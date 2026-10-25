Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

Tекст: Ольга Никитина

Как отдыхаем на День народного единства в 2026 году

В 2026 году День народного единства приходится на среду, 4 ноября. Это официальный нерабочий праздничный день. Дополнительных переносов на понедельник или пятницу рядом с этой датой нет, поэтому отдельного длинного ноябрьского уик-энда в 2026 году не образуется.

Для работников с обычной пятидневной неделей график в начале месяца будет выглядеть так: после выходных 31 октября и 1 ноября нужно выйти на работу 2 и 3 ноября, затем отдохнуть 4 ноября и снова работать 5–6 ноября. Следующие выходные – 7 и 8 ноября.

При этом 3 ноября является предпраздничным днем, поэтому продолжительность работы сокращается на один час.

4 ноября 2026 года – выходной или рабочий день

4 ноября 2026 года – среда и официальный нерабочий праздничный день.

День народного единства входит в перечень нерабочих праздничных дней, установленный Трудовым кодексом России. Поэтому для работников, которые трудятся по стандартному календарю и не привлекаются к работе в праздник, этот день является выходным независимо от того, на какой день недели он выпал.

Сам праздник не переносится на понедельник или пятницу только ради формирования длинных выходных. В 2026 году 4 ноября стоит в календаре отдельно, посреди рабочей недели.

Будут ли длинные выходные в ноябре 2026 года

Нет, в связи с Днем народного единства длинных выходных в ноябре 2026 года не будет.

Правительство утвердило на 2026 год только два переноса выходных дней: январский выходной 3 января перенесен на 9 января, а 4 января – на 31 декабря. Дополнительных переносов на 2, 3, 5 или 6 ноября нет.

Поэтому получить четыре дня отдыха подряд автоматически, как это случается в некоторые годы, не получится. Федеральный праздничный выходной будет только один – среда, 4 ноября.

Сокращенный ли день 3 ноября 2026 года

Да. Вторник, 3 ноября 2026 года, является рабочим предпраздничным днем, непосредственно предшествующим Дню народного единства.

По общему правилу продолжительность рабочего дня или смены в такой ситуации уменьшается на один час.

Например, при стандартном восьмичасовом рабочем дне сотрудник отработает семь часов.

Если в организации непрерывное производство или условия работы не позволяют уменьшить смену, действуют специальные правила компенсации переработки. Для конкретного графика их определяют с учетом Трудового кодекса, локальных актов и режима рабочего времени сотрудника.

3 ноября 2026 года – рабочий или выходной день

3 ноября – рабочий день.

Он не становится выходным из-за того, что следующий день является праздничным. Особенность только одна – рабочее время сокращается на один час.

То есть при пятидневной неделе 3 ноября нужно выходить на работу, если сотруднику не предоставлен отпуск, отгул или другой предусмотренный законом день отдыха.

Будет ли 2 ноября выходным

Нет. Понедельник, 2 ноября 2026 года, остается обычным рабочим днем.

Переноса выходного на эту дату Правительство не установило. Поэтому после субботы 31 октября и воскресенья 1 ноября начинается обычная рабочая неделя.

Будет ли 5 ноября выходным

Нет. Четверг, 5 ноября, является рабочим днем.

Праздничный статус имеет только 4 ноября. Уже на следующий день после Дня народного единства работники по обычной пятидневке возвращаются к работе.

Как работаем и отдыхаем с 31 октября по 8 ноября

Для пятидневной рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье календарь выглядит так:

• 31 октября, суббота – выходной;

• 1 ноября, воскресенье – выходной;

• 2 ноября, понедельник – рабочий день;

• 3 ноября, вторник – сокращенный рабочий день;

• 4 ноября, среда – День народного единства, нерабочий праздничный день;

• 5 ноября, четверг – рабочий день;

• 6 ноября, пятница – рабочий день;

• 7 ноября, суббота – выходной;

• 8 ноября, воскресенье – выходной.

Таким образом, праздник фактически разделит рабочую неделю на две части: понедельник–вторник и четверг–пятницу.

Сколько рабочих дней в ноябре 2026 года

При пятидневной рабочей неделе в ноябре 2026 года будет 20 рабочих дней.

При подсчете учитывается праздничная среда 4 ноября, которая исключается из числа рабочих дней.

Один из 20 рабочих дней – 3 ноября – будет сокращен на один час.

Сколько выходных дней в ноябре 2026 года

При стандартной пятидневной неделе в ноябре будет 10 выходных и нерабочих праздничных дней.

В это количество входят обычные субботы и воскресенья, а также официальный праздничный день 4 ноября.

Всего в ноябре 30 календарных дней: 20 рабочих и 10 выходных и праздничных.

Норма рабочего времени в ноябре 2026 года

Из-за сокращенного рабочего дня 3 ноября месячная норма рабочего времени оказывается на один час меньше, чем простой расчет числа рабочих дней на обычную продолжительность смены.

В ноябре 2026 года норма составляет:

• при 40-часовой рабочей неделе – 159 часов;

• при 36-часовой рабочей неделе – 143 часа;

• при 24-часовой рабочей неделе – 95 часов.

Эти нормы производственного календаря используются для расчета рабочего времени при соответствующей продолжительности недели.

Как отдыхают при шестидневной рабочей неделе

При шестидневной рабочей неделе график отличается от привычной пятидневки, поскольку суббота обычно является рабочим днем, а общим выходным служит воскресенье.

В ноябре 2026 года при шестидневной неделе будет:

• 24 рабочих дня;

• 6 выходных и нерабочих праздничных дней.

4 ноября остается нерабочим праздничным днем и при шестидневке.

3 ноября также является предпраздничным рабочим днем и сокращается на один час.

При этом 31 октября и 7 ноября для работника с обычной шестидневной неделей могут быть рабочими субботами. Поэтому ориентироваться на календарь пятидневки при таком режиме нельзя.

Оплачивается ли работа 4 ноября

4 ноября является нерабочим праздничным днем. Привлечение сотрудников к работе в такие даты допускается в предусмотренных Трудовым кодексом случаях и с соблюдением установленного порядка.

По общему правилу работа в нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Конкретный расчет зависит от системы оплаты труда сотрудника – сдельной, повременной или окладной.

Коллективный договор, трудовой договор или локальные акты работодателя могут предусматривать более высокую оплату, но не ниже минимальной гарантии Трудового кодекса.

Можно ли взять день отдыха вместо двойной оплаты

Да. По желанию работника вместо повышенной оплаты может быть предоставлен другой день отдыха.

В таком случае работа в праздничный день оплачивается в одинарном размере, а предоставленный день отдыха отдельно не оплачивается.

Сейчас такой день отдыха можно использовать в течение одного года со дня работы в праздник либо присоединить к отпуску в пределах этого периода.

Как взять отпуск рядом с 4 ноября

Поскольку 4 ноября приходится на среду, праздник удобно использовать для короткого отпуска между двумя выходными.

Если оформить четыре календарных дня ежегодного оплачиваемого отпуска с 2 ноября, отпускными днями станут 2, 3, 5 и 6 ноября. Само 4 ноября в число календарных дней ежегодного отпуска не включается, поскольку это нерабочий праздничный день.

Тогда при стандартной пятидневной неделе можно не выходить на работу с 31 октября по 8 ноября включительно – девять дней подряд, использовав четыре дня ежегодного отпуска.

Такой вариант возможен, если даты согласованы с работодателем и соответствуют графику отпусков или работодатель согласен его изменить.

Почему 4 ноября не расходует день отпуска

Нерабочие праздничные дни, которые приходятся на период ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска, не включаются в число календарных дней отпуска.

Поэтому День народного единства не уменьшит остаток отпуска еще на один день.

Стоит ли брать отпуск в ноябре

С точки зрения количества дней отдыха ноябрь 2026 года может быть удобным месяцем: четыре отпускных дня рядом с 4 ноября позволяют получить девять календарных дней без выхода на работу при пятидневке.

Но вопрос финансовой выгоды зависит от зарплаты, среднего заработка, количества рабочих дней в месяце и конкретных дат отпуска. Поэтому универсально называть ноябрь самым выгодным или невыгодным месяцем для отпуска нельзя.

Переносят ли выходные на День народного единства в 2026 году

Нет. Специального переноса выходных дней к 4 ноября в 2026 году нет.

Именно поэтому 2 ноября остается рабочим понедельником, 3 ноября – рабочим сокращенным вторником, а 5 и 6 ноября – обычными рабочими днями.

Правительственные переносы 2026 года затронули январские выходные и 31 декабря, но не ноябрь.

Когда следующие длинные выходные после ноября

После ноябрьского праздника следующий большой период отдыха ожидает работников уже на стыке 2026 и 2027 годов.

31 декабря 2026 года будет выходным днем благодаря переносу выходного с 4 января 2026 года.

Правительство также уже утвердило переносы на 2027 год. С учетом новогодних праздников и обычных выходных при пятидневной неделе россияне будут отдыхать с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно – 11 дней подряд.

Первым рабочим днем после новогодних каникул станет понедельник, 11 января 2027 года.

Как отдыхаем на День народного единства в 2027 году

В 2027 году календарь на День народного единства будет заметно удобнее, чем в 2026-м.

Правительство уже перенесло выходной с субботы 2 января 2027 года на пятницу 5 ноября. Поэтому в связи с Днем народного единства при пятидневной рабочей неделе получится четыре выходных подряд – с 4 по 7 ноября 2027 года.

Но это относится уже к следующему году. В ноябре 2026 года такого переноса нет.

Кратко: как отдыхаем 3–4 ноября 2026 года

Главные даты выглядят так:

• 2 ноября – рабочий понедельник;

• 3 ноября – рабочий день, сокращенный на один час;

• 4 ноября – День народного единства, официальный нерабочий праздничный день;

• 5 ноября – рабочий четверг;

• 6 ноября – рабочая пятница;

• 7–8 ноября – обычные выходные при пятидневной неделе.

Длинных выходных вокруг 4 ноября в 2026 году нет. При пятидневке в ноябре будет 20 рабочих и 10 выходных и праздничных дней.

Вопросы и ответы

Как отдыхаем на 4 ноября 2026 года?

4 ноября будет отдельным праздничным выходным в среду. 2–3 и 5–6 ноября остаются рабочими днями, поэтому длинного отдыха автоматически не получится.

Какого числа День народного единства в 2026 году?

День народного единства ежегодно отмечается 4 ноября. В 2026 году эта дата приходится на среду.

4 ноября 2026 года – выходной или рабочий?

Выходной. Это федеральный нерабочий праздничный день.

3 ноября 2026 года – сокращенный рабочий день?

Да. Поскольку 3 ноября непосредственно предшествует нерабочему праздничному дню, продолжительность работы по общему правилу сокращается на один час.

Будет ли 2 ноября выходным?

Нет. Понедельник, 2 ноября, является обычным рабочим днем.

Будет ли 5 ноября выходным?

Нет. Четверг, 5 ноября, остается рабочим днем.

Будут ли длинные выходные в ноябре 2026 года?

Нет. В связи с Днем народного единства дополнительного переноса выходных нет. Отдыхать будем только 4 ноября, не считая обычных суббот и воскресений.

Переносят ли выходные на День народного единства?

В 2026 году – нет. Правительство не установило переносов на даты рядом с 4 ноября.

Сколько рабочих дней в ноябре 2026 года?

При пятидневной рабочей неделе – 20 рабочих дней.

Сколько выходных в ноябре 2026 года?

При пятидневке – 10 выходных и нерабочих праздничных дней.

Какая норма рабочего времени в ноябре 2026 года?

159 часов при 40-часовой неделе, 143 часа при 36-часовой и 95 часов при 24-часовой.

Как работает шестидневка 4 ноября?

4 ноября остается нерабочим праздничным днем и при шестидневной рабочей неделе. 3 ноября является сокращенным предпраздничным днем.

Сколько рабочих дней при шестидневке в ноябре?

24 рабочих дня и 6 выходных и праздничных дней.

Как оплачивается работа 4 ноября?

По общему правилу – не менее чем в двойном размере. По желанию работника повышенную оплату можно заменить другим днем отдыха: тогда работа в праздник оплачивается в одинарном размере, а день отдыха отдельно не оплачивается.

Можно ли взять отпуск рядом с 4 ноября?

Да. Если при пятидневке использовать четыре дня ежегодного отпуска 2–3 и 5–6 ноября, вместе с выходными 31 октября–1 ноября и 7–8 ноября можно получить девять дней отдыха подряд. Само 4 ноября в число дней ежегодного отпуска не включается.

Когда следующие длинные выходные после ноября?

Следующий большой период отдыха начнется 31 декабря 2026 года. С учетом уже утвержденного календаря 2027 года новогодние каникулы для пятидневки продлятся до 10 января 2027 года включительно.

Главное о выходных на 4 ноября 2026 года

День народного единства в 2026 году выпадает на среду, 4 ноября. Это официальный нерабочий праздничный день.

Длинных выходных вокруг него не будет: понедельник 2 ноября, четверг 5 ноября и пятница 6 ноября остаются рабочими. Вторник, 3 ноября, также рабочий, но сокращенный на один час.

При пятидневной неделе в ноябре будет 20 рабочих и 10 выходных и праздничных дней. Норма рабочего времени при 40-часовой неделе составит 159 часов.

Тем, кто хочет продлить отдых, можно рассмотреть четыре дня ежегодного отпуска рядом с праздником: 4 ноября в число календарных дней отпуска не включается. А следующие действительно длинные выходные начнутся уже 31 декабря 2026 года и вместе с новогодними каникулами продлятся до 10 января 2027 года.