и российском посольстве в Иордании, а в 1994–1997 годах участвовал в работе Специальной комиссии ООН по Ираку (ЮНСКОМ).
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов сообщил о подрыве доверия к ООН из-за действий Антониу Гутерриша.
Ранее заместитель министра иностранных дел Александр Алимов пообещал активное участие Москвы в преобразовании организации после ухода Гутерриша. Он также заявил об отсутствии у Москвы доверия к Гутерришу как к серьезному переговорщику по украинскому конфликту.